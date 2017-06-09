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自在又愜意: 5 間有中庭的美麗住家

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若松町の住宅, カトウアーキテクトオフィス カトウアーキテクトオフィス 庭院
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有中庭的房子總是能在我們的心目中加分，因為這一種在房子內圍而建的休憩空間既能為屋主提供放鬆心情、觀賞花草的地方，同時亦能彌補房子缺了大花園的不足。更重要的是，中庭由於被房子包圍，大家也就不用擔心隱私度的問題！

今天我們要為大家帶來5 間有中庭的美麗房子，它們的尺寸、風格不盡相同，但肯定的是——它們都超美的！

​1.隱世綠園

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 現代風玄關、走廊與階梯
ディンプル建築設計事務所

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這是一家擁有60多年歷史的老房子，你根本很難相信它變身之前只是一間擁有殘敗外觀的老木屋！經過日本設計師的改造後，房子擁有令人煥然一身的純白外觀，而且還添了幾分神秘感，讓人想趕快一探究竟。

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ディンプル建築設計事務所

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我們會說這裡的庭院是個隱世綠園，因為沒有人能夠想到，在一個看起來低調而且神秘的房子裡，居然有一個這麼茂密翠綠的私人庭院！

想要繼續參觀房子，請參閱：改造-62-年老屋:-一間有美麗後院的超明亮別緻空間

​2.純木空間

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POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

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這個外型獨特，看起來就像是一個大型木屋子的房子是我們第2位登場的主角。這個雙層的寬闊房子採用了大量木材，營造出一個充滿著自然氣息的純木空間。

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POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
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而房子的中庭同樣貫徹了這種特質，無論是牆面還是地板都是鋪滿了戶外木地板，裡面還有一些翠綠的盆栽點綴。

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更可愛的設計之處就是，人們可以從中庭的戶外樓梯爬到房子那一個超寬廣的屋頂露臺

​3.日式風情

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這是一間同樣位於日本的現代房子。無論是從外觀的選色、造型還是室內裝潢的選材，整個房子都呈現一種一枝獨秀、不甘平凡的特色設計感。

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而被這個獨特的雙層房子包圍的，是一個XL加大尺寸的中庭！這個中庭跟外觀成了對比，反而走日式園景的路線，以日式紅楓、碎石與大石組成。

​4.明亮空間

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TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
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這個以石材為特色的現代房子同樣出自日本設計師之手，它不僅擁有一個迷人的小中庭，房子的開放式設計以及浴室的風呂設計都非常值得大家留意喔！

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這個長型的戶外中庭採光特別良好，整個休憩區因此顯得特別明亮。整個中庭以翠綠的植物以及走田園風的綠色傢俱組成，頂部還有一個可延伸的遮陽板。

​5.優雅恬靜

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プラスアトリエ一級建築士事務所

プラスアトリエ一級建築士事務所
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最後我們來庭觀的房子是一所走極簡主義的日式房子，這個特點也許你們光看外表就知道了。

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房子中庭的四周設有升高的木甲板，中間則是用來裁種植物的空間。簡約的設計使得整個空間看起來既優雅又恬靜。

如果大家希望在家裡打造一個種有樹木的中庭，可要先咨詢專業人士，以免植物的根本影響房子結構喔！

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