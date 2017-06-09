自在又愜意: 5 間有中庭的美麗住家

有中庭的房子總是能在我們的心目中加分，因為這一種在房子內圍而建的休憩空間既能為屋主提供放鬆心情、觀賞花草的地方，同時亦能彌補房子缺了大花園的不足。更重要的是，中庭由於被房子包圍，大家也就不用擔心隱私度的問題！

今天我們要為大家帶來5 間有中庭的美麗房子，它們的尺寸、風格不盡相同，但肯定的是——它們都超美的！