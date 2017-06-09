有車家庭照過來! 7 間含密閉式車庫的現代住宅

一間完美的家庭房子當然少不了一個實用的停車間。停車間一般分有戶外露天式的、有遮蓋式的以及完全密閉式的車庫。

而今天我們想要集中討論的是完全密閉式這一種車庫，它不僅能使你更放心地停泊自己心愛的車子、不怕被陌生人打壞主意以外，還可以保護你的車子不受風吹雨打，同時你也可以在車庫裡打造出一個屬於自己的修車房！

以下是7 間含密閉式車庫的現代住宅，歡迎大家多加參考喔～