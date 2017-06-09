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有車家庭照過來! 7 間含密閉式車庫的現代住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Загородный дом с гаражом в стиле Райта на 223 кв.м, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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一間完美的家庭房子當然少不了一個實用的停車間。停車間一般分有戶外露天式的、有遮蓋式的以及完全密閉式的車庫。

而今天我們想要集中討論的是完全密閉式這一種車庫，它不僅能使你更放心地停泊自己心愛的車子、不怕被陌生人打壞主意以外，還可以保護你的車子不受風吹雨打，同時你也可以在車庫裡打造出一個屬於自己的修車房！

以下是7 間含密閉式車庫的現代住宅，歡迎大家多加參考喔～

​1.時尚純白車庫

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homify

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這個能容納下兩部車子的寬闊車庫就像是一個獨立的房子部分而存在，純白的選色與大地色系的房子主體毫無違和感，而且這種比較獨立的設計完全不怕會佔用到房子主體的空間。

​2.大地色系車庫

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Ильмас Хисамутдинов

Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов

這是一張由俄羅斯設計公司打造的設計圖，我們可以看見雙層的家庭房子以大地色系為設計基調，整個車庫當然也不例外。而房子的多個元素組成起來後充滿著整體感，是種非常耐看的設計。

​3.上掀式車庫門

Dom modny, doomo doomo 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
doomo

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doomo
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到目前為止在台灣市區常見的車庫門通常都是摺疊式的，然而在國外則較為流利上掀式的車庫門設計。

以木條組成的車庫門好像跟外牆無縫地連接起來似的，這樣子的車庫就好像擁有保護色一樣。

​4.簡約自然風車庫

VILLA on the park, （有）ハートランド （有）ハートランド 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
（有）ハートランド

（有）ハートランド
（有）ハートランド
（有）ハートランド

這個被植物包圍的白色＋木色別墅，光從第一眼就給人滿滿的自然感與舒適感。對於一個希望走簡約自然風的房子來說，鋪木的自然風車庫就最配合不過了～

​5. 自然風車庫

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homify

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在這邊我們也可以看到同類型的自然風車庫，現代房子牆身同樣以純白為主，而擁有木材質感的車庫門則為整體設計加添自然的氣息。

​6.現代單車庫

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puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
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S字型牆身設計非常吸睛，純白的牆身由灰色油漆勾勒出線條，好看又不俗套！在這邊最值得留意的還有兩那個分開的現代單車車庫，分別設於房子的左右兩邊。

7. 下坡式車庫

114, URBN URBN 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
URBN

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如果想要節省空間，你也可以考慮一下打造一個下坡式的車庫！例如圖片中的美麗例子一樣！

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