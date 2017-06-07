9 間浴缸有玻璃牆，超級乾爽的小浴室

在小面積的家中每個生活區塊的面積都很有限，因此若是浴室裡面可以規劃一個浴缸，絕對已經是件非常幸福的事情了，更別說要有獨立的浴缸以及沖澡間。通常浴缸如果身兼沖澡間的功能的話，最大的麻煩就是水會常常往外潑，導致清理上的不便。這一本點子簿將要介紹 9 間浴缸有玻璃牆，因此超級乾爽的小浴室。這些設計讓你可以沒有 後顧之憂 地盡情沖澡，之後還可以舒適地享受泡澡的時光，非常完美!

事不宜遲，夢想在小浴室中擁有一個浴缸的你，現在就來欣賞這 9 種好設計吧!