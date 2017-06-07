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9 間浴缸有玻璃牆，超級乾爽的小浴室

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Brixton Pad, YAM Studios YAM Studios 浴室 White
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在小面積的家中每個生活區塊的面積都很有限，因此若是浴室裡面可以規劃一個浴缸，絕對已經是件非常幸福的事情了，更別說要有獨立的浴缸以及沖澡間。通常浴缸如果身兼沖澡間的功能的話，最大的麻煩就是水會常常往外潑，導致清理上的不便。這一本點子簿將要介紹 9 間浴缸有玻璃牆，因此超級乾爽的小浴室。這些設計讓你可以沒有 後顧之憂 地盡情沖澡，之後還可以舒適地享受泡澡的時光，非常完美!

事不宜遲，夢想在小浴室中擁有一個浴缸的你，現在就來欣賞這 9 種好設計吧!

1. 應有盡有的設計

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept 浴室
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
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這間小浴室的每個設備都靠地緊緊的，浴缸的旁邊就是洗手台，因此玻璃牆區分了這兩個區塊，還可以防止洗澡水潑出去。

2. 白色搭配黑色

Brixton Pad 04 YAM Studios 浴室 White
YAM Studios

Brixton Pad 04

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

這間小浴室以白色搭配黑色的圖樣磁磚地板，簡單又整潔。

3. 絕妙圖樣

Bathroom Polygon arch&des 浴室 磁磚 White
Polygon arch&amp;des

Bathroom

Polygon arch&des
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複雜的圖樣磁磚沒有讓浴室看起來更為狹小，反而更有層次。

4. 馬賽克磁磚

Projekt łazienki. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design 浴室
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

浴缸旁邊的牆面使用了馬賽克磁磚，大片的玻璃牆則確保浴缸外面的地面維持乾爽整潔。

5. 咖啡色系

Small studio for young man in Krasnogorsk city, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 Brown
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

咖啡色系的牆面與白色形成強烈對比，而大尺寸的浴缸則讓人可以徹底放鬆。

6. 灰色系

bathroom POWER 2 BUILD LTD 浴室
POWER 2 BUILD LTD

bathroom

POWER 2 BUILD LTD
POWER 2 BUILD LTD
POWER 2 BUILD LTD

灰色系的小浴室讓人感到平靜，浴缸上頭的窗戶也有助於浴室中的通風。

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7. 大理石

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GM-interior

GM-interior
GM-interior
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使用了大理石的浴室帶有淡淡的奢華氣息，大型的蓮蓬頭讓沖澡的時間更加暢快。

8. 不同圖樣的搭配

homify 浴室
homify

homify
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地板以及面的磁磚圖樣都大不相同，組合起來讓這間小浴室更有味道。

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9. 米色系

APARTAMENTO PARC CENTRAL , Pia Estudi Pia Estudi 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Pia Estudi

Pia Estudi
Pia Estudi
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最後要看到的這間小浴室採用了米色系以及磁磚，看起來十分柔和，空間感也更棒。

延伸閱讀: 9 間擁有浴池的旅館級浴室

更衣間設計: 10 種整潔明亮又寬敞的純白實例
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