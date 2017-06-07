9 間浴缸有玻璃牆，超級乾爽的小浴室

在小面積的家中每個生活區塊的面積都很有限，因此若是浴室裡面可以規劃一個浴缸，絕對已經是件非常幸福的事情了，更別說要有獨立的浴缸以及沖澡間。通常浴缸如果身兼沖澡間的功能的話，最大的麻煩就是水會常常往外潑，導致清理上的不便。這一本點子簿將要介紹 9 間浴缸有玻璃牆，因此超級乾爽的小浴室。這些設計讓你可以沒有
後顧之憂 地盡情沖澡，之後還可以舒適地享受泡澡的時光，非常完美!
事不宜遲，夢想在小浴室中擁有一個浴缸的你，現在就來欣賞這 9 種好設計吧!
這間小浴室的每個設備都靠地緊緊的，浴缸的旁邊就是洗手台，因此玻璃牆區分了這兩個區塊，還可以防止洗澡水潑出去。
這間小浴室以白色搭配黑色的圖樣磁磚地板，簡單又整潔。
複雜的圖樣磁磚沒有讓浴室看起來更為狹小，反而更有層次。
浴缸旁邊的牆面使用了馬賽克磁磚，大片的玻璃牆則確保浴缸外面的地面維持乾爽整潔。
咖啡色系的牆面與白色形成強烈對比，而大尺寸的浴缸則讓人可以徹底放鬆。
灰色系的小浴室讓人感到平靜，浴缸上頭的窗戶也有助於浴室中的通風。
使用了大理石的浴室帶有淡淡的奢華氣息，大型的蓮蓬頭讓沖澡的時間更加暢快。
最後要看到的這間小浴室採用了米色系以及磁磚，看起來十分柔和，空間感也更棒。
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