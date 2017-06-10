翻新廚房前必看: 12 個必知的省錢秘訣

受夠了那個滿佈舊油積的廚房？廚房的間隔非常不實用，而且東西舊得要命？你會想要把廚房翻新、升級吧！那你就不能錯過我們這一篇文章了！因為我們會為你們綜合12個在翻新廚房之前必看的省錢重點，讓你不必白白負擔一些預算外的支出！
你還在等什麼？趕快拿出你的筆記好好地把以下的12個點子記起來吧～
一個周全的設計計劃是動工之前的必備條件，你必須要清楚到底希望改善哪些地方——是水管系統、廚櫃組合還是整個空間的間隔？
如果你希望找設計師幫你規劃的話，我們也歡迎你直接跟專家們聯繫喔！
在動工之前，可以的話先把廚房打掃一次，或者把一些不會再用的舊組件直接丟掉吧！不然的話你又要花一筆錢請專人來把廚房打掃！
有些廚櫃組可能只是看起來褪色了、泛黃了，而當中的結構依並穩固。在這個情況下，你不妨考慮一下簡單地把廚櫃組重新粉刷，而不是直接把所有櫃子丟掉吧！
如果光是粉刷也不能滿足到你的期望，那你也可以考慮額外訂製一些全新的廚櫃門！
瓷磚是用來鋪設廚房牆面的常用物料之一，而且它們的價格絕對不便宜！想要在此省一筆的話，那你就要自己盡量去找素材來使用，瓷磚大賣場或瓷磚批發店有些時候會有特價品喔！
翻新廚房最貴的地方之一就是要把全部水管及洗碗盆重置、更新！為了省下這一筆錢，我們建議你們保留舊有水管與洗碗盆的位置，把它們簡單地翻新，而不是完全在新的地方打造出一個新的水管系統。
鋪上雲石、大理石的流理台看起來很奢華、很高級吧？可是它們也是真的貴鬆鬆呀！你可以考慮一下選用合成石材例如人造石來鋪設流理台，它們看起來同樣是平滑又高貴，可是卻便宜不少呢！
工程中會留下的材料的頭頭尾尾，比如說舊木板等，你可以把它們切割、磨平來變成實用的砧板或是裝飾品。
特價的烤箱、微波爐、洗豌機等等都是我們的好朋友！而你的責任就是事前多加留意相關的產品資訊囉！
如果你的廚房本身就有一些充滿特色的設計元素，比如說磚牆，那就好好把它保留下來吧！
如果你的地板只是褪色了、變粗造了，簡單地打它們打磨拋光一下就行了，不必花一大筆錢把全部都換成新的！
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