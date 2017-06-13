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17個美化花園及露台的好方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Marylebone Courtyard, Fenton Roberts Garden Design Fenton Roberts Garden Design 庭院
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在居家環境中擁有一座花園肯定會提高生活的品質與心靈的調劑，而一座美麗的花園是否就必須花大把大把的預算去打造呢?其實我們可以花點時間動些巧思，就可以輕鬆擁有一座令人稱羨的花園喔!一起來看看這次點子簿所整理出來17個美化花園及露台的好方法，從這裡來巡找你想要的靈感吧!

1.建材混搭

Patios, Terraces and Decking, Unique Landscapes Unique Landscapes 庭院
Unique Landscapes

Patios, Terraces and Decking

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

利用不同材質的建築材料可以創造不同的空間氛圍，讓庭院更加豐富。

2.簡單的對稱

Stainless Steel Metal Water Feature Unique Landscapes 庭院
Unique Landscapes

Stainless Steel Metal Water Feature

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

利用空間及物件的簡單對稱，就可以讓花園更加優雅。

3.添加功能性

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design 庭院
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

在花園中添加一些額外的機能空間，當個小餐廳或休憩區，都是不錯的方式。

4.重視家具

Indoor-outdoor fluidity MyLandscapes Garden Design 庭院 indoor,outdoor,garden
MyLandscapes Garden Design

Indoor-outdoor fluidity

MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design

挑選合適的戶外家具，並且別忘了做適度的保養。

5.大膽一點

Moroccan style garden Gullaksen Architects 庭院
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

用色及布置上可以試著更大膽一點，讓你的花園更搶眼。

6.不一樣的牆

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers 庭院
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

捨棄一般的制式牆面，不一樣的牆讓你的花園更有氣勢。

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7.木頭的溫暖

Contemporary Garden Design Balham homify 庭院
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Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
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你可以多使用木製家具，會讓庭院感覺更加溫暖。

8.奇幻空間

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping 庭院
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

讓你的花園就像電影場景般奇幻，會更加引人入勝。

9.有高度的植栽

Slim & Subtle Rear Garden homify 庭院
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
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提高植栽的高度，可以讓空間更加舒適，動線更為寬敞。

10.遮陽器具

Low-maintenance garden Christine Wilkie Garden Design 庭院 modern garden design
Christine Wilkie Garden Design

Low-maintenance garden

Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design

想在庭院享受良好的休憩，就別跟太陽硬碰硬，遮陽器具絕對是必備的。

11.明亮的白

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd 庭院
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

想讓你的庭院看起來更大更明亮，可以將白色當成是基礎的色調。

12.烤個火吧!

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd 庭院
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

在庭院設置火坑，會更容易讓人在此聚集。

13.彈性利用

Roof Terrace AR Architecture 屋頂露臺
AR Architecture

Roof Terrace

AR Architecture
AR Architecture
AR Architecture

把植栽當作空間的裝飾，讓它們能隨時移動，讓戶外露台的空間更有彈性。

14.烤肉區

Gretel House, Simon Gill Architects Simon Gill Architects 庭院
Simon Gill Architects

Gretel House

Simon Gill Architects
Simon Gill Architects
Simon Gill Architects

在花園建立一個隨時可以烤肉的區域，生活不就該是這般愜意嗎?

15.大鏡子

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London 庭院
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

利用大鏡子來欺騙自己的眼睛，讓庭院瞬間看起來變大許多。

16.多功能設計

Little Eden Aralia 庭院 木頭 Brown
Aralia

Little Eden

Aralia
Aralia
Aralia

可以把座位下方當作儲存空間，或是有更多功能性的利用。

17.強烈對比

Garden Design Didsbury, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design 庭院
Hannah Collins Garden Design

Garden Design Didsbury

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

利用對比的元素來強化視覺的感受，讓這空間更顯眼。

你想看更多花園的設計嗎?你也可以看看:10 個有遮陽設備的絕美花園。

挑高平房：一間有美麗庭院與落地窗的溫馨農舍
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