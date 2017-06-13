17個美化花園及露台的好方法

在居家環境中擁有一座花園肯定會提高生活的品質與心靈的調劑，而一座美麗的花園是否就必須花大把大把的預算去打造呢?其實我們可以花點時間動些巧思，就可以輕鬆擁有一座令人稱羨的花園喔!一起來看看這次點子簿所整理出來17個美化花園及露台的好方法，從這裡來巡找你想要的靈感吧!