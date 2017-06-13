17個美化花園及露台的好方法

在居家環境中擁有一座花園肯定會提高生活的品質與心靈的調劑，而一座美麗的花園是否就必須花大把大把的預算去打造呢?其實我們可以花點時間動些巧思，就可以輕鬆擁有一座令人稱羨的花園喔!一起來看看這次點子簿所整理出來17個美化花園及露台的好方法，從這裡來巡找你想要的靈感吧!
利用不同材質的建築材料可以創造不同的空間氛圍，讓庭院更加豐富。
利用空間及物件的簡單對稱，就可以讓花園更加優雅。
在花園中添加一些額外的機能空間，當個小餐廳或休憩區，都是不錯的方式。
挑選合適的戶外家具，並且別忘了做適度的保養。
用色及布置上可以試著更大膽一點，讓你的花園更搶眼。
捨棄一般的制式牆面，不一樣的牆讓你的花園更有氣勢。
讓你的花園就像電影場景般奇幻，會更加引人入勝。
想在庭院享受良好的休憩，就別跟太陽硬碰硬，遮陽器具絕對是必備的。
想讓你的庭院看起來更大更明亮，可以將白色當成是基礎的色調。
在庭院設置火坑，會更容易讓人在此聚集。
把植栽當作空間的裝飾，讓它們能隨時移動，讓戶外露台的空間更有彈性。
在花園建立一個隨時可以烤肉的區域，生活不就該是這般愜意嗎?
利用大鏡子來欺騙自己的眼睛，讓庭院瞬間看起來變大許多。
利用對比的元素來強化視覺的感受，讓這空間更顯眼。
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