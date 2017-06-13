平民的魔法: 利用 IKEA 家具讓居家空間更時尚優雅的方法

說到居家裝潢或家具添購，IKEA在許多人心中早已成為了平價家居的代名詞，這次點子簿要帶大家來看的這間公寓正是由IKEA家具為主的優雅作品，開放式的客廳與單間臥室的公寓，在白色牆壁與天花板間，大量使用木製家具和木地板，體現其優雅又有溫度的質感，而這些元素均來自IKEA的平價家飾，讓我們一起來看看這平價的典雅吧!