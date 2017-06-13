平民的魔法: 利用 IKEA 家具讓居家空間更時尚優雅的方法

說到居家裝潢或家具添購，IKEA在許多人心中早已成為了平價家居的代名詞，這次點子簿要帶大家來看的這間公寓正是由IKEA家具為主的優雅作品，開放式的客廳與單間臥室的公寓，在白色牆壁與天花板間，大量使用木製家具和木地板，體現其優雅又有溫度的質感，而這些元素均來自IKEA的平價家飾，讓我們一起來看看這平價的典雅吧!
客廳的大窗戶，讓充足的自然光毫無保留的透入，藍色的窗簾不僅看起來不錯，也讓進入空間的光有更好的質量和控制。而這裡的茶几與躺椅均來自IKEA，搭配出完美的休息區。
客廳主要是由深淺不一的白色與藍色相互搭配著。透過白色牆面與木製家具的組合，在光線的流轉下更有別緻的質感。在這裡以沙發作為空間的主角，並與其餘的座位一起直接面對矮櫃上的電視機，讓用戶有完美的客廳體驗。
電視下的矮櫃提供了簡易的空間用來安裝電視及其他小型電子設備。來自IKEA的電視櫃不僅外觀典雅而且還提供了足夠的空間，讓客廳的收納更加完美。
臥室內設置的藝術床兩端有美麗的金屬圖案，也是來自IKEA；臥室也有個大片的落地窗，為內部空間提供了極度良好的採光與通風。除此之外，這裡的梳妝台與迷人的天花板燈具，以及窗簾更讓整體空間更有吸引力。
浴室的設計簡單又典雅，盥洗區的家具與圓形鏡子這都是在IKEA可以取得的。舒適的浴缸是這裡的主角，搭配白色的瓷磚也會讓人產生比實際面積大的視覺感。
開放式的空間擺放著具有典雅風情的白色餐桌椅，用餐區就介於客廳與廚房中間，甚至可以邊用餐邊觀看電視，廳供了更加的便利性，餐區上方的藝術吊燈更是讓人愛不釋手。
L型的廚房設計提供了烹調所需的足夠空間，同時也能兼顧收納的便利。而且白色櫃子與木質檯面的結合，看起來更顯質感。
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除了主要的餐桌，建築師也做了這樣早餐桌的設計，提供了方便且有效率的用餐區域。在這裡也不僅僅只能當作餐桌使用，這樣的設計更是延伸了廚房的使用空間，那空間的運用更加充足。