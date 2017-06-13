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13 間讓你與自然互動，有寬敞戶外空間的鄉間住宅

Tarsier Tarsier
가평 네모정자집, 리슈건축 리슈건축 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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在忙碌的生活中，城市人漸漸失去了舒適的環境去享受大自然的生活，總是徘徊在緊密的高樓大廈中，肩負著各種的壓力，也因此容易情緒容易出問題。每天可以親近大自然是很多城市人的夢想， 那新鮮的空氣、廣闊的空間和翠綠的植物都可以讓人忘記煩悶的生活。一間擁有寬敞戶外空間的鄉間住宅除了可以增加你和自然的互動，更是心靈的良藥。喜歡戶外的你，千萬不要錯過以下介紹的13間鄉村小居哦！

1. 清靜優雅的走廊設計

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吉田建築設計事務所

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這間平房的屋簷建得特別廣闊，屋簷之下就是建築師特意加建的戶外走廊，配上旁邊茂密豐盛的叢林和清優的戶外環境，就更讓人羨慕。

2. 廣闊的青青草地

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這間房子的門前就是一片廣闊的青青草地和植株，綠油油的草地配上藍天白雲，真是一個天然的遊樂園，還小孩子享受大自然的氣息和陽光。加上屋子採用了全木造建材和田園風的設計，就更是充滿大自然的元素！

3. 依山而建的獨立別墅

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리슈건축

리슈건축
리슈건축
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這間兩層式的別墅建於群山之中，美麗的戶外景觀和鄉郊的風景都非常的讓人著迷，一想到在陽台和前庭外就可以欣賞到如此的美景，就感到一片清爽。

4. 經典的歐陸房子

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這間美麗的歐陸房子被綠油油的草地包圍著，加上圍籬旁的小盆栽，真是讓人感到特別舒暢。

5. 充滿地中海風情的房子

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ADquadro

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這間房子的設計獨特和別具風味，加上園藝師在周圍種植的小盆裁和草地，就更是顯得貴氣和高尚，真的是太美麗舒適了！

6. 現代和自然結合的房屋設計

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這間房子的設計前衛，白色的外牆配上奇形怪狀的窗戶，充清了現代時尚的風味。為了增加戶外的空間，房子的旁邊建設了一條兩旁都是樹木的走廊，為住戶提供了更多舒適的環境。

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7. 甜美的度假小屋

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Empreinte Constructions bois

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簡約清雅的建築風格配上一個露天的戶外平台，景觀建築師還找來了色彩繽紛的戶外傢具和小花佈置空間，充滿甜美的氣氛。

8. 充滿田園風味的紅磚頭居所

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建造房子的地點也是非常的重要，就像以上這間經典的紅磚牆房子，建於樹林之中，彷如童話故事中的古典小居。

9. 平原上的可愛房子

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鄉間住宅建在平原之上，享受著自然的新鮮空氣和猛烈的陽光，房子所用的建材都是石材和木材，全都是大自然的基本元素，默默地跟自然互動、融為一體。

10. 簡樸的鄉村小屋

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POLY RYTHMIC ARCHITECTURE

POLY RYTHMIC ARCHITECTURE
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這間小房子的結構和設計簡樸，建築師採用了木造的原料建設了一個戶外的小平台，觀看著庭園的小花和小草，真是太舒適自在了！

11. 小山坡上的別墅

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一級建築士事務所haus

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這間別墅建於小山丘上，它擁有戶外的露臺和前庭，加上美麗廣闊的自然景觀，真是一間讓人羨慕的房子哦！

12. 日本風味的長形住宅

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空間設計室/kukanarchi

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長形的住宅加上戶外的走廊和寬敞的前庭，傳統的建築設計充滿了日本風味，實在太美麗獨特了！

13. 建於原林的小平房

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Myotte-Duquet Habitat

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這間現代設計的小平房建在平原之上，簡約的建築風格配上時尚的設計和佈置，再加上寬敞的戶外空間，簡直讓人心曠神怡。

延伸閱讀：挑高平房：一間有美麗庭院與落地窗的溫馨農舍

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