13 間讓你與自然互動，有寬敞戶外空間的鄉間住宅

在忙碌的生活中，城市人漸漸失去了舒適的環境去享受大自然的生活，總是徘徊在緊密的高樓大廈中，肩負著各種的壓力，也因此容易情緒容易出問題。每天可以親近大自然是很多城市人的夢想， 那新鮮的空氣、廣闊的空間和翠綠的植物都可以讓人忘記煩悶的生活。一間擁有寬敞戶外空間的鄉間住宅除了可以增加你和自然的互動，更是心靈的良藥。喜歡戶外的你，千萬不要錯過以下介紹的13間鄉村小居哦！