你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

8 間遠離城市的舒適獨棟厝

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器 Beige
Loading admin actions …

居住在城市中雖然好處有很多，但是久了也會覺得需要離開喧鬧的大都市，離開沈澱一下。遠離城市的話，人與人之間的身體距離比較大，能夠更有時間以及空間與自己對話。這一次的點子簿將要為大家介紹 8 間遠離城市的舒適獨棟厝，這些獨棟厝的設計雖然大不相同，但都貼近人的需求，並且十分舒適。除此之外，也能讓家人之間緊密地互動，非常理想。

讓我們一起逃離城市，欣賞這 8 間遠離城市的獨棟厝吧！

1. 混搭素材

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

首先要看到的這間獨棟厝採用了大量的石材以及木材，讓人感受到濃厚的自然風味。

走進室內後，挑高的天花板以及美麗的雕花細節讓人感到驚喜，是一個可以放鬆過生活的好居所。

2. 方正結構

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器 Beige
homify

homify
homify
homify

方正的結構是現代建築的精髓，然而木頭的大門以及淺色的石材卻讓方正的房子不會生冷。

雖然說房子的正面看起來不是太大，但是走進屋內後，你會因為其寬敞的內院以及泳池而大吃一驚！在夜晚的時候，黃光乍現，整個內院非常浪漫。

3. 智能房屋

Design smart home to the way you live, Home Action Party Home Action Party 房子 水泥 White
Home Action Party

Home Action Party
Home Action Party
Home Action Party

現代科技的發展也反應在房屋的設備上，例如這間房子就採用了智能的設計，因此可以聰明地為你調節室內的溫度以及濕度。除此之外，房子內挑高的設計讓人感到身心舒暢，非常自在。

4. 轉角的家

Duplex at Indore, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. 房子
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

這間位在轉角的獨棟厝外觀上隱密性高，走進室內有中庭的設計，別有洞天。

5. 大地色系的獨棟厝

Residência Nádia & Pedro - Área externa, Kátia Borges - arquitetura+interiores Kátia Borges - arquitetura+interiores 房子
Kátia Borges – arquitetura+interiores

Kátia Borges - arquitetura+interiores
Kátia Borges – arquitetura+interiores
Kátia Borges - arquitetura+interiores

接下來看到的這間大地色系的獨棟厝位在斜坡上，車庫的上方規劃成露台的空間，適合讓全家人享受戶外的時光。

不僅於此，房子的裡頭有庭院以及小泳池，對於喜歡戶外生活的家庭來說堪稱完美！

6. 台灣山間的房子

山嵐之家, 行一建築 _ Yuan Architects 行一建築 _ Yuan Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
行一建築 _ Yuan Architects

山嵐之家

行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects

白色的屋身在群山中更為顯眼，房子後方的弧度非常特別，令人印象深刻。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 汐止山坡地上的獨棟厝

YS114 House, 前置建築 Preposition Architecture 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

YS114 House

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

木板提供良好的隱秘性，並且又有美感，與混凝土搭配之後，非常和諧。這間獨棟厝的允建面積僅不到100平方米，因此必須垂直發展，成為五層樓獨棟厝。

設計的主要挑戰除了要在如此有限的空間裡，滿足屋主一家六口三代同堂的生活型態之外，亦須回應汐止區域高濕多雨的氣候環境。

8. 基隆的獨棟厝

基隆-綠葉山莊-郭宅, 裏心設計 裏心設計
裏心設計

基隆-綠葉山莊-郭宅

裏心設計
裏心設計
裏心設計

由老屋改建而成的獨棟厝保有台灣的古早味，卻又結合現代的元素，成為適合年輕家庭的絕佳居所。

延伸閱讀：耐震住宅: 7 間長輩小孩都安心的獨棟厝

小空間的魔術:9 間小於 3 坪的絕佳廚房
你的最愛是？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了