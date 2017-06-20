居住在城市中雖然好處有很多，但是久了也會覺得需要離開喧鬧的大都市，離開沈澱一下。遠離城市的話，人與人之間的身體距離比較大，能夠更有時間以及空間與自己對話。這一次的點子簿將要為大家介紹 8 間遠離城市的舒適獨棟厝，這些獨棟厝的設計雖然大不相同，但都貼近人的需求，並且十分舒適。除此之外，也能讓家人之間緊密地互動，非常理想。
讓我們一起逃離城市，欣賞這 8 間遠離城市的獨棟厝吧！
首先要看到的這間獨棟厝採用了大量的石材以及木材，讓人感受到濃厚的自然風味。
走進室內後，挑高的天花板以及美麗的雕花細節讓人感到驚喜，是一個可以放鬆過生活的好居所。
方正的結構是現代建築的精髓，然而木頭的大門以及淺色的石材卻讓方正的房子不會生冷。
雖然說房子的正面看起來不是太大，但是走進屋內後，你會因為其寬敞的內院以及泳池而大吃一驚！在夜晚的時候，黃光乍現，整個內院非常浪漫。
現代科技的發展也反應在房屋的設備上，例如這間房子就採用了智能的設計，因此可以聰明地為你調節室內的溫度以及濕度。除此之外，房子內挑高的設計讓人感到身心舒暢，非常自在。
這間位在轉角的獨棟厝外觀上隱密性高，走進室內有中庭的設計，別有洞天。
接下來看到的這間大地色系的獨棟厝位在斜坡上，車庫的上方規劃成露台的空間，適合讓全家人享受戶外的時光。
不僅於此，房子的裡頭有庭院以及小泳池，對於喜歡戶外生活的家庭來說堪稱完美！
白色的屋身在群山中更為顯眼，房子後方的弧度非常特別，令人印象深刻。
木板提供良好的隱秘性，並且又有美感，與混凝土搭配之後，非常和諧。這間獨棟厝的允建面積僅不到100平方米，因此必須垂直發展，成為五層樓獨棟厝。
設計的主要挑戰除了要在如此有限的空間裡，滿足屋主一家六口三代同堂的生活型態之外，亦須回應汐止區域高濕多雨的氣候環境。
由老屋改建而成的獨棟厝保有台灣的古早味，卻又結合現代的元素，成為適合年輕家庭的絕佳居所。
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