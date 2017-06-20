居住在城市中雖然好處有很多，但是久了也會覺得需要離開喧鬧的大都市，離開沈澱一下。遠離城市的話，人與人之間的身體距離比較大，能夠更有時間以及空間與自己對話。這一次的點子簿將要為大家介紹 8 間遠離城市的舒適獨棟厝，這些獨棟厝的設計雖然大不相同，但都貼近人的需求，並且十分舒適。除此之外，也能讓家人之間緊密地互動，非常理想。

讓我們一起逃離城市，欣賞這 8 間遠離城市的獨棟厝吧！