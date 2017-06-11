10個讓你越整理越亂的錯誤收納術

如果我們告訴你，有些你以為有幫助的收納方法其實都在幫倒忙，你一定不會相信對吧？你以為有夠多的收納箱、超多櫃子、層架、鉤子在每一面牆上就能解決你的收納問題，那就真的誤會大了！往下看，了解到底哪些收納術不僅是室內設計師的噩夢，而且只會讓你的家越來越亂吧！
適量的、質感好的、擺放適切的收納箱是一回事。如果你用了各種不同款式、顏色、大小的收納箱，有些長久使用稍微故障、搖晃、破損，或是太多的收納箱堆滿你的房間，無論你的家再怎麼美麗，那種濃厚的學生克難感總是揮之不去。
乾脆買個適用的家具吧！圖中的床組融合了收納櫃跟桌子的空間，孩子的東西都好好歸位再也不亂丟了。
圖中的這種結合了整個畫面設計的層架，數量、顏色、形式都剛剛好，再多就不必了！學會避免過多不必要的層架來讓你堆放更多不必要的雜物，才是真正治本的收納技巧啊！
誰沒想過眼不見為淨就好了呢？用簾子遮擋你亂糟糟的櫃子、儲藏室當然可以得到一時的平靜，但它就還是在那裡啊！不要逃避了，該整理的還是要整理的。
是不是因為東西不夠放都會另外再買櫃子、或是再釘一個櫃子放在廚房的畸零空間？有時候硬加上去的東西跟原本的風格就是不合。不要湊合著過了，試試看買可推式的餐車（底下也會有收納籃）、附輪的延展式工作台，更好用也更美觀。
如果沒有相應的對策，用高的櫥櫃會非常麻煩，除非只存放久久才拿一次的東西，那要記得準備可以隨時移動的梯子才方便。用像是鏡子後面那樣隱藏式的櫥櫃是更好的方法，尤其是在廁所，你不希望急需衛生紙的時候還要爬高爬低的吧！
鞋架當然方便，但是那種放在地上的鞋架其實真的佔據了很多空間，而且很容易越擺越亂！更好的方法是用垂直的鞋櫃，不會顯得亂糟糟，貼著牆壁也總不會擋路了吧？圖片裡這種結合了全身鏡的鞋櫃更方便呢！
這個本身沒什麼錯，只是少了一個步驟，就是在每個房間裡的櫃子中都準備一組簡易的清掃工具，就不用為了簡單的擦掉一塊水漬而千里迢迢穿過整間房子。工具越隨手可得，越能夠保持空間乾淨不是嗎？
簡單的家具很好，但是收納空間不夠的時候你就會買收納箱，然後放在床底下了對吧？這就是惡性循環啊！找附有收納功能的家具，像圖中這種櫃子，闔起的時候可以當椅子，上掀就成了收納換季棉被、枕頭、床單的好儲物櫃。這才是真的眼不見為淨的正確做法啊。
掛勾也很方便，但是太多的掛勾掛滿的東西之後就只有雜亂而已。最好的方式是在玄關的區域掛上掛勾，而且每個人有自己專屬的一個，這樣讓個人處理個人的掛勾，很容易就維持整潔了。
你有個很大的空間作儲藏室，可以大肆得放收納箱了！你架好了儲物架，但是竟然用了不透明的收納箱！這就代表你要拿東西的時候就得要一箱一箱全部翻開來啊！千萬不要替自己找這種麻煩，要用就用透明的吧！
看了這些錯誤的方法後是不是也冒了一身冷汗呢？還想知道更多整理技巧，延伸閱讀：小空間收納: 9 個你沒料想過的聰明設計