10個讓你越整理越亂的錯誤收納術

適量的、質感好的、擺放適切的收納箱是一回事。如果你用了各種不同款式、顏色、大小的收納箱，有些長久使用稍微故障、搖晃、破損，或是太多的收納箱堆滿你的房間，無論你的家再怎麼美麗，那種濃厚的學生克難感總是揮之不去。

乾脆買個適用的家具吧！圖中的床組融合了收納櫃跟桌子的空間，孩子的東西都好好歸位再也不亂丟了。