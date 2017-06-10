低成本組合屋: 41坪、結合現代與傳統風格的鄉間別墅

如果你嚮往在鄉間風景優美的地方，蓋一座屬於自己的鄉村風格房屋，今天要介紹的這棟住宅絕對會讓你一看就愛上！儘管建築師的設計目標，是希望將建築物充分融入當地風景中，但在設計上仍然賦予它現代時尚的外觀，並採用各種對環境友好易於建造的材料。房子的總面積共 41.745 坪，除了配備齊全的起居功能外，還設計出 4 間臥室，讓不同世代能夠生活在一起，並且享有個別的私領域。現在就一起來參觀！