低成本組合屋: 41坪、結合現代與傳統風格的鄉間別墅

如果你嚮往在鄉間風景優美的地方，蓋一座屬於自己的鄉村風格房屋，今天要介紹的這棟住宅絕對會讓你一看就愛上！儘管建築師的設計目標，是希望將建築物充分融入當地風景中，但在設計上仍然賦予它現代時尚的外觀，並採用各種對環境友好易於建造的材料。房子的總面積共 41.745 坪，除了配備齊全的起居功能外，還設計出 4 間臥室，讓不同世代能夠生活在一起，並且享有個別的私領域。現在就一起來參觀！
倘若你剛好路過這處鄉間，一看到這麼美麗的房子，保證一定會驚豔不已，並且佇足細細欣賞！漂亮的紅磚屋頂搭配白色門牆，二樓還有小巧可愛的陽台，與包圍著住宅的花園景色構成絕美的搭配～
房子的外觀設計得相當時尚，屋頂有著可愛的煙囪，客廳和餐廳都設計了玻璃滑動門，方便家人進出。除了一樓門口有著規畫良好的平臺，可供戶外休閒活動，二樓還設計有天窗，讓室內獲得充沛的自然採光。
步入室內，你會發覺很不一樣的風格。內部裝潢走的是傳統路線，令人聯想起美國工匠風格的住家。傢具及門窗框架都採用木質材料。以白色為主調的廚房自帶簡潔清爽的氣質，除了裝置有齊全的配備，還有著可以欣賞到戶外花園景緻的窗戶。
二樓有 3 間臥室，一間寬敞的共用浴室，以及一座小陽臺。儘管面積不大，但對於有兩個小孩的家庭來說，已是盡善盡美。
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