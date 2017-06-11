郊區平房: 一間含雙車庫、造價 370 萬台幣的時尚住宅

空氣較為清新，生活空間也較為寬敞的郊區非常適合家庭生活。這一次的點子簿將要帶大家欣賞一間由波蘭的達人所打造，有著氣派黑色外觀的郊區平房，這間平房含有雙車庫，以及寬敞的戶外空間。走進室內後，典雅又時尚的室內裝潢與外觀截然不同，讓人耳目一新，是現代小家庭的完美居所，由於這間平房是組合屋，因此造價十分合理，約莫為台幣370萬元左右。

預算有限的你，應該能在這間平房找到實用的靈感。一起來欣賞更多細節吧!