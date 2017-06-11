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郊區平房: 一間含雙車庫、造價 370 萬台幣的時尚住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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空氣較為清新，生活空間也較為寬敞的郊區非常適合家庭生活。這一次的點子簿將要帶大家欣賞一間由波蘭的達人所打造，有著氣派黑色外觀的郊區平房，這間平房含有雙車庫，以及寬敞的戶外空間。走進室內後，典雅又時尚的室內裝潢與外觀截然不同，讓人耳目一新，是現代小家庭的完美居所，由於這間平房是組合屋，因此造價十分合理，約莫為台幣370萬元左右。

預算有限的你，應該能在這間平房找到實用的靈感。一起來欣賞更多細節吧!

外觀

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專家採用鋼筋混凝土當作主要的素材，並且搭配中空的陶瓷磚與絕緣效用的牆面材質。為了符合喜歡現代風格的屋主的品味，專家選擇大膽的黑色，搭配中性色系，打造出風格獨特的絕佳外觀。這間平房除了美觀之外，還符合節能的規定，因此十分環保。

露臺與庭院

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進到屋內之前，先讓我們來到露臺以及庭院的區域看一看。鋪上了木頭甲板的露臺上擺放了柔和色系的藤製座椅，不管是白天或是黑夜，都可以在此招待親朋好友，共度歡樂的時光。

平面圖

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接下來讓我們從平面圖看看室內的格局。主要的起居空間採開放式的設計，十分有開放感。

客廳

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米白色的沙發與地毯，還有典雅的茶几與充滿設計感的牆面燈飾營造出非常柔和卻又時尚的氛圍。客廳後方的玻璃拉門則讓室內洋溢著充足的自然光，也更有開放感。

電子壁爐

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電子壁爐為冬日帶來溫度，也為柔和的家中帶來熱情。

L 形廚房

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白色的L形廚房恰到好處，非常適合小家庭的需求。

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餐廳

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被玻璃門環繞的餐廳沐浴在陽光之中，讓用餐的時刻更為活潑有朝氣。

臥室

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臥室的材質十分高雅，拉開窗簾便能欣賞到美好的綠意。

浴室

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浴室的風格十分奢華，讓人彷彿置身在飯店之中。

淋浴間

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淋浴間風格簡單時尚，讓人可以盡情沖涼。

低成本組合屋: 41坪、結合現代與傳統風格的鄉間別墅

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