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室內裝潢必知: 12 件裝潢時最容易忽略的事

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild 窗戶與門窗廉與布簾
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裝潢風格有很多，有些是永遠不退流行的經典，有些真的只是一時的風潮，過幾個月就退流行了。如果你正在裝修你的房屋，這篇文章很值得參考，提醒你一些在裝潢時很容易漏掉的細節，一定幫省掉你很多麻煩的。

1. 適合寵物的地板

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura 餐廳
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

木地板很美，但是如果要養寵物的話，就要放棄木地板了。很快的，那些抓痕就會讓你後悔的！選用比較堅硬的材料做地板，市面上的耐磨地板也很多，也可以找比較防滑的材質讓寵物行走比較安全，多多比較看看不同功能吧！

2. 太死白的色調

The Long Brick House, Földes Architects Földes Architects 客廳書櫃
Földes Architects

The Long Brick House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

我們介紹過很多簡約的白色住宅，白色當然是現代住宅最適合的顏色，但如果你用得過量，這個住宅就會顯得冷冰冰、沒有生氣。你可以選擇木頭家具，用木頭的暖色調讓整個色彩更平衡、溫馨。

3. 鮮豔的顏色

homify 餐廳椅子與長凳
homify

homify
homify
homify

挑選傢俱和顏色的時候要謹慎，強烈、鮮豔的顏色很搶眼，但是必須注意如何平衡色彩，不要讓整個空間顯得喧鬧不堪。記得要抓住那微妙的平衡，可以跟你的設計師多討論一下。

4. 難以維護的花園

Moroccan style garden Gullaksen Architects 庭院
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

不想花太多時間整理花園的話，就要記得選擇實用、耐用的戶外家具。挑選好生長不易枯萎的植物種植，這樣才能維持你的庭院美麗。

5. 不要追隨流行

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English 廚房 木頭 Black
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

不要一昧得追求流行的元素，使用一些有經典線條的東西才能使用得長久。尤其是廚房和浴室這種無法經常翻新的地方，你會想要用最耐看的風格。

6. 買太多兒童家具

Silversparkle Children's High Hut Bed Cuckooland 嬰兒/兒童房床具與床鋪
Cuckooland

Silversparkle Children's High Hut Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

我們總是想給孩子最好的，但是孩子大得很快，很快得你買的昂貴兒童家具就不能用了。挑選設計與風格能夠陪伴孩子成長、個性變化、興趣轉變的家具，長期下來會省下不少錢喔。

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7. 高科技裝置一堆

Family Living homify 廚房電器用品
homify

Family Living

homify
homify
homify

你是科技控嗎？那很好，只是不要讓家裡充斥著不必要的裝置，容易破壞美感，而且科技進步得太快，之後還要升級、更新等等，其實也是更麻煩而已。

Are you a tech lover? That's fine but don't fill the house with useless gadgets that end up scattered here and there creating aesthetic disorder.

8. 不適合的家具

Pudding Sofa Loaf 客廳沙發與扶手椅
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

你在傢俱店櫥窗看到的漂亮沙發，在你家裡不一定會看起來一樣美麗。形狀、尺寸、線條、顏色很容易跟周遭環境不和，絕對要審慎選擇。

9. 過時的家具

Antique Reproduction Oval Desk Parklane Furniture 書房/辦公室桌子
Parklane Furniture

Antique Reproduction Oval Desk

Parklane Furniture
Parklane Furniture
Parklane Furniture

在復古風當道的現在，要學會分辨什麼是有價值的古董，什麼是該被淘汰掉的東西。

10. 過量的織品

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild 窗戶與門窗廉與布簾
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

織品在住宅裡扮演了很重要的角色，可以營造你想要的氛圍。但是，千萬小心不要用得太多，不然你的家就會顯得很像窗簾店或織品店，用得恰到好處就好。

11. 剛好就好

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative 藝術品照片與畫作
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

不要用廉價的藝術品填滿你的牆。選幾幅品質好的畫作就可以強化整個空間的感覺了。

12. 笨重的家具

Brunel Cast Iron Bath Aston Matthews 衛浴浴缸與淋浴設備
Aston Matthews

Brunel Cast Iron Bath

Aston Matthews
Aston Matthews
Aston Matthews

去買傢俱的時候記得要準備好尺寸表。在店裡面看起來小的東西，在你的住家裡可能會看起來太大，反之亦然。你準備的尺寸表不僅是空間的尺寸，也是在這個空間裡其他家具的尺寸，記得要搭配得平衡才行。

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