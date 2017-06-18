室內裝潢必知: 12 件裝潢時最容易忽略的事

裝潢風格有很多，有些是永遠不退流行的經典，有些真的只是一時的風潮，過幾個月就退流行了。如果你正在裝修你的房屋，這篇文章很值得參考，提醒你一些在裝潢時很容易漏掉的細節，一定幫省掉你很多麻煩的。
木地板很美，但是如果要養寵物的話，就要放棄木地板了。很快的，那些抓痕就會讓你後悔的！選用比較堅硬的材料做地板，市面上的耐磨地板也很多，也可以找比較防滑的材質讓寵物行走比較安全，多多比較看看不同功能吧！
我們介紹過很多簡約的白色住宅，白色當然是現代住宅最適合的顏色，但如果你用得過量，這個住宅就會顯得冷冰冰、沒有生氣。你可以選擇木頭家具，用木頭的暖色調讓整個色彩更平衡、溫馨。
挑選傢俱和顏色的時候要謹慎，強烈、鮮豔的顏色很搶眼，但是必須注意如何平衡色彩，不要讓整個空間顯得喧鬧不堪。記得要抓住那微妙的平衡，可以跟你的設計師多討論一下。
不想花太多時間整理花園的話，就要記得選擇實用、耐用的戶外家具。挑選好生長不易枯萎的植物種植，這樣才能維持你的庭院美麗。
不要一昧得追求流行的元素，使用一些有經典線條的東西才能使用得長久。尤其是廚房和浴室這種無法經常翻新的地方，你會想要用最耐看的風格。
我們總是想給孩子最好的，但是孩子大得很快，很快得你買的昂貴兒童家具就不能用了。挑選設計與風格能夠陪伴孩子成長、個性變化、興趣轉變的家具，長期下來會省下不少錢喔。
你是科技控嗎？那很好，只是不要讓家裡充斥著不必要的裝置，容易破壞美感，而且科技進步得太快，之後還要升級、更新等等，其實也是更麻煩而已。
Are you a tech lover? That's fine but don't fill the house with useless gadgets that end up scattered here and there creating aesthetic disorder.
在復古風當道的現在，要學會分辨什麼是有價值的古董，什麼是該被淘汰掉的東西。
織品在住宅裡扮演了很重要的角色，可以營造你想要的氛圍。但是，千萬小心不要用得太多，不然你的家就會顯得很像窗簾店或織品店，用得恰到好處就好。
不要用廉價的藝術品填滿你的牆。選幾幅品質好的畫作就可以強化整個空間的感覺了。
去買傢俱的時候記得要準備好尺寸表。在店裡面看起來小的東西，在你的住家裡可能會看起來太大，反之亦然。你準備的尺寸表不僅是空間的尺寸，也是在這個空間裡其他家具的尺寸，記得要搭配得平衡才行。
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