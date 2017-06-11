自地自建好簡單：12 間適合大家庭居住的兩層樓獨棟住宅

自地自建到底難不難呢？找好地之後，其實你所需要的就是找到一個值得信賴且好溝通的專家，為你實現你心中構思許久的藍圖。好的設計師可以依照你的家庭的需求，打造出一個最符合你們的生活習慣的完美居所。不管是外觀或是室內的裝潢與設備，只要好好地與專家溝通，自地自建一點也不難！

這本點子簿將要為你帶來 12 間適合大家庭居住的兩層樓獨棟住宅，這些獨棟住宅有鄉村風、現代風、日式風等等，如果你現在心中還沒有任何具體的靈感的話，可以從中找到適合你的蓋屋元素。

想要自地自建的你，現在就讓我們一起欣賞這 12 個完美範例吧！