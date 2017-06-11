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自地自建好簡單：12 間適合大家庭居住的兩層樓獨棟住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
CASA A.M, Eustáquio Leite Arquitetura Eustáquio Leite Arquitetura 房子
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自地自建到底難不難呢？找好地之後，其實你所需要的就是找到一個值得信賴且好溝通的專家，為你實現你心中構思許久的藍圖。好的設計師可以依照你的家庭的需求，打造出一個最符合你們的生活習慣的完美居所。不管是外觀或是室內的裝潢與設備，只要好好地與專家溝通，自地自建一點也不難！

這本點子簿將要為你帶來 12 間適合大家庭居住的兩層樓獨棟住宅，這些獨棟住宅有鄉村風、現代風、日式風等等，如果你現在心中還沒有任何具體的靈感的話，可以從中找到適合你的蓋屋元素。

想要自地自建的你，現在就讓我們一起欣賞這 12 個完美範例吧！

1. 鄉村氣息

Front Elevation Drafting Your Design 房子
Drafting Your Design

Front Elevation

Drafting Your Design
Drafting Your Design
Drafting Your Design

第一間房子有著不同高低層次的屋頂，因此給人的第一印象一點也不無聊。屋子的旁邊是車庫，對於有車家庭來說十分方便。屋內的設計很有鄉村的情懷，天窗的設計則讓室內洋溢自然光。

2. 有大戶外空間的家

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FENE (Barallobre), Intra Arquitectos Intra Arquitectos 房子 White
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
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接下來看到的這間住宅由白色以及黑色組合而成，氣派的外觀非常符合大家庭的調性。屋外的寬敞戶外露臺讓家人可以在此享受歡樂的時光，有訪客時也能在此招到他們，賓主盡歡！

3. 山腰上的家

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Windlock – soluciones sustentables

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位在斜坡上的這間房子有著低調的用色，走進屋內後，你會發現許多精緻的小細節，例如雕花的樓梯扶手。除此之外，可以看到美麗中庭造景的玻璃窗設計，更是我們非常喜歡的小細節！

4. 磚頭的家

Дом в стиле 'Прерий' (МО), Архитектурное бюро Art&Brick Архитектурное бюро Art&Brick 房子
Архитектурное бюро Art&amp;Brick

Архитектурное бюро Art&Brick
Архитектурное бюро Art&amp;Brick
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使用了大地色系，這間以磚頭為主要建材的家外觀雖然氣派，但又不會過於高調，對於喜歡低調奢華的家庭來說，是非常合適的選擇。

5. 低調居所

Дом в стиле Райта, Архитектурное бюро Art&Brick Архитектурное бюро Art&Brick 房子
Архитектурное бюро Art&amp;Brick

Архитектурное бюро Art&Brick
Архитектурное бюро Art&amp;Brick
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不透明的玻璃讓居者可以維持良好的隱私感，方正的結構搭配上修剪工整的庭院，這間房子的氣宇非凡。

6. 優雅的渡假風格

CASA A.M, Eustáquio Leite Arquitetura Eustáquio Leite Arquitetura 房子
Eustáquio Leite Arquitetura

Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura

奶油色的牆面讓人感受到優雅的氣息，然而熱帶的植物卻捎來度假的訊息。

走進屋內後，你可以看到專家規劃了一個室內用以及連結戶外露台的兩間廚房，非常便利。

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7. 現代家庭的絕佳居所

썬룸에서 즐기는 따뜻한 햇살 [서산 부산리], 윤성하우징 윤성하우징 房子
윤성하우징

윤성하우징
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含車庫以及大片的草坪，這間兩層樓的住家絕對是現代家庭的完美居所。除了各種現代的設施外，屋子的外頭居然還有一間玻璃花房，是不是十分吸引人？

點此看更多細節：現代家庭的夢想宅院:有玻璃花房的絕美之家

8. 歐式風情

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Marlegno

Marlegno
Marlegno
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接下來看到的這間住宅運用了石材以及木頭，營造出歐式的風情。屋內的色系淡雅，讓人感到放鬆。

9. 紐西蘭的家

紐西蘭 T D, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 房子
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

紐西蘭 T D

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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由台灣的專家所打造，這間位在紐西蘭的住宅與週遭的美麗綠意完美融合，屋內的設計更是讓全家人都能愉悅地生活。

10. 木質別墅

【木建築】宜蘭三星鄉│江宅│獨棟別墅│建坪100坪, 閮檍設計 Ting Yi Design 閮檍設計 Ting Yi Design 房子 實木 Brown
閮檍設計 Ting Yi Design

【木建築】宜蘭三星鄉│江宅│獨棟別墅│建坪100坪

閮檍設計 Ting Yi Design
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位在宜蘭的木質別墅非常適合喜歡木頭質地的人，而家中的每個區域都十分寬敞，絕對不會有感到擁擠的情形發生。

11. 日式風格

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翔霖營造有限公司

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這間走現代日式風格的家也是由台灣的專家打造而成。除了讓人感到沈穩的房屋外觀，那美麗的庭院造景也是一大亮點。

12. 有反差感的家

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乍看之下十分質樸，走進室內後，優雅的裝潢讓人感受到美好的反差感。

充滿鄉村風情的浴室，則是我們最喜歡的區域。

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