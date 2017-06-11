自地自建好簡單：12 間適合大家庭居住的兩層樓獨棟住宅

自地自建到底難不難呢？找好地之後，其實你所需要的就是找到一個值得信賴且好溝通的專家，為你實現你心中構思許久的藍圖。好的設計師可以依照你的家庭的需求，打造出一個最符合你們的生活習慣的完美居所。不管是外觀或是室內的裝潢與設備，只要好好地與專家溝通，自地自建一點也不難！
這本點子簿將要為你帶來 12 間適合大家庭居住的兩層樓獨棟住宅，這些獨棟住宅有鄉村風、現代風、日式風等等，如果你現在心中還沒有任何具體的靈感的話，可以從中找到適合你的蓋屋元素。
想要自地自建的你，現在就讓我們一起欣賞這 12 個完美範例吧！
第一間房子有著不同高低層次的屋頂，因此給人的第一印象一點也不無聊。屋子的旁邊是車庫，對於有車家庭來說十分方便。屋內的設計很有鄉村的情懷，天窗的設計則讓室內洋溢自然光。
接下來看到的這間住宅由白色以及黑色組合而成，氣派的外觀非常符合大家庭的調性。屋外的寬敞戶外露臺讓家人可以在此享受歡樂的時光，有訪客時也能在此招到他們，賓主盡歡！
位在斜坡上的這間房子有著低調的用色，走進屋內後，你會發現許多精緻的小細節，例如雕花的樓梯扶手。除此之外，可以看到美麗中庭造景的玻璃窗設計，更是我們非常喜歡的小細節！
使用了大地色系，這間以磚頭為主要建材的家外觀雖然氣派，但又不會過於高調，對於喜歡低調奢華的家庭來說，是非常合適的選擇。
不透明的玻璃讓居者可以維持良好的隱私感，方正的結構搭配上修剪工整的庭院，這間房子的氣宇非凡。
奶油色的牆面讓人感受到優雅的氣息，然而熱帶的植物卻捎來度假的訊息。
走進屋內後，你可以看到專家規劃了一個室內用以及連結戶外露台的兩間廚房，非常便利。
含車庫以及大片的草坪，這間兩層樓的住家絕對是現代家庭的完美居所。除了各種現代的設施外，屋子的外頭居然還有一間玻璃花房，是不是十分吸引人？
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由台灣的專家所打造，這間位在紐西蘭的住宅與週遭的美麗綠意完美融合，屋內的設計更是讓全家人都能愉悅地生活。
位在宜蘭的木質別墅非常適合喜歡木頭質地的人，而家中的每個區域都十分寬敞，絕對不會有感到擁擠的情形發生。
乍看之下十分質樸，走進室內後，優雅的裝潢讓人感受到美好的反差感。
充滿鄉村風情的浴室，則是我們最喜歡的區域。