挑高平房：一間有美麗庭院與落地窗的溫馨農舍

聽到農舍這兩個字，你腦中浮現的可能是充滿鄉村風情，可能略為老派的設計。然而這次的點子簿將要為大家介紹的溫馨農舍除了散發著濃濃的溫馨感外，每個細節都美得讓人想要花時間好好欣賞。雖然說這間農舍只有一層樓，但是挑高的天花板讓室內寬敞又明亮，而美麗的庭院造景與步道，還有大片的落地窗都是非常棒的細節。

如果說你也想要打造一個不流俗，而且充滿個人品味的農舍，現在就出發跟我們一起欣賞這間農舍的更多細節…