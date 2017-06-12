挑高平房：一間有美麗庭院與落地窗的溫馨農舍

聽到農舍這兩個字，你腦中浮現的可能是充滿鄉村風情，可能略為老派的設計。然而這次的點子簿將要為大家介紹的溫馨農舍除了散發著濃濃的溫馨感外，每個細節都美得讓人想要花時間好好欣賞。雖然說這間農舍只有一層樓，但是挑高的天花板讓室內寬敞又明亮，而美麗的庭院造景與步道，還有大片的落地窗都是非常棒的細節。
如果說你也想要打造一個不流俗，而且充滿個人品味的農舍，現在就出發跟我們一起欣賞這間農舍的更多細節…
尚未進到屋內，我們就被門前美麗的步道以及花圃給吸引住了。專家以不規則的石頭與草坪所鋪成的庭院地板讓畫面非常豐富，而隨性而種的花草們更是讓畫面美不勝收。房子使用了石材以及木頭，整體的搭配十分和諧。
走進室內後，那充滿度假感的裝潢讓人立刻感到放鬆。與戶外毫無隔閡的設計帶來絕佳的採光與通風，奶油色系的牆面搭配上木頭的小細節後，營造出屋內的高質感。
專家利用了各種造型的家飾品以及藝術品，將農舍的內部打造成一個小型的藝廊，絲毫沒有想象中的傳統鄉村感。
這間農舍中居然還有家庭水療的空間，想象一下，在這樣的環境中享受按摩的時光，是不是太過奢侈了呢？
不管是屋內或是屋外，許多小細節都讓房子更加美麗動人。例如眼前的庭院造景，就為這個角落帶來可愛的個性。
夜幕低垂，家中的燈光乍現，突然讓人感受到浪漫的氣息。這間農舍的各種面貌，是不是也讓你感到驚艷呢？