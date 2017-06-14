省錢大作戰：13 種美麗又便宜的木棧板家具

被大量使用於運送重物的木棧板成本非常低廉，並且取得容易，因此近年來興起用木棧板手作家具的風潮。你通常可以在大賣場或是蔬果店見到木棧板的蹤跡，而有時候你甚至可以免費獲得這個素材。用木棧板做家具非常簡單，你可以加裝滾輪，或是擺放玻璃墊，甚至有時候你什麼都不用作，木棧板就可以自成一張桌子或是椅子。
這本點子簿將要為大家介紹 13 種美麗又便宜的木棧板家具，如果你想要自己用木棧板做家具的話，一定能從中找到許多超級實用的靈感。現在就跟我們一起來欣賞這 13 種木棧板家具吧!
用木棧板製作牆面盆栽非常簡單，你只需要把它原封不動地釘在牆面上就行了。
利用木棧板作成的躺椅，上面擺放了簡單的墊子後，就是非常讓人非常放鬆的家具。
為木棧板加裝滾輪，打造一個會動的盆栽。
用木棧板作的椅子以及桌子非常適合戶外的陽台。
以木棧板為主要素材，結合獨特的桌腳與玻璃桌墊，就是一張獨一無二的室內茶几。
木棧板的盒子加裝了滾輪後，就是一個身兼咖啡桌的簡單儲物櫃。
用木棧板作成的戶外家具有自然的風味又耐看。
用鐵鍊將木棧板掛起來，變成一張牆面桌。
有台階的植物櫃讓植物變成最美麗的展示品。
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