省錢大作戰：13 種美麗又便宜的木棧板家具

被大量使用於運送重物的木棧板成本非常低廉，並且取得容易，因此近年來興起用木棧板手作家具的風潮。你通常可以在大賣場或是蔬果店見到木棧板的蹤跡，而有時候你甚至可以免費獲得這個素材。用木棧板做家具非常簡單，你可以加裝滾輪，或是擺放玻璃墊，甚至有時候你什麼都不用作，木棧板就可以自成一張桌子或是椅子。

這本點子簿將要為大家介紹 13 種美麗又便宜的木棧板家具，如果你想要自己用木棧板做家具的話，一定能從中找到許多超級實用的靈感。現在就跟我們一起來欣賞這 13 種木棧板家具吧!