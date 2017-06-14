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省錢大作戰：13 種美麗又便宜的木棧板家具

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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被大量使用於運送重物的木棧板成本非常低廉，並且取得容易，因此近年來興起用木棧板手作家具的風潮。你通常可以在大賣場或是蔬果店見到木棧板的蹤跡，而有時候你甚至可以免費獲得這個素材。用木棧板做家具非常簡單，你可以加裝滾輪，或是擺放玻璃墊，甚至有時候你什麼都不用作，木棧板就可以自成一張桌子或是椅子。

這本點子簿將要為大家介紹 13 種美麗又便宜的木棧板家具，如果你想要自己用木棧板做家具的話，一定能從中找到許多超級實用的靈感。現在就跟我們一起來欣賞這 13 種木棧板家具吧!

1. 牆面盆栽

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用木棧板製作牆面盆栽非常簡單，你只需要把它原封不動地釘在牆面上就行了。

2. 躺椅

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利用木棧板作成的躺椅，上面擺放了簡單的墊子後，就是非常讓人非常放鬆的家具。

3. 會動的盆栽

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為木棧板加裝滾輪，打造一個會動的盆栽。

4. 桌椅

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用木棧板作的椅子以及桌子非常適合戶外的陽台。

5. 室內茶几

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以木棧板為主要素材，結合獨特的桌腳與玻璃桌墊，就是一張獨一無二的室內茶几。

6. 戶外長凳

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用木棧板打造一個戶外長凳，擺放長墊後，就是超級悠閒的區塊。

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7. 儲物櫃

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木棧板的盒子加裝了滾輪後，就是一個身兼咖啡桌的簡單儲物櫃。

8. 愜意風格

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塗上白色油漆的木棧板呈現出愜意的風格，你只需要把四個木棧板堆積在一塊，就能打造出一個午睡區。

9. 戶外家具

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用木棧板作成的戶外家具有自然的風味又耐看。

10. 浪漫風情

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兩個木棧板排在一起，上方擺放床墊與抱枕，再加上透明窗簾與吊燈，浪漫十足。

11. 牆面桌

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用鐵鍊將木棧板掛起來，變成一張牆面桌。

12. 白色的盆栽

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白色的面盆栽更加襯托出綠色植物的美。

13. 台階式的植物櫃

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有台階的植物櫃讓植物變成最美麗的展示品。

延伸閱讀: 15 款適合小空間的多功能完美家具

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