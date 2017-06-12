獨棟厝: 7 間位在繁忙城市中的獨立隱密住宅

為什麼那麼多台灣人喜歡住獨棟厝呢？原因很簡單，不外乎就是因為獨棟的空間比較隱密，你也更能自由地為房子的外觀選擇適合的風格。在繁忙的城市中，人與人之間的距離非常地近，因此可以住在獨棟厝中，那更是彌足珍貴的幸福。這本點子簿將要為你介紹 7 間位在繁忙城市中的獨棟厝，這幾間房子的設計都非常有現代感，棲身在城市中一點也不會顯得過時，讓屋主非常有面子！
今天不帶你遠離城市，反而要帶你走進城市！讓我們來一起參觀這 7 間位在繁忙城市中的獨棟厝吧！
首先先讓我們來到韓國的首爾，欣賞位在山坡上的白色獨棟厝。這間線條十分簡約的獨棟厝沒有過多的裝飾，方形的窗戶增添幾何感，清爽且不繁雜的畫面也讓人更好奇裡面的裝潢。
接下來帶你回到台灣，欣賞這間由 20 年老屋翻新而成的時尚獨棟厝。
專家利用了混凝土以及木頭，讓這間獨棟厝的外觀不同凡響。走進屋內後，充滿現代感卻又不失溫馨氣息的裝潢讓全家人都可以舒適地過生活！
同樣由來自台灣的專家所打造，這間房子簡約的造型讓人認不出來這是間位在台灣的房子。為了提供屋主更好的隱私感，專家特別規劃了白色的圍牆，讓住在城市中的屋主可以不用擔心人身安全的問題。
接著讓我們飛往英國，欣賞這間純白的狹長獨棟厝。專家的設計高超，把劣勢扭轉成為優勢，而後院的空間更是愜意到讓人不想進門！
點此看更多細節：寬度不是問題! 擁有後院以及美麗磁磚的簡約獨棟住宅
最後一站讓我們來到新加坡，欣賞這間非常有層次，看起來讓人精神一陣的白色住宅。木頭的圍牆給人不生硬且好親近的感覺，卻又可以幫位在城市中的獨棟厝帶來安全感，是非常棒的設計。
走進室內後，挑高的設計以及美麗的中庭更是讓人感到驚艷不已！