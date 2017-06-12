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獨棟厝: 7 間位在繁忙城市中的獨立隱密住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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為什麼那麼多台灣人喜歡住獨棟厝呢？原因很簡單，不外乎就是因為獨棟的空間比較隱密，你也更能自由地為房子的外觀選擇適合的風格。在繁忙的城市中，人與人之間的距離非常地近，因此可以住在獨棟厝中，那更是彌足珍貴的幸福。這本點子簿將要為你介紹 7 間位在繁忙城市中的獨棟厝，這幾間房子的設計都非常有現代感，棲身在城市中一點也不會顯得過時，讓屋主非常有面子！

今天不帶你遠離城市，反而要帶你走進城市！讓我們來一起參觀這 7 間位在繁忙城市中的獨棟厝吧！

1. 位在韓國的白色獨棟厝

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首先先讓我們來到韓國的首爾，欣賞位在山坡上的白色獨棟厝。這間線條十分簡約的獨棟厝沒有過多的裝飾，方形的窗戶增添幾何感，清爽且不繁雜的畫面也讓人更好奇裡面的裝潢。

2. 老屋翻新的獨棟厝

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前置建築 Preposition Architecture

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接下來帶你回到台灣，欣賞這間由 20 年老屋翻新而成的時尚獨棟厝。

專家利用了混凝土以及木頭，讓這間獨棟厝的外觀不同凡響。走進屋內後，充滿現代感卻又不失溫馨氣息的裝潢讓全家人都可以舒適地過生活！

3. 簡約路線

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STREET CANVAS

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同樣由來自台灣的專家所打造，這間房子簡約的造型讓人認不出來這是間位在台灣的房子。為了提供屋主更好的隱私感，專家特別規劃了白色的圍牆，讓住在城市中的屋主可以不用擔心人身安全的問題。

4. 英國的狹長獨棟厝

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 房子
Vallribera Arquitectes

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
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接著讓我們飛往英國，欣賞這間純白的狹長獨棟厝。專家的設計高超，把劣勢扭轉成為優勢，而後院的空間更是愜意到讓人不想進門！

點此看更多細節：寬度不是問題! 擁有後院以及美麗磁磚的簡約獨棟住宅

5. 工作室兼住家

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現在看到的這間身兼工作室與住家功能的獨棟厝位在韓國首爾的斜坡上，為了配合年輕屋主的需求，專家採用充滿現代感的裝潢，讓工作與居家生活同樣有品味。

6. 台灣的狹長屋

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合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

合觀設計
合觀設計
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光看外觀，你應該就可以猜想到這間房子有多麼狹窄吧？專家利用天窗的設計，讓獨棟厝的室內毫不陰暗，是狹長屋的絕佳範例！

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7. 新加坡的時尚住宅

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ming architects

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最後一站讓我們來到新加坡，欣賞這間非常有層次，看起來讓人精神一陣的白色住宅。木頭的圍牆給人不生硬且好親近的感覺，卻又可以幫位在城市中的獨棟厝帶來安全感，是非常棒的設計。

走進室內後，挑高的設計以及美麗的中庭更是讓人感到驚艷不已！

另外一個角度

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