獨棟厝: 7 間位在繁忙城市中的獨立隱密住宅

為什麼那麼多台灣人喜歡住獨棟厝呢？原因很簡單，不外乎就是因為獨棟的空間比較隱密，你也更能自由地為房子的外觀選擇適合的風格。在繁忙的城市中，人與人之間的距離非常地近，因此可以住在獨棟厝中，那更是彌足珍貴的幸福。這本點子簿將要為你介紹 7 間位在繁忙城市中的獨棟厝，這幾間房子的設計都非常有現代感，棲身在城市中一點也不會顯得過時，讓屋主非常有面子！

今天不帶你遠離城市，反而要帶你走進城市！讓我們來一起參觀這 7 間位在繁忙城市中的獨棟厝吧！