量身打造的窩: 10 你也可以自己蓋的家庭住宅

自地自建的自由度高，是擁有一間量身打造的窩的最佳辦法。可是當你決定要自地自建之前，必須把地區的都市計劃、過戶等等外在因素一拼考慮在內，而且一切的建房風險都必須由自己承受，找設計師、工人等等都必須要自己負責，這些都絕對不是一件簡單的事。
然而，雖然自地自建可能會遇到不少的挑戰，但是只要得到專業建築師的幫助，我們相信一切都會變得得心應手。而今天我們會帶來10個家庭住宅的設計，讓你從第一步開始構想一下，自己其實最想要的房子是甚麼樣的類型！
首先登場的房子是一棟出自台灣設計公司之手的建案，是棟2層樓的建築，牆身設有環保且具有良好隔熱效果的OSB板（又名定向纖維板）。
房子設有挑高樓底，為屋主們帶來舒適無壓迫感的居住空間。二樓臥室處更與一個露天小陽台相連，提供了額外的戶外空間。
２號房子是間位於巴西的雙層家庭房子，外觀看起來簡約又低調，與室內的極簡風裝潢互相配合。由於這是一個建在街道轉角的房子，因此屋主特別強調隱私，因而建起一純白的圍牆來滿足需要。
這一所看起來既有氣派又帶有點點洋風優雅的家庭房子，其實也是台灣設計公司所打造的！房子除了好看以外，結構也是非常堅固，因為它採用日本的框組壁工法來建成，能抵受芮氏規模8.2級的震度！
這一個巨型別墅或許跟你心目中設計很相似，因為它除了有寬闊的雙層起居空間外，前廊、停車間、陽台與花園等等的戶外空間亦應有盡有！
這一間房子無論是外表還是室內裝潢都充滿著無限的現代感，而且設計一絲不苟！只要你細心留意，你就會發現無論是外牆的磚牆，還是浴室的牆身設計都是滿佈著設計師的心思喔～
這是一棟為於南非的雙層家美房，雖然它還沒有完全完工，可是看起來卻已經非完美。白色外牆與棕色磚牆共同帶來滿滿的和諧感，而房子的室內設計亦是同樣地充滿著舒適感！室內還有一個大型的開放式廚房呢～
這個位於俄羅斯的雙層房子看起來就是個迷你宮殿一樣的大，絕對適合多人家庭或者幾代同堂同時居住。
更特別的是，這個房子只佔了整幅地的一個小部分，土地面積大得可以容納起一個大花園、停車間以及籃球場！沒錯，籃球場！
最後我們來看的是一間位於泰國的絕美高級美房，其純白的外牆以及室內裝潢絕對能讓人一目傾心！