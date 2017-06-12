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量身打造的窩: 10 你也可以自己蓋的家庭住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
ผลงานสร้างบ้านอาศัย 2 ชั้น Contemporary Style by KL-Cons., บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 房子
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自地自建的自由度高，是擁有一間量身打造的窩的最佳辦法。可是當你決定要自地自建之前，必須把地區的都市計劃、過戶等等外在因素一拼考慮在內，而且一切的建房風險都必須由自己承受，找設計師、工人等等都必須要自己負責，這些都絕對不是一件簡單的事。

然而，雖然自地自建可能會遇到不少的挑戰，但是只要得到專業建築師的幫助，我們相信一切都會變得得心應手。而今天我們會帶來10個家庭住宅的設計，讓你從第一步開始構想一下，自己其實最想要的房子是甚麼樣的類型！

​１號房子

中壢高宅, 台灣環球住宅股份有限公司 台灣環球住宅股份有限公司
台灣環球住宅股份有限公司

中壢高宅

台灣環球住宅股份有限公司
台灣環球住宅股份有限公司
台灣環球住宅股份有限公司

首先登場的房子是一棟出自台灣設計公司之手的建案，是棟2層樓的建築，牆身設有環保且具有良好隔熱效果的OSB板（又名定向纖維板）。

房子設有挑高樓底，為屋主們帶來舒適無壓迫感的居住空間。二樓臥室處更與一個露天小陽台相連，提供了額外的戶外空間。

​２號房子

Casa CM, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 房子
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

２號房子是間位於巴西的雙層家庭房子，外觀看起來簡約又低調，與室內的極簡風裝潢互相配合。由於這是一個建在街道轉角的房子，因此屋主特別強調隱私，因而建起一純白的圍牆來滿足需要。

​３號房子

技轉日本百年鋼鐵公司，打造耐震鋼構住宅 台日國際住宅股份有限公司 房子 耐震住宅,節能,省能,日本住宅,鋼構,環保,鋼構屋
台日國際住宅股份有限公司

技轉日本百年鋼鐵公司，打造耐震鋼構住宅

台日國際住宅股份有限公司
台日國際住宅股份有限公司
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這一所看起來既有氣派又帶有點點洋風優雅的家庭房子，其實也是台灣設計公司所打造的！房子除了好看以外，結構也是非常堅固，因為它採用日本的框組壁工法來建成，能抵受芮氏規模8.2級的震度！ 

​４號房子

Residencia Sobrado RN , Barbara Oriani Arquiteta Barbara Oriani Arquiteta 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
Barbara Oriani Arquiteta

Barbara Oriani Arquiteta
Barbara Oriani Arquiteta
Barbara Oriani Arquiteta

這一個巨型別墅或許跟你心目中設計很相似，因為它除了有寬闊的雙層起居空間外，前廊、停車間、陽台與花園等等的戶外空間亦應有盡有！

​５號房子

งานก่อสร้างบ้าน SERITHAI HOUSE, Backyard Construction Backyard Construction
Backyard Construction

Backyard Construction
Backyard Construction
Backyard Construction

這一間房子無論是外表還是室內裝潢都充滿著無限的現代感，而且設計一絲不苟！只要你細心留意，你就會發現無論是外牆的磚牆，還是浴室的牆身設計都是滿佈著設計師的心思喔～

６​號房子

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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６號房子的地理位置靠近山林，因為設計師打造出一個能與自然大量接觸的美房。除了必須的大露臺、陽台外，底層還設有一個隨時能與戶外大花園打通的用餐區。 

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​７號房子

Crassula, Townhouse Development, Property Commerce Architects Property Commerce Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Property Commerce Architects

Property Commerce Architects
Property Commerce Architects
Property Commerce Architects

這是一棟為於南非的雙層家美房，雖然它還沒有完全完工，可是看起來卻已經非完美。白色外牆與棕色磚牆共同帶來滿滿的和諧感，而房子的室內設計亦是同樣地充滿著舒適感！室內還有一個大型的開放式廚房呢～ 

​８號房子

Проект индивидуального жилого дома, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

這個位於俄羅斯的雙層房子看起來就是個迷你宮殿一樣的大，絕對適合多人家庭或者幾代同堂同時居住。

更特別的是，這個房子只佔了整幅地的一個小部分，土地面積大得可以容納起一個大花園、停車間以及籃球場！沒錯，籃球場！

９號房子

PASSIVHAUS [BOLGARE – BG] www.marlegno.it – Progetto: Arch. Luca Barcella, Marlegno Marlegno 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

這一間雙層美房則完全呈現現今最流行的現代風住宅的樣式——工整的結構線條、毫不花巧的簡潔外觀以及和諧感十足的灰與白配色。 

​１０號房子

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บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
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最後我們來看的是一間位於泰國的絕美高級美房，其純白的外牆以及室內裝潢絕對能讓人一目傾心！

延伸閱讀:低成本組合屋: 41坪、結合現代與傳統風格的鄉間別墅

7 種用色鮮艷的現代廚房
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