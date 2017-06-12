量身打造的窩: 10 你也可以自己蓋的家庭住宅

首先登場的房子是一棟出自台灣設計公司之手的建案，是棟2層樓的建築，牆身設有環保且具有良好隔熱效果的OSB板（又名定向纖維板）。

房子設有挑高樓底，為屋主們帶來舒適無壓迫感的居住空間。二樓臥室處更與一個露天小陽台相連，提供了額外的戶外空間。