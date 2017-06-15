你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10個適合小公寓的美麗設計點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 臥室
Loading admin actions …

小公寓的起居面積雖然有限，可是只要大家多花心思，其實也是可以打造出令人稱羨的美麗空間！

今天我們繼續為大家展示10間風格不一的美麗小公寓，無論你是喜歡顏色活潑的少女設計、簡約自然的極簡風或者是流露大自然氣息的木質家居，保證你絕對能夠從中找到一些佈置自己的家的靈感！現在就讓我們一起來看看吧～

​1. 木質優雅

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

在小公寓的有限空間之中，你可以選用木材來鋪設地板或牆身，使木材本身的自然氣息點綴你的家居，使整個空間流露出和諧又優雅的氣氛。

​2.高貴奢華

Arquitetura de Interiores Residencial , Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores

Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores

明亮、耀目、高貴是這個美麗設計的代名詞！而在這裡最值得留意的一定是那一面分隔廚房客廳的矮牆，它所佔的面積不多，不會對空間感造成負苛。而同一時間，它就像是一道會發光的牆一樣，真的是非常特別。

​3.源自海灘的靈感

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

這是個以米白色、白色以及藍色共同組成的美麗空間，設計靈感正正是源於海灘！在這個舒適又美麗的空間裡，你很難相信這是一個空間極度有限的迷你住宅！

​4.直線設計

FG, Neoarch Neoarch 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

把傢俱以直線的方式擺放吧！這樣子的話既能在中間的通道滕出空間，同時亦能使整體設計看起來更工整、更完美，是最適合小公寓的佈置方法喔～ 

​5.未來感設計

APTO. M. R., Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto 餐廳 Blue
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

未來感的設計雖然創新以及令人興奮，可是很多時候我們只會把這種風格與冰冰冷冷的氛圍聯想在一起。而圖中這個設計則告訴你，只要加添額外的活潑顏色（藍色）以及利用燈具來打造出不同的視覺效果，未來感設計也可以很完美！ 

​6.藝術氣息

apto poledance, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

落地玻璃窗、明亮的空間、富有品味的現代藝術座椅，當這些元素放在一起的時候，你很能不把這個小公寓誤認成藝術展覽廳！ 

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7​.豐富層次

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Beige
homify

homify
homify
homify

 設計師在這裡裝設了不少鏡面來擴大空間感，是設計小公寓時的必學法則。整個空間同時亦富有不少的層次感——這裡既有時尚的射燈、同時也有舒適的毛地毯與布藝沙發，牆上也有不少的個人裝飾品！

​8.少女情懷

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN 臥室
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

粉粉嫩嫩的色調是很多女生的最愛，就算你的公寓有限，你也可以挑選一個牆面來貼上你最愛的牆紙來為整個起居空間帶來焦點！ 

​9.極致簡約

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

淺色系的用色是打造明亮、簡潔的家居的必要條件！如果你是極簡風的頭號粉絲，那就不能錯過這一個迷人的設計範例了～ 

10.實用輕間隔

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

這個設計包含了一大面落地玻璃窗，這樣子可以在視覺上使室內空間繼續向外延伸下去，讓小房子看起來更大！而設計師以電視櫃及電視這兩樣傢俱當作輕間隔使用，這樣的點子也非常節省空間喔！

延伸閱讀:量身打造的窩: 10 你也可以自己蓋的家庭住宅

耐震住宅: 7 間長輩小孩都安心的獨棟厝
你有在這十個設計中找到你偏愛的風格嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了