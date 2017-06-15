10個適合小公寓的美麗設計點子

小公寓的起居面積雖然有限，可是只要大家多花心思，其實也是可以打造出令人稱羨的美麗空間！
今天我們繼續為大家展示10間風格不一的美麗小公寓，無論你是喜歡顏色活潑的少女設計、簡約自然的極簡風或者是流露大自然氣息的木質家居，保證你絕對能夠從中找到一些佈置自己的家的靈感！現在就讓我們一起來看看吧～
未來感的設計雖然創新以及令人興奮，可是很多時候我們只會把這種風格與冰冰冷冷的氛圍聯想在一起。而圖中這個設計則告訴你，只要加添額外的活潑顏色（藍色）以及利用燈具來打造出不同的視覺效果，未來感設計也可以很完美！
落地玻璃窗、明亮的空間、富有品味的現代藝術座椅，當這些元素放在一起的時候，你很能不把這個小公寓誤認成藝術展覽廳！
設計師在這裡裝設了不少鏡面來擴大空間感，是設計小公寓時的必學法則。整個空間同時亦富有不少的層次感——這裡既有時尚的射燈、同時也有舒適的毛地毯與布藝沙發，牆上也有不少的個人裝飾品！
粉粉嫩嫩的色調是很多女生的最愛，就算你的公寓有限，你也可以挑選一個牆面來貼上你最愛的牆紙來為整個起居空間帶來焦點！
這個設計包含了一大面落地玻璃窗，這樣子可以在視覺上使室內空間繼續向外延伸下去，讓小房子看起來更大！而設計師以電視櫃及電視這兩樣傢俱當作輕間隔使用，這樣的點子也非常節省空間喔！