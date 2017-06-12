對於某些人來說，整理居家環境是件非常令人頭痛的事情，而我們也感同身受。因為了解在下班之後，還要花費精力在打掃工作上是件多麼吃力的事情，這次我們將要提供大家 9 個清理居家環境的高效率撇步。

不管是客廳或是浴室，甚至是需要花費多一點心思清理的排水孔，我們都將會告訴你要怎麼做，可以以最迅速的方式換得一間超級整潔的環境。

現在就讓我們一起看看這些小撇步吧！