你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

9 個清理居家環境的高效率撇步

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
삼나무 친환경 원목 가구, 심서방가구 심서방가구 客廳邊桌與托盤
Loading admin actions …

對於某些人來說，整理居家環境是件非常令人頭痛的事情，而我們也感同身受。因為了解在下班之後，還要花費精力在打掃工作上是件多麼吃力的事情，這次我們將要提供大家 9 個清理居家環境的高效率撇步。

不管是客廳或是浴室，甚至是需要花費多一點心思清理的排水孔，我們都將會告訴你要怎麼做，可以以最迅速的方式換得一間超級整潔的環境。

現在就讓我們一起看看這些小撇步吧！

1. 打掃廁所

homify 浴室 Wood effect
homify

homify
homify
homify

可樂作為飲料對身體是種負擔，然而卻是清潔環境的好幫手。

你可以把可樂倒在馬桶裡面，然後稍待片刻之後沖水，就能去除污漬。如果這方法行不同，那就噴灑專用的清潔劑，然後大約半小時後再沖水。

2. 無塵的地毯

째즈 모던 카페트, carpetree carpetree 客廳配件與裝飾品
carpetree

carpetree
carpetree
carpetree

地毯是非常容易生灰塵或是細菌的地方，因此絕對要好好清理。

比起使用化學物質，我們推薦你將小蘇打粉灑在上方，然後放置半天左右的時間，再用吸塵器將地毯吸乾淨。

3. 洗手台

風雅韻茶香．新東方印象, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 浴室 镜子,轻敲,下沉,卫浴洁具,财产,建造,台面,浴室水槽,长方形,木头
Luova 創研俬.集

風雅韻茶香．新東方印象

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

你可以利用檸檬或是橘子皮清理洗手台以及水龍頭，由於這些是天然的清潔劑，因此還會留下自然的芳香。

如果說這兩種水果皮無法將水龍頭清理乾淨的話，我們建議你可以使用比較強效的牙膏。

4. 維護家具

삼나무 친환경 원목 가구, 심서방가구 심서방가구 客廳邊桌與托盤
심서방가구

심서방가구
심서방가구
심서방가구

當你要清理木頭家具的時候，我們建議你先把灰塵揮掉之後，再用抹布擦拭。

5. 清理燈具

상가주택 리모델링(미리내하우스) 음식점 인테리어 부분, inark [인아크 건축 설계 디자인] inark [인아크 건축 설계 디자인] 現代浴室設計點子、靈感&圖片 鋁箔/鋅 Black
inark [인아크 건축 설계 디자인]

inark [인아크 건축 설계 디자인]
inark [인아크 건축 설계 디자인]
inark [인아크 건축 설계 디자인]

燈具不是經常被注意到的家飾品，然而卻也因此容易堆積灰塵。跟木頭家具一樣，我們建議你擦拭前也先把灰塵揮掉。

6. 排水口

homify 浴室 鋁箔/鋅 Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

常常因為頭髮而堵塞的排水口，可以利用醋＋小蘇打粉，以一比一的比例再加上熱水，倒入排水口。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 清理冰箱

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO 廚房電器用品 木頭
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

清理冰箱的話，我們建議你將醋與水以一比一的比例混合，然後再拿乾的抹布沾溼擦拭冰箱。

8. 清理微波爐

[홈라떼] 기존 가구 활용해 아늑한 집 꾸미기 , homelatte homelatte 廚房
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

清理微波爐的話，我們建議你將 2 顆份量的檸檬水與一杯水調和，然後放進微波爐中加熱再擦拭。

9. 臭鞋櫃

Mobel Oak Shoe Bench Asia Dragon Furniture from London 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Shoe Bench

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

鞋櫃非常容易累積臭味，因此我們推薦你將咖啡粉或是小蘇打粉放置其中，以達到去除臭味的功效。

延伸閱讀：10個讓你越整理越亂的錯誤收納術

量身打造的窩: 10 你也可以自己蓋的家庭住宅
這些方法實用嗎？歡迎分享心得

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了