對於某些人來說，整理居家環境是件非常令人頭痛的事情，而我們也感同身受。因為了解在下班之後，還要花費精力在打掃工作上是件多麼吃力的事情，這次我們將要提供大家 9 個清理居家環境的高效率撇步。
不管是客廳或是浴室，甚至是需要花費多一點心思清理的排水孔，我們都將會告訴你要怎麼做，可以以最迅速的方式換得一間超級整潔的環境。
現在就讓我們一起看看這些小撇步吧！
可樂作為飲料對身體是種負擔，然而卻是清潔環境的好幫手。
你可以把可樂倒在馬桶裡面，然後稍待片刻之後沖水，就能去除污漬。如果這方法行不同，那就噴灑專用的清潔劑，然後大約半小時後再沖水。
地毯是非常容易生灰塵或是細菌的地方，因此絕對要好好清理。
比起使用化學物質，我們推薦你將小蘇打粉灑在上方，然後放置半天左右的時間，再用吸塵器將地毯吸乾淨。
你可以利用檸檬或是橘子皮清理洗手台以及水龍頭，由於這些是天然的清潔劑，因此還會留下自然的芳香。
如果說這兩種水果皮無法將水龍頭清理乾淨的話，我們建議你可以使用比較強效的牙膏。
燈具不是經常被注意到的家飾品，然而卻也因此容易堆積灰塵。跟木頭家具一樣，我們建議你擦拭前也先把灰塵揮掉。
鞋櫃非常容易累積臭味，因此我們推薦你將咖啡粉或是小蘇打粉放置其中，以達到去除臭味的功效。
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