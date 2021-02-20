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16 個專屬於小公寓的別緻小陽台

Tarsier Tarsier
​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love 露臺
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在狹窄的公寓裡，一個美麗舒適的陽台是生活中不可或缺的戶外環境，除了作為寬敞的休閒空間之外，它更可以具備不同的功能。例如，如果你喜歡花花草草，那麼你就可以將陽台佈置成為一個迷你小花園，讓你每天在家就能夠享受被大自然環繞擁抱的感覺；如果你家裡有毛孩（貓狗等等），那麼你也可以把陽台設計成一個專屬的空間，讓他們即使不能經常出門也可以擁有一個舒適的專屬活動空間。類似於這樣的的想法和靈感還有很多，實際上只要根據你的喜好和需要進行設計，您家的陽台也可以變得明亮照人和更加實用。在這個專題裡，我們收集了 16 間建築師設計的陽台設計，這些例子中可能會為你帶來了各種靈感呢！大家千萬不要錯過哦，說不定這其中就有你最喜歡的設計喔！

1. 擁有完美顏色配搭的小陽台

Квартира для молодой девушки, OBJECT OBJECT 露臺
OBJECT

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這個公寓陽台設計散發著一種平靜舒適的氣氛，這全都因為優雅的色彩配搭，再加上牆壁的木條子、座位上的床品、綠色的小盆栽和戶外的風景，就更是完美了！

2. 浪漫溫馨的小陽台

​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love 露臺
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

這個陽台的設計充滿了田園的風味，攀藤的植物配上木地板和簡約的傢具，為家中增添了一種溫馨的感覺。

3. 享受下午茶的好地方

Квартира, Боровляны, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория 露臺
Осейко Алексей и Виктория

Осейко Алексей и Виктория
Осейко Алексей и Виктория
Осейко Алексей и Виктория

這個寬敞的陽台是臥室的延伸，採用了白色和棕色的顏色配搭，散發著一種簡單就是美的感覺，加上牆壁的吊畫，就更是充滿了品味。

4. 開揚的風景和環境

APARTAMENTO POBLENOU , Pia Estudi Pia Estudi 露臺
Pia Estudi

Pia Estudi
Pia Estudi
Pia Estudi

作為一個時尚實用的陽台，它配有了一張小沙發和小茶几，加上通效的玻璃設計讓視野變得廣闊，真是一個享受時光的好地方。

5. 家中的私人酒吧

Ultramodern Loft | CONDOMINIUM, Design Spirits Design Spirits 露臺
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

在這個陽台中，您可以在美麗風景的伴奏下享受一杯紅酒，您可以一邊品嚐美酒、一邊享受現代城市的夜景。加上人造的青草地和高高的凳子，就更是舒適。

6. 清新甜美的陽台設計

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home 露臺
Become a Home

Become a Home
Become a Home
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這個陽台的設計簡單清雅，它使用了簡單的線條和柔和的色調，為那些想在午飯後享受陽光的住戶提供寬敞的空間。

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7. 綠油油的小陽台

Balkonien, studio jan homann studio jan homann 露臺
studio jan homann

studio jan homann
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一個令人興奮的小陽台佈置效果，您可以把喜歡的花朵和植物放在牆上，為戶外的環境提供清爽的外觀和大自然的風味。

8. 鄉村風味的小陽台

Balkonien, studio jan homann studio jan homann 露臺
studio jan homann

studio jan homann
studio jan homann
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除了放置美麗的花朵和盆栽，陽台的其他部分可以裝設一些木造的桌子和椅子，成為一個露天的小花園。

9. 現代隨意的陽台設計

Apartamento da Catia, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura 露臺
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

設計師採用了鐵造的圍欄和具有特色的磁磚，配上創新的傢具和傢飾品，把簡單的線條和幾何圖案結合，成為了充滿美學元素的美麗陽台。

10. 充滿希臘風情的陽台設計

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

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Better Home Interior Design
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在夕陽下，全白色的外牆設計和簡約優雅的傢俱、地毯和小盆栽都染上了昏黃的顏色，顯得美麗又浪漫，這個陽台設計真是讓人羨慕！

11. 享受日光浴的理想空間

川西の家, エイチ・アンド一級建築士事務所 H& Architects & Associates エイチ・アンド一級建築士事務所 H& Architects & Associates 露臺
エイチ・アンド一級建築士事務所　H&amp; Architects &amp; Associates

エイチ・アンド一級建築士事務所　H& Architects & Associates
エイチ・アンド一級建築士事務所　H&amp; Architects &amp; Associates
エイチ・アンド一級建築士事務所　H& Architects & Associates

這陽台採用了全木造的設計，無論是欄杆、屋頂或是地板都是木設有簡單製的，簡單的線條和空間提供了日光浴的理想空間，加上廣闊的風景，就更完美！

12. 明亮照人的小陽台

等々力の家, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ 露臺
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

這個充滿日本風的小陽台雖然坪數小，但卻散發著一種寧靜恰人的氣氛，翠綠的小樹跟白色的牆壁形成了鮮明對比，讓人感覺特別精神充沛。

13. 時尚和經典的化身

陽台 homify 露臺
homify

陽台

homify
homify
homify

這個陽台的設計給合了時尚和經典的元素，玻璃的設計提供了明瞭的景觀、現代的圍欄和木板地帶出了實在的感覺，而古典的桌椅就散發出優雅的氣氛。

14. 設備齊全的陽台設計

New construction of a terrace in Pedralbes, Barcelona Daifuku Designs 露臺
Daifuku Designs

New construction of a terrace in Pedralbes, Barcelona

Daifuku Designs
Daifuku Designs
Daifuku Designs

對於那些喜歡慢活的人來說，這個美麗的戶外露臺實在太完美了�！它擁有舒適的沙發、白色的窗紗和木造的咖啡桌，絕對可以讓你享受一個舒適的下午。

15. 簡單創新的設計

Mr and Mrs Work Hard and Play Hard homify 露臺
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Mr and Mrs Work Hard and Play Hard

homify
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這個陽台使用了白色的地磚和灰色的小牆和圍欄，配上時尚的家具和配飾，創建出一個簡單舒適的空間，最適合在清晨時段享受一杯咖啡和私人的閱讀時間。

16. 充滿溫度和品味的陽台

ELEGANCJA I PROSTOTA W JEDNYM, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 露臺
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

木質的面板和優雅的線條， 配上時尚設計的椅子、咖啡桌和欄杆，創建出一個充滿溫度和品味的陽台。

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