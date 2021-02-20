16 個專屬於小公寓的別緻小陽台

在狹窄的公寓裡，一個美麗舒適的陽台是生活中不可或缺的戶外環境，除了作為寬敞的休閒空間之外，它更可以具備不同的功能。例如，如果你喜歡花花草草，那麼你就可以將陽台佈置成為一個迷你小花園，讓你每天在家就能夠享受被大自然環繞擁抱的感覺；如果你家裡有毛孩（貓狗等等），那麼你也可以把陽台設計成一個專屬的空間，讓他們即使不能經常出門也可以擁有一個舒適的專屬活動空間。類似於這樣的的想法和靈感還有很多，實際上只要根據你的喜好和需要進行設計，您家的陽台也可以變得明亮照人和更加實用。在這個專題裡，我們收集了 16 間建築師設計的陽台設計，這些例子中可能會為你帶來了各種靈感呢！大家千萬不要錯過哦，說不定這其中就有你最喜歡的設計喔！