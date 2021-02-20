16 個專屬於小公寓的別緻小陽台

在狹窄的公寓裡，一個美麗舒適的陽台是生活中不可或缺的戶外環境，除了作為寬敞的休閒空間之外，它更可以具備不同的功能。例如，如果你喜歡花花草草，那麼你就可以將陽台佈置成為一個迷你小花園，讓你每天在家就能夠享受被大自然環繞擁抱的感覺；如果你家裡有毛孩（貓狗等等），那麼你也可以把陽台設計成一個專屬的空間，讓他們即使不能經常出門也可以擁有一個舒適的專屬活動空間。類似於這樣的的想法和靈感還有很多，實際上只要根據你的喜好和需要進行設計，您家的陽台也可以變得明亮照人和更加實用。在這個專題裡，我們收集了 16 間建築師設計的陽台設計，這些例子中可能會為你帶來了各種靈感呢！大家千萬不要錯過哦，說不定這其中就有你最喜歡的設計喔！
這個公寓陽台設計散發著一種平靜舒適的氣氛，這全都因為優雅的色彩配搭，再加上牆壁的木條子、座位上的床品、綠色的小盆栽和戶外的風景，就更是完美了！
這個陽台的設計充滿了田園的風味，攀藤的植物配上木地板和簡約的傢具，為家中增添了一種溫馨的感覺。
這個寬敞的陽台是臥室的延伸，採用了白色和棕色的顏色配搭，散發著一種簡單就是美的感覺，加上牆壁的吊畫，就更是充滿了品味。
作為一個時尚實用的陽台，它配有了一張小沙發和小茶几，加上通效的玻璃設計讓視野變得廣闊，真是一個享受時光的好地方。
在這個陽台中，您可以在美麗風景的伴奏下享受一杯紅酒，您可以一邊品嚐美酒、一邊享受現代城市的夜景。加上人造的青草地和高高的凳子，就更是舒適。
這個陽台的設計簡單清雅，它使用了簡單的線條和柔和的色調，為那些想在午飯後享受陽光的住戶提供寬敞的空間。
一個令人興奮的小陽台佈置效果，您可以把喜歡的花朵和植物放在牆上，為戶外的環境提供清爽的外觀和大自然的風味。
除了放置美麗的花朵和盆栽，陽台的其他部分可以裝設一些木造的桌子和椅子，成為一個露天的小花園。
設計師採用了鐵造的圍欄和具有特色的磁磚，配上創新的傢具和傢飾品，把簡單的線條和幾何圖案結合，成為了充滿美學元素的美麗陽台。
在夕陽下，全白色的外牆設計和簡約優雅的傢俱、地毯和小盆栽都染上了昏黃的顏色，顯得美麗又浪漫，這個陽台設計真是讓人羨慕！
這陽台採用了全木造的設計，無論是欄杆、屋頂或是地板都是木設有簡單製的，簡單的線條和空間提供了日光浴的理想空間，加上廣闊的風景，就更完美！
對於那些喜歡慢活的人來說，這個美麗的戶外露臺實在太完美了�！它擁有舒適的沙發、白色的窗紗和木造的咖啡桌，絕對可以讓你享受一個舒適的下午。
這個陽台使用了白色的地磚和灰色的小牆和圍欄，配上時尚的家具和配飾，創建出一個簡單舒適的空間，最適合在清晨時段享受一杯咖啡和私人的閱讀時間。
木質的面板和優雅的線條， 配上時尚設計的椅子、咖啡桌和欄杆，創建出一個充滿溫度和品味的陽台。
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