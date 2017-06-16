改造凌亂庭院：一個擁有舒適座椅與烤肉區的超愜意空間

我們一向跟大家強調，擁有一個庭院是非常值得慶幸的事情。你不僅能夠在此享受捻花惹草的樂趣，還能夠呼朋引伴大享戶外時光。然而這樣幸福的畫面只存在於有好好規劃設計的庭院裡，如果你空有一個庭院，卻不多加時間與精力好好地佈置妝點以及維護，這樣美好的區域也只會淪為一個無意義的空間罷了。

這一次我們將要帶你欣賞一個畫面凌亂，沒有經過設計師好好規劃設計的庭院改造記。在專家出馬後，這個戶外空間擁有不同的舒適座椅區，甚至還有烤肉的區域，超級愜意。

一起來欣賞改造前後的樣貌吧！