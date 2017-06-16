改造凌亂庭院：一個擁有舒適座椅與烤肉區的超愜意空間

我們一向跟大家強調，擁有一個庭院是非常值得慶幸的事情。你不僅能夠在此享受捻花惹草的樂趣，還能夠呼朋引伴大享戶外時光。然而這樣幸福的畫面只存在於有好好規劃設計的庭院裡，如果你空有一個庭院，卻不多加時間與精力好好地佈置妝點以及維護，這樣美好的區域也只會淪為一個無意義的空間罷了。
這一次我們將要帶你欣賞一個畫面凌亂，沒有經過設計師好好規劃設計的庭院改造記。在專家出馬後，這個戶外空間擁有不同的舒適座椅區，甚至還有烤肉的區域，超級愜意。
一起來欣賞改造前後的樣貌吧！
改造前的庭院空間寬敞，但是超級雜亂無章。各種植物沒有章法地存在於庭院中，讓人大呼可惜！
植物生長的區域凌亂無章法，座椅區則是風格過時，不是可以讓訪客驚艷的設計。
專家的規劃設計。
首先，專家決定將原有的植物通通連根拔起，讓空間變成空白畫布。
改造後的座椅區的牆面漆上純淨的白色，當陽光透過遮陽棚灑在牆上時更顯明亮。灰色的沙發椅搭配上條紋的座椅，以及各式各樣的抱枕，整體感非常簡約時尚。
專家以玻璃牆以及門分隔室內與戶外區，是非常貼心的設計。
擺放了籐製座椅的戶外座椅區非常有度假的風情，然而石材的牆面卻帶來略為剛硬的個性，兩者產生絕妙的火花。
改造後的庭院中設計了有遮蓋屋頂的烤肉以及吧臺區，超級方便！
改造後的草坪非常工整，讓人看了賞心悅目！有這樣美好的戶外空間，誰還會想要進到屋子裡頭呢？