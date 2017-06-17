低成本住宅： 7 間含車庫的郊區組合屋

在什麼都漲，就是只友薪水不長的年代，想要為自己以及家人購買一間房子是無比艱難的任務。為了讓渴望擁有自己家的人也能美夢成真，近年來興起了組合屋的風潮。在工廠先進行組裝的組合屋工時短，因此成本也相對低廉，是預算低的人的好選擇。許多人會以為組合屋的外觀不夠美，選擇的款式也少，但其實並非如此。這本點子簿將要帶你欣賞 7 間含車庫的郊區組合屋，這些組合屋的外觀非常吸引人，室內裝潢也美輪美奐，絕對會打破你對組合屋的印象。

對於組合屋有興趣的你，就讓我們一起欣賞這 7 間含車庫的郊區組合屋吧！