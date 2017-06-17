低成本住宅： 7 間含車庫的郊區組合屋

在什麼都漲，就是只友薪水不長的年代，想要為自己以及家人購買一間房子是無比艱難的任務。為了讓渴望擁有自己家的人也能美夢成真，近年來興起了組合屋的風潮。在工廠先進行組裝的組合屋工時短，因此成本也相對低廉，是預算低的人的好選擇。許多人會以為組合屋的外觀不夠美，選擇的款式也少，但其實並非如此。這本點子簿將要帶你欣賞 7 間含車庫的郊區組合屋，這些組合屋的外觀非常吸引人，室內裝潢也美輪美奐，絕對會打破你對組合屋的印象。
對於組合屋有興趣的你，就讓我們一起欣賞這 7 間含車庫的郊區組合屋吧！
首先要看到的這間有斜屋頂，風格十分柔和典雅的組合屋純白又潔淨，與綠色的草坪形成了強烈且和諧的對比。
走進室內後，裡面的裝潢延續屋外的風格與色系，整體空間十分寬敞明亮。除此之外，閣樓的設計非常別緻可愛，讓人好想在裡面待上一整天。
接下來要看的這間組合屋以深色搭配淺色，磚頭搭配木頭，層次感十分豐富。位在右手邊的車庫以白色為主色系，散發高貴的氣息。
乍看之下只是間普通的平房，但是這間組合屋的後方其實有寬敞的泳池，而室內的裝潢非常高貴且時尚，是所有訪客都會驚呼連連的設計。
最後這間住宅全身上下都散發著強烈的現代感，美麗的步道以及種滿植物的花圃都更加襯托出這間住宅的大器。