你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

低成本住宅： 7 間含車庫的郊區組合屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

在什麼都漲，就是只友薪水不長的年代，想要為自己以及家人購買一間房子是無比艱難的任務。為了讓渴望擁有自己家的人也能美夢成真，近年來興起了組合屋的風潮。在工廠先進行組裝的組合屋工時短，因此成本也相對低廉，是預算低的人的好選擇。許多人會以為組合屋的外觀不夠美，選擇的款式也少，但其實並非如此。這本點子簿將要帶你欣賞 7 間含車庫的郊區組合屋，這些組合屋的外觀非常吸引人，室內裝潢也美輪美奐，絕對會打破你對組合屋的印象。

對於組合屋有興趣的你，就讓我們一起欣賞這 7 間含車庫的郊區組合屋吧！

1. 純白組合屋

Casa moderna in legno - Albino (BG), Marlegno Marlegno 木屋 木頭
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

首先要看到的這間有斜屋頂，風格十分柔和典雅的組合屋純白又潔淨，與綠色的草坪形成了強烈且和諧的對比。

走進室內後，裡面的裝潢延續屋外的風格與色系，整體空間十分寬敞明亮。除此之外，閣樓的設計非常別緻可愛，讓人好想在裡面待上一整天。

2. 小巧的居所

homify
homify

homify
homify
homify

面積約為 77 平方米的組合屋以尺寸來說不是太大，因此專家規劃了開放式的室內格局，打造出專屬於小家庭的絕佳住宅。

3. 深色搭配淺色

Daniel IV G2 – nowoczesny dom z atrakcyjną antresolą , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

接下來要看的這間組合屋以深色搭配淺色，磚頭搭配木頭，層次感十分豐富。位在右手邊的車庫以白色為主色系，散發高貴的氣息。

4. 別有洞天

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

乍看之下只是間普通的平房，但是這間組合屋的後方其實有寬敞的泳池，而室內的裝潢非常高貴且時尚，是所有訪客都會驚呼連連的設計。

5. 紅瓦屋頂

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

紅瓦的屋頂在郊區中更為顯眼，右手邊是白色的車庫，非常典雅。藏在深處的大門提供了絕佳隱密性，後方的露臺風格別緻，讓人不想要進到屋內。

6. 不同造型的屋頂

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

不同造型的屋頂結合起來讓畫面更有趣，而車庫則較大低了幾階。白色的混凝土牆面以及木頭搭配地天衣無縫，那典雅的氣質讓人過目難忘。

7. 現代感

homify
homify

homify
homify
homify

最後這間住宅全身上下都散發著強烈的現代感，美麗的步道以及種滿植物的花圃都更加襯托出這間住宅的大器。

延伸閱讀：13 間讓你與自然互動，有寬敞戶外空間的鄉間住宅

別墅怎麼裝潢？這 11 張圖教你怎麼打造溫馨的簡約風格
你最愛的是？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了