別墅怎麼裝潢？這 11 張圖教你怎麼打造溫馨的簡約風格

台灣人特愛住別墅，但是要怎麼樣裝潢你的別墅，才能讓你的家不落俗套、獨一無二呢？在你想要為你的別墅營造出一個有品味的室內風格時，你可以先與設計師討論你心儀的風格，然後再選出適合的材質、家具以及家飾品。

如果你毫無頭緒的話，今天我們要帶你參觀一間別墅的各個生活區域，以圖片直接為你剖析該如何規劃設計出一間有品味且與眾不同的別墅。

屋主與專家討論之後，決定以簡單的家具與不繁雜的設計，打造出理想中的家。這間別墅不僅各個空間都寬敞溫馨，也有足夠的收納空間。

想要為你的別墅賦予一個全新的靈魂，現在就一起讓我們探索更多細節，從中找靈感！