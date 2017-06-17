別墅怎麼裝潢？這 11 張圖教你怎麼打造溫馨的簡約風格

台灣人特愛住別墅，但是要怎麼樣裝潢你的別墅，才能讓你的家不落俗套、獨一無二呢？在你想要為你的別墅營造出一個有品味的室內風格時，你可以先與設計師討論你心儀的風格，然後再選出適合的材質、家具以及家飾品。
如果你毫無頭緒的話，今天我們要帶你參觀一間別墅的各個生活區域，以圖片直接為你剖析該如何規劃設計出一間有品味且與眾不同的別墅。
屋主與專家討論之後，決定以簡單的家具與不繁雜的設計，打造出理想中的家。這間別墅不僅各個空間都寬敞溫馨，也有足夠的收納空間。
想要為你的別墅賦予一個全新的靈魂，現在就一起讓我們探索更多細節，從中找靈感！
寬敞的客廳選用了木頭的天花板，因此雖然沒有過多的家飾品，整體空間也不會顯得生冷。適度地留白，並且讓家具之間有點距離，更能成功地營造出現代簡約風。
放相框雖然是妝點牆壁的好方法，但是似乎已經沒有特別之處。你可以將一面牆漆成心愛的顏色，然後在上面吊掛有美麗圖樣的盤子，藉此打造出一面獨一無二的牆。
想要讓你的親朋好友能在用餐前喝杯小酒的話，有中島功能的吧臺桌是最為理想的了！
可以任意塗抹的黑板牆面讓空間更為獨特，也能讓大人小孩一同揮灑腦中的創意。
要讓臥室更加溫馨，除了可以選擇木頭地板外，將床後方的牆面鋪設木板也是好辦法！
深色系的地板不僅沒有讓空間更為擁擠，反而帶來了強烈的個性。
想要讓你的浴室有飯店的高級感，你可以從燈光以及選用的浴缸下手。
有好多收藏品想要讓自己以及客人欣賞嗎？在大片的牆面前擺放大面積的壁面收納櫃，你就可以讓你的珍寶們出來透氣。
書房要讓人可以專注，卻也要讓人可以放鬆。因此明亮的照明以及木頭的元素就更為關鍵。
搶眼的草綠色讓空間更有年輕活潑的氣息，光是簡單的色系就能讓空間煥然一新。
電子壁爐讓你的別墅更有溫度，而且絕對會讓訪客大吃一驚！