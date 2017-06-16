郊區別墅: 9 間全家都會一眼愛上的絕美設計

郊區的空氣比城市還要來的清新，所能享有的生活空間相較之下也比較寬敞，因此有滿多的屋主渴望居住在郊區中。在這樣的地點中，為你與家人們蓋一間舒適又美麗的別墅是再適合不過的了！這一次的點子簿為你找到了 9 間全家都會一眼愛上的郊區別墅，這些別墅的風格各異，然而共通點是他們都提供家庭充足的獨立以及公共的生活空間，還有絕佳的戶外區域。

對於想要逃離城市，進而與家人更加緊密互動的你，現在就跟著我們的步伐，移動到宜人的郊區中，欣賞這九間全家人都會一眼愛上的郊區別墅吧！