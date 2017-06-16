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郊區別墅: 9 間全家都會一眼愛上的絕美設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa moderna in legno - Albino (BG), Marlegno Marlegno 木屋 木頭
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郊區的空氣比城市還要來的清新，所能享有的生活空間相較之下也比較寬敞，因此有滿多的屋主渴望居住在郊區中。在這樣的地點中，為你與家人們蓋一間舒適又美麗的別墅是再適合不過的了！這一次的點子簿為你找到了 9 間全家都會一眼愛上的郊區別墅，這些別墅的風格各異，然而共通點是他們都提供家庭充足的獨立以及公共的生活空間，還有絕佳的戶外區域。

對於想要逃離城市，進而與家人更加緊密互動的你，現在就跟著我們的步伐，移動到宜人的郊區中，欣賞這九間全家人都會一眼愛上的郊區別墅吧！

1. 位在雲林的現代別墅

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夏沐森山設計整合

Four season house

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
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位在雲林的這間別墅以白黑灰三色系，以及方正的結構打造出現代感十足的外觀。除了造型十分吸引人之外，室內的挑高設計讓各個角落都洋溢著自然光，而其簡約的設計也特別適合前衛的家庭。

點此看更多細節：感受四季的變化: 含車庫、現代風的兩層樓郊區時尚別墅

2. 有泳池的別墅

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PROSPERDESIGN ARCHITECT /プロスパーデザイン/プールハウス

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PROSPERDESIGN ARCHITECT /プロスパーデザイン/プールハウス
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熱愛戲水的你，是不是夢想擁有一間有泳池的別墅呢？

這間咖啡色系的家看似低調，但是後方的庭院中有大片的露臺以及被綠意環繞著的泳池。不用出門人擠人就能享受戲水的時光，真的太幸福！

3. 鄉村情懷

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外觀-前院及車庫

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散發著濃厚的鄉村情懷，這間郊區別墅分成三個不同區塊，而造型各異的屋頂則讓房子有不同的層次感。

走進屋內後，最大的亮點就是有蒸氣桑拿的浴室！

4. 木頭與混凝土

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Thilo Härdtlein I Fotografie

Thilo Härdtlein I Fotografie
Thilo Härdtlein I Fotografie
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木頭與混凝土搭配起來原來可以如此和諧美麗！而這間郊區別墅方正的結構讓人感受到現代建築的精華，而多扇窗的設計更是讓全家人能夠一起擁抱陽光。

5. 有中庭的別墅

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Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

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Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
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外觀上看不出來，但這間別墅其實為兩棟不同建築體，中間以中庭作為連結，非常有魅力。

6. 陽明山上的別墅

陽明山鄭宅 House C, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 房子
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

陽明山鄭宅 House C

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

位在陽明山上，這間奶油色系的別墅室內風格十分簡約，而露臺的空間則讓你能夠呼吸山上的好空氣。

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7. 斜屋頂

Casa moderna in legno - Albino (BG), Marlegno Marlegno 木屋 木頭
Marlegno

Marlegno
Marlegno
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斜屋頂的別墅其實是間組合屋，其屋內走純白路線，寬敞又明亮，而含車庫的設計對有車家庭來說特別便利。

8. 落地窗

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 玻璃
homify

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一樓玻璃門外是與庭院連結的露台，二樓則有寬敞的陽臺，這間郊區的別墅讓全家人能夠與自然無限互動。

9. 山形屋頂

Das moderne Norwegische Holzhaus Typ Ranafjord, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' 房子
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

接下來看到的這間住宅有著傳統的山形屋頂，而其木頭甲板的露台非常愜意，讓人可以盡情放鬆。

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

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房子

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