6 種用植物佈置居家環境的創意方式

植物是妝點居家環境既便宜又能帶來自然氣息的絕佳素材，尤其是如果你想要讓家裡看起來不落俗套，並且生意盎然的話，植物絕對比其他人工的素材還要來的適合。
這一次我們為大家整理了 6 種用植物佈置居家空間的創意方式，不管是以垂掛的方式，或是用回收的塑膠盒做成盆栽，這些充滿創意又不會昂貴的方式都能讓你輕鬆地用植物妝點心愛的家。
當然，如果說你對自己的功力還不是很有信心的話，我們的專家隨時都能給你更實用的好點子。
現在就一起來看看這幾種創意方式吧!
利用麻繩將植物盆栽吊掛起來，你的室內空間立刻會變得非常生動。
要注意的是垂掛盆栽不能選擇太重的容器，不然可能會容易脫落。
你可以使用玻璃製的瓶子，會是回收的塑膠瓶，把它們當成盆栽使用，然後釘在木頭的板子上，再放到牆上，營造出可愛且別緻的畫面。
想要把你的植物掛在牆上的另外一個好方法，就是使用鐵架子，然後把小型的盆栽們垂掛在鐵架上。這種方法除了美觀有創意之外，還能讓家中看起來更有設計咖啡店的感覺。
除了可以將你的植物盆栽垂掛在鐵架子上外，你可以選擇一個木頭的枝幹，這樣子整體的氛圍會更有大自然的氣息。
我們建議你利用麻繩作為垂掛的素材，這樣整體畫面會更有有機感。
乾燥花要怎麼擺才會更美麗呢?
你可以效法這張圖的作法，將各種色系的乾燥花一起垂掛在鐵架上，這樣子家中會更有別致的溫馨感喔!
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