6 種用植物佈置居家環境的創意方式

植物是妝點居家環境既便宜又能帶來自然氣息的絕佳素材，尤其是如果你想要讓家裡看起來不落俗套，並且生意盎然的話，植物絕對比其他人工的素材還要來的適合。

這一次我們為大家整理了 6 種用植物佈置居家空間的創意方式，不管是以垂掛的方式，或是用回收的塑膠盒做成盆栽，這些充滿創意又不會昂貴的方式都能讓你輕鬆地用植物妝點心愛的家。

當然，如果說你對自己的功力還不是很有信心的話，我們的專家隨時都能給你更實用的好點子。

現在就一起來看看這幾種創意方式吧!