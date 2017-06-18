平房可以給人踏實的安心感，因此是許多人心目中最佳的房屋類型。如果說你是假日不喜歡出遠門，偏好在家裡打滾的人的話，這一次我們要為你介紹 9 間讓你可以盡情發懶的悠閒平房。這些平房的設計都沒有太過浮誇，充滿質樸的味道讓人可以更加放鬆，是適合放下雜念的愜意居所。
如果你想要在讓你感到安心踏實的平房中盡情打滾的話，現在就一起來讓我們欣賞這 9 種風格各異，但是同樣美麗的平房設計，從中找到適合你的靈感吧!
與剛才所看到的平房形成強烈對比，這間平房採用了鮮豔的綠色以及紅色，再搭配白色作點綴，給人非常鮮活的印象。
面積小巧的這間平房將紅色與咖啡色搭配在一塊，並且再以木頭做為小細節，整體感實在太可愛!
接下來所要看到的這間平房有著平凡的外表，但是室內卻有寬敞的內院以及木頭露臺，十分適合家庭。
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由於這間平房是間組合屋，因此成本非常低廉。
雖然說是預先組裝的組合屋，房子的室內風格非常別緻，並且寬敞明亮。
傳統的屋瓦以及結構是這間平房的最大特色，而雖然房子外觀十分傳統，室內風格卻截然不同，時尚且現代!
白色的平房結構十分有現代感，大片的落地窗連結戶外與室內，讓你不用走出門也能享受在戶外發懶的時光。
有著美麗的木頭拉門，這間小巧的平房十分簡樸可愛。