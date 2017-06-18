平房可以給人踏實的安心感，因此是許多人心目中最佳的房屋類型。如果說你是假日不喜歡出遠門，偏好在家裡打滾的人的話，這一次我們要為你介紹 9 間讓你可以盡情發懶的悠閒平房。這些平房的設計都沒有太過浮誇，充滿質樸的味道讓人可以更加放鬆，是適合放下雜念的愜意居所。

如果你想要在讓你感到安心踏實的平房中盡情打滾的話，現在就一起來讓我們欣賞這 9 種風格各異，但是同樣美麗的平房設計，從中找到適合你的靈感吧!