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9 間讓你可以盡情發懶的悠閒平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
ALGUNAS DE NUESTRAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS, Casas y cabañas de Madera -GRUPO CONSTRUCTOR RIO DORADO (MRD-TADPYC) Casas y cabañas de Madera -GRUPO CONSTRUCTOR RIO DORADO (MRD-TADPYC) 房子
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平房可以給人踏實的安心感，因此是許多人心目中最佳的房屋類型。如果說你是假日不喜歡出遠門，偏好在家裡打滾的人的話，這一次我們要為你介紹 9 間讓你可以盡情發懶的悠閒平房。這些平房的設計都沒有太過浮誇，充滿質樸的味道讓人可以更加放鬆，是適合放下雜念的愜意居所。

如果你想要在讓你感到安心踏實的平房中盡情打滾的話，現在就一起來讓我們欣賞這 9 種風格各異，但是同樣美麗的平房設計，從中找到適合你的靈感吧!

1. 度假風情

homify 房子
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淺色系的外牆以及屋瓦給人一種悠閒的度假感，綠色的草坪更是為房子的外觀加分。

2. 鮮豔的顏色

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Casas y cabañas de Madera -GRUPO CONSTRUCTOR RIO DORADO (MRD-TADPYC)

Casas y cabañas de Madera -GRUPO CONSTRUCTOR RIO DORADO (MRD-TADPYC)
Casas y cabañas de Madera -GRUPO CONSTRUCTOR RIO DORADO (MRD-TADPYC)
Casas y cabañas de Madera -GRUPO CONSTRUCTOR RIO DORADO (MRD-TADPYC)

與剛才所看到的平房形成強烈對比，這間平房採用了鮮豔的綠色以及紅色，再搭配白色作點綴，給人非常鮮活的印象。

3. 色系搭配

Vivienda prefabricada 52 m2. , BillaniniArquitectos BillaniniArquitectos 房子
BillaniniArquitectos

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面積小巧的這間平房將紅色與咖啡色搭配在一塊，並且再以木頭做為小細節，整體感實在太可愛!

4. 反差大的平房

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KUBE architecture

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接下來所要看到的這間平房有著平凡的外表，但是室內卻有寬敞的內院以及木頭露臺，十分適合家庭。

點此看更多細節: 時尚鄉村風: 外表平凡，可是室內設計驚人的現代家庭平房

5. 組合屋

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Pablo Muñoz Payá Arquitectos

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Pablo Muñoz Payá Arquitectos
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由於這間平房是間組合屋，因此成本非常低廉。

雖然說是預先組裝的組合屋，房子的室內風格非常別緻，並且寬敞明亮。

6. 日式平房

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日式的平給人一種沉穩的靜謐感受，對於想要拋下所有心中雜念的你來說，這絕對是最完美的選擇。

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7. 傳統風格

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Studio Projektowe Projektive

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傳統的屋瓦以及結構是這間平房的最大特色，而雖然房子外觀十分傳統，室內風格卻截然不同，時尚且現代!

8. 白色平房

Maison Individuelle à Canéjan, Plus Architectes Plus Architectes 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Plus Architectes

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白色的平房結構十分有現代感，大片的落地窗連結戶外與室內，讓你不用走出門也能享受在戶外發懶的時光。

9. 小巧可愛

新田の家, 横山浩之建築設計事務所 横山浩之建築設計事務所 視聽室
横山浩之建築設計事務所

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有著美麗的木頭拉門，這間小巧的平房十分簡樸可愛。

10. 有美麗步道

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環境創作室杉

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有美麗入口步道的平房外觀十分低調，內部則是挑高寬敞。

11. 石材

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石材結合混凝土，這間平房的外觀強烈，卻又不失低調的自然味道。

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