綠色仙境: 4 個廢棄露臺的神奇改造案

露臺是連結戶外與室內的緩衝地帶，是一個讓你不用出門也能感受到戶外氣息的絕佳場所。雖然說露臺是一個如此美好的區域，但是許多人卻任其閒置，變成一個雜亂無章，甚至有點驚悚的空間。例如，我們這一次所要介紹的四個露臺改造案，它們在專家出馬之前，都是與
愜意這兩個字完全沾不上邊的戶外空間，然而在精心的規畫以及設計之下，這四個令人感到心驚膽跳的戶外場所變身成為人間的綠色仙境。
現在就一起出發欣賞這四個露臺的改造案吧!
第一個所要看到的露臺改造案的主角在變身之前簡直就淪為放置雜物的露天倉庫，散亂在四處的盆栽毫無章法，身為一個露臺實在是失格!
專家為這個露臺規劃設計了混凝土的圍牆，並且搭配木頭，讓整體的氛圍現代時尚，卻又不失溫馨感。
籐製的座椅區像是露天的酒吧，而廚房的區域則讓大夥兒可以盡享烤肉的好時光。
天哪，改造後的露臺根本是十八變，讓人非常驚喜。
美麗的深色木頭鋪設而成的地板營造出穩重的質感，搭配上美麗的沙發座椅，以及整齊的植物盆栽，任誰都會以為這是間昂貴的戶外餐廳或是酒吧。
接下來看到的這個露臺其實在改造前有非常多的綠色植物，因此畫面看起來很雜亂。專家把所有的植物拔除，重新規劃設計這個空間。
改造後的庭院有不同的區塊，而眼前這個空間則是有玻璃門的室內露臺區，非常愜意且明亮。
點此看更多細節: 改造凌亂庭院：一個擁有舒適座椅與烤肉區的超愜意空間