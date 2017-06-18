綠色仙境: 4 個廢棄露臺的神奇改造案

露臺是連結戶外與室內的緩衝地帶，是一個讓你不用出門也能感受到戶外氣息的絕佳場所。雖然說露臺是一個如此美好的區域，但是許多人卻任其閒置，變成一個雜亂無章，甚至有點驚悚的空間。例如，我們這一次所要介紹的四個露臺改造案，它們在專家出馬之前，都是與 愜意 這兩個字完全沾不上邊的戶外空間，然而在精心的規畫以及設計之下，這四個令人感到心驚膽跳的戶外場所變身成為人間的綠色仙境。

現在就一起出發欣賞這四個露臺的改造案吧!