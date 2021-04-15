你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

飯店級浴室：9 種讓你體驗帝皇般的享受的奢華設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
新東風時尚 仿飾頂級酒店的簡約奢華, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

浴室是洗滌我們身體的區域，同時也是讓心靈的負面能量隨著流水消逝的放鬆區域。為了讓你能夠與肩上的重擔說再見，重新迎接另外一天的開始，這個地方的氣氛也就格外重要。如果說你追求的不僅是簡單的風格，想要在此享受帝皇般的尊爵感受的話，這一次我們要專門為你介紹 9 種奢華的飯店級浴室/廁所設計。有了這些美麗的設計與超前的設備後，你應該不會想要再預定飯店了~ 如果你也正在為浴室裝潢而感到煩惱，如果你也希望在家裡打造一個與眾不同的奢華浴室設計，如果你也希望獲得更多浴室設計裝潢靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 相信這其中一定會有你喜歡的一款設計！另外，如果你還有更多細節問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看這些讓你體驗帝黃般享受的奢華浴室設計吧!

1. 高貴卻不失溫馨

Summer residence - Interior design for the apartments on Cote d'Azur, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
NG-STUDIO Interior Design

Summer residence – Interior design for the apartments on Cote d'Azur

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

首先要看到的這間浴室一點也沒有匠氣，原因是大量地使用木頭這種素材，因此溫馨又別致。除此之外，在部分牆面漆上藍色，更是讓浴室更有無法取代的個性。

小提點: 想要讓家中浴室更有飯店的味道，白色蘭花是非常棒的裝飾品。

2. 低調個性

新東風時尚 仿飾頂級酒店的簡約奢華, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 現代浴室設計點子、靈感&圖片 建造,轻敲,汽车设计,房子,室内设计,地板,地面,卫浴洁具,客厅,木头
Luova 創研俬.集

新東風時尚 仿飾頂級酒店的簡約奢華

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

大地的色系以及黑色給人低調的感受，淋浴間以及浴缸分開來，讓你可以更加盡情地享受淋浴與泡澡的時光。

3. 有點浪漫

嘉義吳宅, 邑法室內裝修設計有限公司 邑法室內裝修設計有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 镜子,下沉,轻敲,财产,照片,卫浴洁具,浴室水槽,白色的,黑色的,橱柜
邑法室內裝修設計有限公司

嘉義吳宅

邑法室內裝修設計有限公司
邑法室內裝修設計有限公司
邑法室內裝修設計有限公司

半透明的鏡框為空間帶來現代普普感，美麗的照明設計，則讓這間浴室有點浪漫…

4. 不同層次的單一色調

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

雖然說乍看之下這間浴室使用了單一的色調，但其實它們有不同的色階，因此看起來一點也不單調。除此之外，全玻璃的淋浴間非常有現代，與圓弧的浴缸形成對比。

5. 石頭的紋路

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

不僅是大理石，石頭其實也可以看起來非常貴氣。像是這間挑高的浴室，其淺色的石頭的紋路凹凸不平，讓浴室更有魅力。

6. 大理石

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代浴室設計點子、靈感&圖片 花崗岩 Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

想要擁有一間高級的浴室，那千萬不可放過大理石。

例如圖中的浴室，深淺的大理石材為浴室營造出濃濃高貴感，非常美麗。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 絕佳景色

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura 浴室
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

在浴室的上方，窗戶像是畫框一樣，讓外頭的景色變成一幅畫。有誰有辦法離開這個地方呢?

8. 讓人感到平靜

台北西湖-住宅案, 山巷室內設計 山巷室內設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片
山巷室內設計

台北西湖-住宅案

山巷室內設計
山巷室內設計
山巷室內設計

這間浴室結合了玻璃，大理石，混凝土，木頭等不同的素材，奢華中不失現代設計感。

9. 大理石的魅力

도곡동 아이파크, 영보디자인 YOUNGBO DESIGN 영보디자인 YOUNGBO DESIGN 現代浴室設計點子、靈感&圖片
영보디자인 YOUNGBO DESIGN

영보디자인 YOUNGBO DESIGN
영보디자인 YOUNGBO DESIGN
영보디자인 YOUNGBO DESIGN

喜歡淺色系的大理石，這間高級廁所設計絕對是你夢想中的完美設計!

延伸閱讀: 

12 種 2000 台幣有找的浴室佈置好點子

乾溼分離的浴室: 18 種超適合台灣住家的絕佳設計

11 款有亮面瓷磚牆的廚房設計
你的最愛是?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了