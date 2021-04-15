飯店級浴室：9 種讓你體驗帝皇般的享受的奢華設計

首先要看到的這間浴室一點也沒有匠氣，原因是大量地使用木頭這種素材，因此溫馨又別致。除此之外，在部分牆面漆上藍色，更是讓浴室更有無法取代的個性。

小提點: 想要讓家中浴室更有飯店的味道，白色蘭花是非常棒的裝飾品。