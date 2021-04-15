飯店級浴室：9 種讓你體驗帝皇般的享受的奢華設計

浴室是洗滌我們身體的區域，同時也是讓心靈的負面能量隨著流水消逝的放鬆區域。為了讓你能夠與肩上的重擔說再見，重新迎接另外一天的開始，這個地方的氣氛也就格外重要。如果說你追求的不僅是簡單的風格，想要在此享受帝皇般的尊爵感受的話，這一次我們要專門為你介紹 9 種奢華的飯店級浴室/廁所設計。有了這些美麗的設計與超前的設備後，你應該不會想要再預定飯店了~ 如果你也正在為浴室裝潢而感到煩惱，如果你也希望在家裡打造一個與眾不同的奢華浴室設計，如果你也希望獲得更多浴室設計裝潢靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 相信這其中一定會有你喜歡的一款設計！另外，如果你還有更多細節問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看這些讓你體驗帝黃般享受的奢華浴室設計吧!
首先要看到的這間浴室一點也沒有匠氣，原因是大量地使用木頭這種素材，因此溫馨又別致。除此之外，在部分牆面漆上藍色，更是讓浴室更有無法取代的個性。
小提點: 想要讓家中浴室更有飯店的味道，白色蘭花是非常棒的裝飾品。
大地的色系以及黑色給人低調的感受，淋浴間以及浴缸分開來，讓你可以更加盡情地享受淋浴與泡澡的時光。
半透明的鏡框為空間帶來現代普普感，美麗的照明設計，則讓這間浴室有點浪漫…
雖然說乍看之下這間浴室使用了單一的色調，但其實它們有不同的色階，因此看起來一點也不單調。除此之外，全玻璃的淋浴間非常有現代，與圓弧的浴缸形成對比。
不僅是大理石，石頭其實也可以看起來非常貴氣。像是這間挑高的浴室，其淺色的石頭的紋路凹凸不平，讓浴室更有魅力。
想要擁有一間高級的浴室，那千萬不可放過大理石。
例如圖中的浴室，深淺的大理石材為浴室營造出濃濃高貴感，非常美麗。
在浴室的上方，窗戶像是畫框一樣，讓外頭的景色變成一幅畫。有誰有辦法離開這個地方呢?
喜歡淺色系的大理石，這間高級廁所設計絕對是你夢想中的完美設計!
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