自地自建：7 間讓你超有面子的氣派住宅

自地自建有什麼好處? 首先，你可以有最大限度的自由，在與設計師討論之後，為你的房屋外觀規劃設計專屬於你的品味的造型。其次，經過了這樣親身體驗打造一個家的過程，你會非常的有成就感，而且在完工之後，每天都可以感受到這真的是屬於你的居所的感覺。

如果說你喜歡氣派的住宅，並且想要打造一間這樣子的個性的房子，這本點子簿為你找到了七種不同風格的範例。這些房子的外觀非常雄偉，會讓你超有面子。

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