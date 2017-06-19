自地自建：7 間讓你超有面子的氣派住宅

自地自建有什麼好處? 首先，你可以有最大限度的自由，在與設計師討論之後，為你的房屋外觀規劃設計專屬於你的品味的造型。其次，經過了這樣親身體驗打造一個家的過程，你會非常的有成就感，而且在完工之後，每天都可以感受到這真的是屬於你的居所的感覺。
如果說你喜歡氣派的住宅，並且想要打造一間這樣子的個性的房子，這本點子簿為你找到了七種不同風格的範例。這些房子的外觀非常雄偉，會讓你超有面子。
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首先要看到的這間住宅擁有絕佳的配色，不僅讓房屋外觀不會過於單調，也不會太氣勢凌人。另外，傳統的屋頂帶來一點異國的度假風味，房屋的整體感雖然氣派，但是又給人好親近的感覺。
接下來要看到的這間淺色木屋面積寬敞，規劃地整齊工整的庭院非常有莊園的風範。房子的起居空間採開放式的設計，有三間臥室的格局非常適合四人的家庭。
棲身在綠意之間，這間兩層樓的木屋擁有寬敞的大露臺。走進屋內，使用全木頭的方式讓整間屋子都洋溢著濃濃的溫馨感受，並且可以呼吸到自然的芳香。除此之外，各個生活區域都規劃了多扇窗戶，因此室內的每個角落皆明亮寬敞，讓人的身心都健康!
以紅磚以及不透明的玻璃窗打造而成，這間房子的造型以及面積十分雄偉，搭配上寬敞的庭院後，讓人覺得很有風範。
淺色系的木屋散發著鄉村的氣息，是一種比較平易近人的氣派住宅，這樣類型的房子，適合喜歡比較有質樸感的味道的你。
最後要看到的這間住宅混搭了傳統與現代的元素，其設計非常符合喜歡大自然生活的人。
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