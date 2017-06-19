你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

自地自建：7 間讓你超有面子的氣派住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
자연과 벗하며 사는 전원주택, 한글주택(주) 한글주택(주) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

自地自建有什麼好處? 首先，你可以有最大限度的自由，在與設計師討論之後，為你的房屋外觀規劃設計專屬於你的品味的造型。其次，經過了這樣親身體驗打造一個家的過程，你會非常的有成就感，而且在完工之後，每天都可以感受到這真的是屬於你的居所的感覺。

如果說你喜歡氣派的住宅，並且想要打造一間這樣子的個性的房子，這本點子簿為你找到了七種不同風格的範例。這些房子的外觀非常雄偉，會讓你超有面子。

現在就一起來看看更多細節!

1. 美麗的配色

ผลงานสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น Contemporary Style by KL-Cons., บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 房子
บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เค.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

首先要看到的這間住宅擁有絕佳的配色，不僅讓房屋外觀不會過於單調，也不會太氣勢凌人。另外，傳統的屋頂帶來一點異國的度假風味，房屋的整體感雖然氣派，但是又給人好親近的感覺。

2. 木屋

Клевер макси, EcoHouse Group EcoHouse Group 房子 木頭
EcoHouse Group

EcoHouse Group
EcoHouse Group
EcoHouse Group

接下來要看到的這間淺色木屋面積寬敞，規劃地整齊工整的庭院非常有莊園的風範。房子的起居空間採開放式的設計，有三間臥室的格局非常適合四人的家庭。

3. 有大露臺的房子

RUSTICASA | Casa em La Garriga | Barcelona, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 實木 Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

棲身在綠意之間，這間兩層樓的木屋擁有寬敞的大露臺。走進屋內，使用全木頭的方式讓整間屋子都洋溢著濃濃的溫馨感受，並且可以呼吸到自然的芳香。除此之外，各個生活區域都規劃了多扇窗戶，因此室內的每個角落皆明亮寬敞，讓人的身心都健康!

4. 現代設計

자연과 벗하며 사는 전원주택, 한글주택(주) 한글주택(주) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

位在韓國的這間房子造型獨特，方框的設計讓人留下深刻的印象。走進屋內後，純白的設計給人一種清新的感受，ㄇ 字形的廚房更是各位大廚們絕對會愛上的設計!

5. 雄偉的家

Дом в стиле Райта, Архитектурное бюро Art&Brick Архитектурное бюро Art&Brick 房子
Архитектурное бюро Art&amp;Brick

Архитектурное бюро Art&Brick
Архитектурное бюро Art&amp;Brick
Архитектурное бюро Art&Brick

以紅磚以及不透明的玻璃打造而成，這間房子的造型以及面積十分雄偉，搭配上寬敞的庭院後，讓人覺得很有風範。

6. 鄉村的氣息

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

淺色系的木屋散發著鄉村的氣息，是一種比較平易近人的氣派住宅，這樣類型的房子，適合喜歡比較有質樸感的味道的你。

7. 混搭風格

Development in Claremont Avenue, Esher, TOTUS TOTUS
TOTUS

Development in Claremont Avenue, Esher

TOTUS
TOTUS
TOTUS

最後要看到的這間住宅混搭了傳統與現代的元素，其設計非常符合喜歡大自然生活的人。

延伸閱讀: 耐震住宅: 7 間長輩小孩都安心的獨棟厝

改造空蕩蕩陽台: 一個有美麗草坪的超愜意空間
你的最愛是?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了