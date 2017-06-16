鄉間預製屋: 13 種美麗的又舒適的愜意居所

所謂的預製屋顧名思義就是將房屋的組件先由工廠統一完成，因此在建造的過程中較一般傳統建築的模式來得更有效率，同時在價位上也較為低廉。但別以為建造快速與平價的預置屋就該是平凡無奇的簡單宅院，透過組件的選擇與設計，擁有一棟預製的別墅也可以輕易達成，這次就帶你來看看這13間美麗的預製別墅，顛覆你對傳統預製屋的刻板印象。
以落地玻璃為建築主體，在戶外更有舒適的露臺與庭院休憩空間，無論是在室內或室外都能有絕佳的享受。
融合不同風格的別墅，甚至可以將其任何單一場域分成獨立空間，但組合起來卻又一點都不違和。
半木結構建築以木框架為主幹結構，再輔以其餘的建材建造而成，建造過程有木構造建築的效率，也更為堅固。
在開放式的廚房、客廳及臥室裡，還有獨立出來的更衣間與浴室，充滿現代感設計的預製別墅，很難想像它可以在一天之內被撤換到別的地點。
採用高檔次建材，雖然是簡約的風格，也依舊散發出高貴豪華的氣勢。
這樣的預製活動屋在義大利和土耳其相當盛行，而卻也常用來做短期的居留。
挑高的木造建築帶有中古世紀的歐式風格，以大石推砌出的庭院矮牆也相當有風味。
這樣的預製屋在德國及英國蔚為流行，保有歐式小屋的傳統，也有著現代化的設計，且從外觀就能一眼分辨出內部的機能空間。
這種預製的方式在價格上相對起來又更為低廉，同時也擁有更廣大的庭園腹地。
混搭了工業風與極簡風格，就像是池塘旁的小閣樓，靜謐又舒適。
想看更多預置屋的介紹，你可以參考:8 間低成本又美觀的預製屋。