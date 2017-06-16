鄉間預製屋: 13 種美麗的又舒適的愜意居所

所謂的預製屋顧名思義就是將房屋的組件先由工廠統一完成，因此在建造的過程中較一般傳統建築的模式來得更有效率，同時在價位上也較為低廉。但別以為建造快速與平價的預置屋就該是平凡無奇的簡單宅院，透過組件的選擇與設計，擁有一棟預製的別墅也可以輕易達成，這次就帶你來看看這13間美麗的預製別墅，顛覆你對傳統預製屋的刻板印象。