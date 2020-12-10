把陽台佈置成小庭院：12 種低成本的簡單方法

你居住的地方沒有多餘的空間可以分給庭院嗎? 不用擔心，在這個越來越擁擠的世界裡，能夠擁有一個紓壓的庭院空間的人並不多，然而，你可以在有限的條件中，創造出各種不可能，比如，將你的小陽台佈置成一個迷你花園或院子，讓你能夠最大限度地脫離都市生活的疲憊，在這片條天地裡獲得一些平靜和舒展。

這一次的點子簿就要告訴你如何用低成本，將陽台佈置成小庭院。你可以利用簡單的木頭層架或是小碎石，將你的陽台變成一個戶外的綠色樂園。為了讓你的居家生活更為健康，心情更愉悅，現在就來學學這12種用低成本把陽台佈置成小庭院的簡單方法!