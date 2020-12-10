把陽台佈置成小庭院：12 種低成本的簡單方法

你居住的地方沒有多餘的空間可以分給庭院嗎? 不用擔心，在這個越來越擁擠的世界裡，能夠擁有一個紓壓的庭院空間的人並不多，然而，你可以在有限的條件中，創造出各種不可能，比如，將你的小陽台佈置成一個迷你花園或院子，讓你能夠最大限度地脫離都市生活的疲憊，在這片條天地裡獲得一些平靜和舒展。
這一次的點子簿就要告訴你如何用低成本，將陽台佈置成小庭院。你可以利用簡單的木頭層架或是小碎石，將你的陽台變成一個戶外的綠色樂園。為了讓你的居家生活更為健康，心情更愉悅，現在就來學學這12種用低成本把陽台佈置成小庭院的簡單方法!
將地板鋪上碎石頭，然後在上面佈置石頭步道以及栽種植物，陽台立刻成為小庭院。
你甚至可以簡單地將植物擺放在陽台上，就可以打造出一個小庭院。想要更有層次的話，建議你選擇有高低落差的不同植物，將它們擺放在一塊。
或是種些藤蔓類的植物，讓它們攀爬在陽台的網狀圍牆上。
在陽台的牆面上安裝木頭的層架，然後在上面擺放喜歡的小盆栽，就能輕鬆打造出一個小庭院。
想要讓陽台飄散禪意，那麼建議你選擇一個小空區塊，在裏面鋪設碎石，然後擺放植物。
喜歡這個設計嗎?請專家協助你吧!
單一的植物可以讓畫面更整齊劃一，但是不同的植物可以讓陽台更有小庭院的感覺。
格子狀的家具非常適合擺放植物，咖啡色系更是有木頭的感覺。
種些鮮豔的花朵，陽台更有顏色。
將木頭的小格子以高低的層次設置在牆面上，然後在裡頭擺放植物，便能打造出一個有風格的小庭院。
另外你也可以在天花板上吊掛植物，讓陽台有豐富樣貌。
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