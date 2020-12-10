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把陽台佈置成小庭院：12 種低成本的簡單方法

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Apartamento da Catia, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura 露臺
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你居住的地方沒有多餘的空間可以分給庭院嗎? 不用擔心，在這個越來越擁擠的世界裡，能夠擁有一個紓壓的庭院空間的人並不多，然而，你可以在有限的條件中，創造出各種不可能，比如，將你的小陽台佈置成一個迷你花園或院子，讓你能夠最大限度地脫離都市生活的疲憊，在這片條天地裡獲得一些平靜和舒展。

這一次的點子簿就要告訴你如何用低成本，將陽台佈置成小庭院。你可以利用簡單的木頭層架或是小碎石，將你的陽台變成一個戶外的綠色樂園。為了讓你的居家生活更為健康，心情更愉悅，現在就來學學這12種用低成本把陽台佈置成小庭院的簡單方法!

1. 碎石與步道

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將地板鋪上碎石頭，然後在上面佈置石頭步道以及栽種植物，陽台立刻成為小庭院。

2. 高低層次

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你甚至可以簡單地將植物擺放在陽台上，就可以打造出一個小庭院。想要更有層次的話，建議你選擇有高低落差的不同植物，將它們擺放在一塊。

3. 利用網狀圍牆

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或是種些藤蔓類的植物，讓它們攀爬在陽台的網狀圍牆上。

4. 層架

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在陽台的牆面上安裝木頭的層架，然後在上面擺放喜歡的小盆栽，就能輕鬆打造出一個小庭院。

5. 禪意

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想要讓陽台飄散禪意，那麼建議你選擇一個小空區塊，在裏面鋪設碎石，然後擺放植物。

喜歡這個設計嗎?請專家協助你吧!

6. 各類的植物

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單一的植物可以讓畫面更整齊劃一，但是不同的植物可以讓陽台更有小庭院的感覺。

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7. 小格子

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格子狀的家具非常適合擺放植物，咖啡色系更是有木頭的感覺。

8. 鮮豔花草

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種些鮮豔的花朵，陽台更有顏色。

9. 取代圍牆

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有點高度的植物讓你的陽台更像是個小庭院，而且還可以遮住外人的視線，一舉兩得。

10. 格子

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將木頭的小格子以高低的層次設置在牆面上，然後在裡頭擺放植物，便能打造出一個有風格的小庭院。

11. 角落

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可以在陽台的一個角落打造一個迷你版的小花園，非常有禪意。

12. 吊掛

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另外你也可以在天花板上吊掛植物，讓陽台有豐富樣貌。

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