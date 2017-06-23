鄉間獨棟厝：一間兩層樓的現代完美家庭住宅

今天我們要告訴你，什麼樣的鄉間住宅最適合中型的家庭。這間位在泰國鄉間的兩層樓獨棟厝的外觀使用了咖啡色以及灰色，並且結合石材，打造出非常有現代感的樣貌。室內的主要起居空間選用了光滑的磁磚地板，讓屋主休息的臥室則採用溫暖的木頭作為素材。最有特色的地方就是很有渡假風情的可愛廚房，而家中的每個角落都設置了現代的設備，讓居者可以舒適地過著現代的生活。

如果你也想要為全家人在鄉間打造一個最為理想的獨棟厝，現在就讓我們一起來欣賞這間兩層樓的現代完美家庭住宅吧！