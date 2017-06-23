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鄉間獨棟厝：一間兩層樓的現代完美家庭住宅

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บ้านทรงกล่อง สวย เรียบง่าย ทันสมัย, Add-con Architect Add-con Architect 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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今天我們要告訴你，什麼樣的鄉間住宅最適合中型的家庭。這間位在泰國鄉間的兩層樓獨棟厝的外觀使用了咖啡色以及灰色，並且結合石材，打造出非常有現代感的樣貌。室內的主要起居空間選用了光滑的磁磚地板，讓屋主休息的臥室則採用溫暖的木頭作為素材。最有特色的地方就是很有渡假風情的可愛廚房，而家中的每個角落都設置了現代的設備，讓居者可以舒適地過著現代的生活。

如果你也想要為全家人在鄉間打造一個最為理想的獨棟厝，現在就讓我們一起來欣賞這間兩層樓的現代完美家庭住宅吧！

外觀

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這間兩層樓的獨棟厝擁有寬敞的庭院，步道引領人來到入口，而深灰色以及咖啡色的混凝土牆面搭配了石材的牆面，不同的區塊打造出現代感的外觀，與身旁的鄉間小屋相比之下而為顯眼。

入口處

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草坪上鋪設著引領屋主與訪客抵達大門的石頭步道，簡樸卻美麗。入口處的牆面上畫上了白色的線條，非常有造型。

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室內

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室內的起居空間使用了光滑的瓷磚地板，給人一種消暑的感覺，特別適合炎熱的泰國。

寬敞明亮

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全白的設計讓室內感覺寬敞又明亮，而木頭的樓梯也因此更為醒目。

良好通風

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窗戶以及大扇的門讓室內的通風採光皆良好，是鄉間生活的好幫手。

木頭地板

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臥室選用了木頭地板，因此更有溫度，也讓人備感溫馨。

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浴室

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有現代衛浴設備的浴室讓人可以舒爽地洗個澡，木頭的浴室門則增加質感。

可愛的廚房

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這個家的亮點無非是眼前這間廚房。

綠色的牆面磁磚以及地板的圖樣磁磚，搭配木頭的櫥櫃拉門，營造出可愛的畫面。

另外一間浴室

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另外一間浴室使用了藍色的磁磚拼貼，給人一種海洋的沁涼感受。

陽台

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陽台可以俯瞰周遭的綠意以及景色，非常愜意。

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