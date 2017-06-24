鄉下的平房: 9 間讓你遠離塵囂的舒適居所

你想要遠離塵囂，逃到一個人與人之間有適當距離的地方居住嗎? 如果你渴望居住在鄉下的生活，那麼質樸的平房是最佳的選擇。這本點子簿為大家整理了 9 間讓你遠離塵囂的舒適平房，這些設計都讓你可以靜下心來，好好地感受自然的環境，進而回歸最為純樸的居家生活。

想要遠離塵囂的你，現在就跟著我們的腳步，一起欣賞這 9 間位在鄉下的舒適平房吧!