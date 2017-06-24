鄉下的平房: 9 間讓你遠離塵囂的舒適居所

你想要遠離塵囂，逃到一個人與人之間有適當距離的地方居住嗎? 如果你渴望居住在鄉下的生活，那麼質樸的平房是最佳的選擇。這本點子簿為大家整理了 9 間讓你遠離塵囂的舒適平房，這些設計都讓你可以靜下心來，好好地感受自然的環境，進而回歸最為純樸的居家生活。
想要遠離塵囂的你，現在就跟著我們的腳步，一起欣賞這 9 間位在鄉下的舒適平房吧!
粉色並不是常見的外牆顏色，然而專家選擇以粉色妝點部分線條，讓房子的外型質樸中帶有淡淡的可愛味道。
門前的前廊很有異國的風味，平房的整體感更給人濃厚的度假氣息。
身灰色的屋瓦搭配白色的外牆，這間平房可謂是經典中的經典，而木頭的小細節則為房子加分。
紅色的屋瓦與木頭的柱子帶來濃厚的田園風情，然而房子的結構為方形，因此有兩種不一樣的風格，十分有特色。
混凝土的外牆搭配由石材鋪成的牆面，這間平房層次十分豐富。除此之外，大片的草坪以及露臺讓你可以盡情享受戶外的好時光。
藍色的外牆十分搶眼，卻一點也不誇張。木頭的露臺讓溫暖又呼應大自然，十分愜意。
看似非常有鄉間的情調，這間平房的室內風格十分簡約現代，並且寬敞明亮。
淺灰色系的平房給人一種沉靜的感覺，大片的落地窗則讓室內洋溢著充足的自然光。
由泰國的專家所打造的平房風格簡約現代，有車庫的設計十分便利。
柔和的色系讓人可以回歸純樸，毫無壓力。
木頭與石頭所打造出來的平房在一片綠意中毫無違和感，非常完美。
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