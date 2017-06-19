改造空蕩蕩陽台: 一個有美麗草坪的超愜意空間

我們介紹過許多如何讓單調的花園變得漂亮的撇步，但是，如果你只是想要把自家小陽台裝潢得別致有朝氣，那麼，今天我們要帶你去參觀的這座陽台改造，一定會帶給你許多的靈感！別以為設計師花了多大的力氣，才完成這座陽台的變身，事實上，這項裝修不僅超容易，而且成本也不高。倘若你也嚮往在夏日時分，能夠擁有這麼一座美麗的戶外天堂，就絕對不能錯過這篇文章！一起來看看吧～
這座陽臺的大小適中，儘管在改造前看來非常讓人失望，但它卻提供了相當大的改造潛力！看看它的頹圮的外觀，你會想從哪裡下手呢？或許你最想換掉的，就是那些老舊的米色瓷磚吧！
改變它的第一步驟就是鋪上人工草皮。瞧，是不是讓它宛如變出全新的模樣了呢？你以為這樣就結束了嗎？還早著呢！接下來我們要讓你看到更神奇的變化～
接下來這個畫面，一定讓你驚嘆出聲！只要添加上一些盆栽植物和花草，立刻就讓空間產生了奇妙的變化。現在這座陽台已化身成為一處迷你小花園，採用各種亮麗顏色來搭飾，立刻就令人大為驚豔。此時，你大概已忘了地面的草皮根本是人工的了吧！
有了這麼豐富多彩的私樂園，最好的用途就是在此享受休閒及用餐之樂了！除了可以自由呼吸戶外空氣，還能在此欣賞迷人景色。假日時在此享用早午餐，簡直就是人間天堂！
這座陽台的神奇轉變，是不是太令人驚訝了呢？當你在此悠閒地喝著咖啡，或品嘗一杯美酒，你的鄰居們大概都會又妒又羨吧！
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