鄉間小農莊：有小閣樓與觀景露臺的完美居所

當你的土地位在擁有一個絕美景緻的地方時，那是一件無比幸運的事情，因此絕對要好好地善加利用這個優勢。這一次的點子簿要帶大家欣賞一間鄉間小農莊，它的外表讓人聯想起大地的樣貌，而專家特地規劃了有屋頂遮蓋，並且可以一邊用餐，一邊欣賞屋外美麗的山與海景的木頭露臺。除了美麗的露臺外，室內規劃了可愛的小閣樓，而雅緻的裝潢則美不勝收，與其質樸的外觀是美好的反差。

現在就讓我們一起欣賞這間鄉間小農莊吧！