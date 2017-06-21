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鄉間小農莊：有小閣樓與觀景露臺的完美居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 露臺
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當你的土地位在擁有一個絕美景緻的地方時，那是一件無比幸運的事情，因此絕對要好好地善加利用這個優勢。這一次的點子簿要帶大家欣賞一間鄉間小農莊，它的外表讓人聯想起大地的樣貌，而專家特地規劃了有屋頂遮蓋，並且可以一邊用餐，一邊欣賞屋外美麗的山與海景的木頭露臺。除了美麗的露臺外，室內規劃了可愛的小閣樓，而雅緻的裝潢則美不勝收，與其質樸的外觀是美好的反差。

現在就讓我們一起欣賞這間鄉間小農莊吧！

外觀

homify 露臺
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當我們看到這間小農莊的第一眼時，其色系讓人聯想到大自然，因此感到十分舒適自在。垂掛在牆上的吊床，則為小農莊帶來悠閒的度假氣息。

露臺

homify 露臺
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寬敞的木頭露臺上擺放了戶外的餐桌椅，望出去是美麗的樹林以及海景，超級愜意！

步道

homify 庭院
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前往家中的石頭步道。

雅緻的擺設

homify 客廳
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走進屋內的時候，我們不禁因為其雅緻的裝潢而大呼“好美”。

雖然說房子的整體感很有質樸的味道，仔細一看，你會發現專家選用了現代感的家具，達到混搭的目的。

小閣樓

homify 客廳
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木頭搭建而成的小閣樓有著多扇窗，因此非常明亮。

寧靜的休憩區

homify 客廳
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這個角落是寧靜的休憩區，你可以在此喝杯茶，或是靜靜地望向窗外的綠意。

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簡單的房間

homify 臥室
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鋪上石頭地板的房間擺設簡單，卻非常有風格。

玻璃拉門

homify 臥室
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打開玻璃拉門，就是戶外的吊床區，因為這個設計，臥室的通風也特別好。

愜意的戶外生活

homify 露臺
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與木頭露台區相比，石頭的露臺區有更原始的風味。

延伸閱讀：15 間有大露臺跟美麗庭院的超舒適住宅

12 個美化小花園的創意點子
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