12 間隱密性超高，有圍牆的獨棟住家

你很注重自己與家人的隱私，不喜歡被窺視的感覺嗎？有圍牆的房子可以讓你享有絕佳的隱私感，而且住家的安全性也能提升。對於居住在治安並非太過於理想的區域的你，家中有圍牆的設計就可以讓全家人住得更安心。這本點子簿為大家整理了 12 間隱密性超高，有圍牆設計的獨棟住宅。在這些住家裡頭，全家人可以安心地與彼此互動，不必擔憂一舉一動會被鄰居注意到。
現在就出發欣賞這 12 間有圍牆的獨棟住宅，並且為你未來的家找到適合的靈感吧！
這間房子以銅這個材質打造圍牆，再搭配石材的牆面，兩者形成對比。
屋內的內院中有美麗的泳池，全家人可以安心地在裡頭嬉戲。除此之外，木頭的露臺區以及美麗的中庭也是這間房子的兩大焦點。
接下來的這間房子展現了極致的石材之美，中性的色性讓房子散發著低調奢華的風格，屋內的每一個角落都值得讓人用心品味。例如，以淺色大理石打造而成的浴室，以及戶外露臺的大廚房。
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方形的結構展現了現代建築的美，白色的牆面搭配鐵製的大門以及柵欄，這間房子隱密性非常高。與外觀的現代感相反，屋內的裝潢給人一種非常悠閒愜意的渡假感，而ㄇ字形的廚房對於燒菜的人來說是非常便利的設計。
灰色系的圍牆加上木頭的電動門，這間房子的外觀給人一種清新的感覺。
走進屋裡後，中庭的設計美輪美奐，是我們非常喜歡的一個居家空間。
環繞四周的圍牆給人十足的安全感，然而不是太高的圍牆設計讓房子不會感覺過於神祕。走進家園後，寬敞的庭院讓人大吃一驚，是一間為了熱愛自然生活的家庭而生的絕佳住宅。
接下來這間房子裡頭有著美麗的庭院步道，豐富的綠意也增添了生活的樂趣。
大地色系的磚頭給人一種清爽的感覺，而房屋的用色以及結構，再搭配上熱帶的植物，整間房子散發著熱帶的風情。
從外觀上看來，這間房子頗有質樸的味道，然而室內使用了大量的大理石，營造出奢華的風格。
專家使用透明的玻璃搭配混凝土牆面，讓房子有隱密感卻又不會過於封閉，是非常聰明的設計。
木頭與混凝土結合在一起之後讓畫面十分豐富，屋內的風格則非常有現代時尚感。