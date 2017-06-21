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12 間隱密性超高，有圍牆的獨棟住家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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你很注重自己與家人的隱私，不喜歡被窺視的感覺嗎？有圍牆的房子可以讓你享有絕佳的隱私感，而且住家的安全性也能提升。對於居住在治安並非太過於理想的區域的你，家中有圍牆的設計就可以讓全家人住得更安心。這本點子簿為大家整理了 12 間隱密性超高，有圍牆設計的獨棟住宅。在這些住家裡頭，全家人可以安心地與彼此互動，不必擔憂一舉一動會被鄰居注意到。

現在就出發欣賞這 12 間有圍牆的獨棟住宅，並且為你未來的家找到適合的靈感吧！

1. 顏色的對比

Dos viviendas en Hondarribia, Hoz Fontan Arquitectos Hoz Fontan Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hoz Fontan Arquitectos

Hoz Fontan Arquitectos
Hoz Fontan Arquitectos
Hoz Fontan Arquitectos

這間房子以銅這個材質打造圍牆，再搭配石材的牆面，兩者形成對比。

屋內的內院中有美麗的泳池，全家人可以安心地在裡頭嬉戲。除此之外，木頭的露臺區以及美麗的中庭也是這間房子的兩大焦點。

2. 石材之美

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

接下來的這間房子展現了極致的石材之美，中性的色性讓房子散發著低調奢華的風格，屋內的每一個角落都值得讓人用心品味。例如，以淺色大理石打造而成的浴室，以及戶外露臺的大廚房。

點此看更多細節：綻放大理石之美：高貴奢華的現代時尚住家

3. 現代風格

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

方形的結構展現了現代建築的美，白色的牆面搭配鐵製的大門以及柵欄，這間房子隱密性非常高。與外觀的現代感相反，屋內的裝潢給人一種非常悠閒愜意的渡假感，而ㄇ字形的廚房對於燒菜的人來說是非常便利的設計。

4. 別緻風格

RESIDENCE FOR MRS. & MR. VASUKI RAJAGOPALAN, Muraliarchitects Muraliarchitects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

灰色系的圍牆加上木頭的電動門，這間房子的外觀給人一種清新的感覺。

走進屋裡後，中庭的設計美輪美奐，是我們非常喜歡的一個居家空間。

5. 環繞四周的圍牆

Дом с мотивами северо-западной американской архитектуры, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

環繞四周的圍牆給人十足的安全感，然而不是太高的圍牆設計讓房子不會感覺過於神祕。走進家園後，寬敞的庭院讓人大吃一驚，是一間為了熱愛自然生活的家庭而生的絕佳住宅。

6. 大地色系

homify 房子
homify

homify
homify
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大地色系的圍牆上有著簍空的設計，非常有趣且增添豐富性。

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7. 混凝土之美

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這間房子大量地使用混凝土這個素材，進而打造出一間充滿現代感的住家。

8. 有美麗步道的家

Remodelación Casa-Habitación 850m2, GHT EcoArquitectos GHT EcoArquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
GHT EcoArquitectos

GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos

接下來這間房子裡頭有著美麗的庭院步道，豐富的綠意也增添了生活的樂趣。

9. 熱帶風情

Casa Barra 01, GEA Arquitetura GEA Arquitetura 房子
GEA Arquitetura

GEA Arquitetura
GEA Arquitetura
GEA Arquitetura

大地色系的磚頭給人一種清爽的感覺，而房屋的用色以及結構，再搭配上熱帶的植物，整間房子散發著熱帶的風情。

10. 反差感

Exterior Ansari Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ansari Architects

Exterior

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

從外觀上看來，這間房子頗有質樸的味道，然而室內使用了大量的大理石，營造出奢華的風格。

11. 透明玻璃

Vivienda | EJECUCIÓN DE OBRA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

專家使用透明的玻璃搭配混凝牆面，讓房子有隱密感卻又不會過於封閉，是非常聰明的設計。

12. 木頭與混凝土

Floreat Residence Moda Interiors 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Moda Interiors

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Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

木頭與混凝土結合在一起之後讓畫面十分豐富，屋內的風格則非常有現代時尚感。

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