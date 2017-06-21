你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 個讓你靈感爆發的現代風廚房設計

Tarsier Tarsier
homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

廚房是家中的共用空間，想要設計一個可以滿足所有人的廚房是一件非常高難度的事情，每個人的生活習慣和烹調的技巧也不同，所以大家應該多參考一點範例和尋找廚房裝修師的幫忙，這便是擁有一個完美廚房的第一步。 今天homify也為大家找來了 10 個擁有美麗外觀和現代設計的廚房，大家不妨讓你的家人和另一半看一下這個專題吧，可能這是達成共識的第一步哦！

1. 黑跟白的設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

這個相當精緻的廚房設計善用了家中的角落，創建了一個造型現代的L 形廚櫃，其中白色的地板和牆壁跟黑色的廚櫃子形成了強烈的對比，有助於創造一個優雅和現代的空間。

2. 獨特的顏色配搭

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

跟第一個例子類似，這個廚房使用了紅色和白色的顏色配搭，加上胡桃大造的櫃子更顯得優雅古典，真是一個讓人快樂和舒適的廚房，最適合人多的大家庭。

3. 木材的溫度

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

無論風格如何，實木的質感總是充滿了熱度讓人感到無比的溫暖，難怪它一直都是廚房中的經典！ 在這個例子中，室內設計師們都把重點放在了建材和線條上，再加上現代的元素，例如鋼鐵、玻璃和磁磚，真是一個具啟發性的好例子！

4. 善用每一寸空間

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

這個廚房在小小的空間裡善用了每一寸空間，為它的坪數搶來了優勢。首先，它採用了實用而多儲存空間的組合櫃子和大容器，加上地上的的抽屜和廣闊的檯面，讓烹調的時間更方便，真是一舉兩得的設計。

5. 明亮淨白的設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

在這個例子中，我們可以看到另一種設計風格，廚房裝修師採用了開放式的空間，把大廳的角落變成了廚房。這次使用了全白色和玻璃的設計，讓廚房擁有理想的亮度和乾淨的環境。

6. 經典豪華的廚房設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

這個例子又是另一種風味，它是一個經典復刻的全木製廚房，雖然沒有現代的時尚感，但它卻擁有傳統的美感和級條，加上齊全的廚房設備更是有助於滿足功能上的細節。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 融合在大廳中的廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

這個廚房裝設在客廳之中，同樣也是善用了角落的位置節省空間，讓房子看起來更加廣闊。 

8. 面積小、設計妙的廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

這是一個小而明亮的廚房，雖然空間和環境比較少，但是卻非常的實用。為了充分利用空間，抽屜都是向空中發展，增加儲存的空間。 設計師還特意裝置了酒吧的櫃檯，完美的分間了烹調的空間，同時也具備了實際的用途，例如快餐或是喝飲料等等。

9. ​簡單大方的廚房設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

一個基本和經濟的廚房需要配備充足的家具和實用的抽屜，就算是簡單樸素的設計也非常的難得。

10. 島嶼般的設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

這個廚房設計採用島嶼和大型側櫃組成的複雜設計作品，被用作廚房。 非常適合那些真正有空間的人！

在這個圖像結束了這裡我們的想了由大型中央島嶼和大型側櫃組成的複雜設計作品，被用作廚房。 非常適合那些真正有空間的人！

在這個圖像結束了這裡我們的想法書：在作業SHOP部分，你還會找到許多配件來定制我們的廚房。

裝潢的秘訣：22 個打造美麗花園的絕好主意
你喜歡以上的廚房設計嗎？快跟我們分享你的讀後感吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了