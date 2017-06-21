10 個讓你靈感爆發的現代風廚房設計

廚房是家中的共用空間，想要設計一個可以滿足所有人的廚房是一件非常高難度的事情，每個人的生活習慣和烹調的技巧也不同，所以大家應該多參考一點範例和尋找廚房裝修師的幫忙，這便是擁有一個完美廚房的第一步。 今天homify也為大家找來了 10 個擁有美麗外觀和現代設計的廚房，大家不妨讓你的家人和另一半看一下這個專題吧，可能這是達成共識的第一步哦！
這個相當精緻的廚房設計善用了家中的角落，創建了一個造型現代的L 形廚櫃，其中白色的地板和牆壁跟黑色的廚櫃子形成了強烈的對比，有助於創造一個優雅和現代的空間。
無論風格如何，實木的質感總是充滿了熱度讓人感到無比的溫暖，難怪它一直都是廚房中的經典！ 在這個例子中，室內設計師們都把重點放在了建材和線條上，再加上現代的元素，例如鋼鐵、玻璃和磁磚，真是一個具啟發性的好例子！
這個廚房在小小的空間裡善用了每一寸空間，為它的坪數搶來了優勢。首先，它採用了實用而多儲存空間的組合櫃子和大容器，加上地上的的抽屜和廣闊的檯面，讓烹調的時間更方便，真是一舉兩得的設計。
在這個例子中，我們可以看到另一種設計風格，廚房裝修師採用了開放式的空間，把大廳的角落變成了廚房。這次使用了全白色和玻璃的設計，讓廚房擁有理想的亮度和乾淨的環境。
這個例子又是另一種風味，它是一個經典復刻的全木製廚房，雖然沒有現代的時尚感，但它卻擁有傳統的美感和級條，加上齊全的廚房設備更是有助於滿足功能上的細節。
這是一個小而明亮的廚房，雖然空間和環境比較少，但是卻非常的實用。為了充分利用空間，抽屜都是向空中發展，增加儲存的空間。 設計師還特意裝置了酒吧的櫃檯，完美的分間了烹調的空間，同時也具備了實際的用途，例如快餐或是喝飲料等等。