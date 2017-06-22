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鄉間住宅：一間為長者設計的貼心住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥
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這一次的點子簿要介紹一間為了一對上了年紀的夫妻所設計的鄉間住宅，為了體貼屋主，這間房子有著平穩的地板，然而室內風格卻非常年輕且充滿時尚感，一點也沒有過時的感覺。除此之外，房子內部採用了石材等不同的素材，營造出多元的層次感，絲毫不單調！

為了善加利用鄉間的美麗景色與空氣，專家特地打造了有紅磚圍牆的露臺區，讓夫妻兩可以盡情地享受戶外的好時光，非常幸福愜意！現在就讓我們一起來欣賞這間鄉間的住宅吧！

外觀

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥
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從外觀上看來，這間房子有現代建築的元素，但又有度假的氣息，可以說是混搭風格的典範。

玻璃拉門

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客廳沙發的旁邊就是玻璃的拉門，一打開拉門就可以感受到戶外的新鮮空氣，室內的通風以及採光也因此更好，對於居者的健康有正面的影響。

平緩的地板

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 現代風玄關、走廊與階梯 水泥
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從這張圖片可以看出來屋內的地板十分平緩，讓長者可以輕鬆地在此移動。

寬敞明亮

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 現代風玄關、走廊與階梯 水泥
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室內的天花板高度很夠，因此一點也沒有壓迫感。

不同素材

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 餐廳 水泥
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專家結合了石頭以及木頭，讓房子的內部充滿著不同的自然元素，讓人感受到混搭的魅力。

時尚的家具

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥
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簡約的沙發與另外一頭的天花板樑柱是兩種截然不同的風格，然而這樣的搭配卻更顯現出專家的高超手法。

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獨一無二

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專家更選用了獨一無二，不常見的家具與家飾品，賦予房子不一樣的生命力。

畫框般的窗戶

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 餐廳 水泥
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餐廳的牆面上開了一扇窗，像是畫框一樣，把室外的景緻框了起來，非常美麗。

小細節

Casa Hornacina, VMArquitectura VMArquitectura 餐廳 水泥
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像是圖中的古典吊燈，都可以展現出專家對於小細節的重視。

現代燈具

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與剛才看到的鼓點燈飾相反，沙發上頭的現代燈飾展現了不一樣的魅力。

露臺

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被紅磚牆環繞的露臺十分有質樸風味，加上垂掛在牆面上的吊床，讓人感受到度假的氣息。

普普風

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最後一站讓我們來到浴室，有著鮮艷以及大膽圖樣的設計讓人感受到普普風的特別情調。

延伸閱讀：郊區別墅: 9 間全家都會一眼愛上的絕美設計

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