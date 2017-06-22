鄉間住宅：一間為長者設計的貼心住宅

這一次的點子簿要介紹一間為了一對上了年紀的夫妻所設計的鄉間住宅，為了體貼屋主，這間房子有著平穩的地板，然而室內風格卻非常年輕且充滿時尚感，一點也沒有過時的感覺。除此之外，房子內部採用了石材等不同的素材，營造出多元的層次感，絲毫不單調！

為了善加利用鄉間的美麗景色與空氣，專家特地打造了有紅磚圍牆的露臺區，讓夫妻兩可以盡情地享受戶外的好時光，非常幸福愜意！現在就讓我們一起來欣賞這間鄉間的住宅吧！