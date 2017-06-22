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鄉間平房：8 間含車庫的愜意居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect
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只有單層的平房非常適合喜歡質樸生活的人，這樣的房屋類型給人踏實的感覺，因此有許多擁護者。這一本點子簿所要介紹的八間風格不同的房屋不僅有各自的魅力，最棒的是它們都規劃了車庫的空間，對於有車的屋主來說是非常便利的一件事情。

除此之外，這八間平房都擁有寬敞的庭院以及戶外空間，對於喜歡在外頭呼吸新鮮空氣，或是捻花惹草的屋主來說十分理想。

現在就讓我們一起瞧瞧這 8 間含車庫的平房吧！

1. 耐看的白色

Ein Passivhaus, geplant fürs Alter, r-m-p architekten und ingenieure r-m-p architekten und ingenieure 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
r-m-p architekten und ingenieure

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白色的牆身是永遠的經典，十分耐看。雖然說房屋的結構質樸而簡單，搭配了大片的玻璃落地窗，更顯現代時尚感。由於房子是採被動式的設計，因此還有節能以及抗熱的優點。

2. 老屋改造的平房

House Smit, Property Commerce Architects Property Commerce Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Property Commerce Architects

Property Commerce Architects
Property Commerce Architects
Property Commerce Architects

接下來看到的這間平房是由老屋改造而成，專家翻玩陰影，並且增添現代的元素，讓老房子有了新穎的樣貌。

3. 高貴的風格

Projekt domu Daniel II G1 z wnętrzem pełnym słońca i ciepła , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
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接下來看到的這間平房有著傳統的山形屋頂，與周遭的景物十分搭配，然而專家利用俐落的幾何線條，進而打造出非常有現代感的結構，是混搭風格的典範。

4. 石材與木材

Проект одноэтажного жилого дома, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

石材與木材結合在一起會產生什麼樣的火花呢？這間平房就是最好的範例。入口處的木牆面給人溫暖的感受，下面的石材外牆則讓人感受到大地的質樸味道，是非常棒的組合。

5. 現代平房

Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
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方形的結構簡單又有個性，活脫脫地表現出現代建築的精華。為了讓外表不至於過於生冷，平房也搭配了木頭材質，因此十分地多變豐富。

6. 簡單的魅力

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如果你相信簡單就是美的話，那麼這間平房絕對會是你的首選。

房子的後方是雙車庫，對於有需要接送孩子的家庭來說非常便利。

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6. 151 平方米大的家

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151 平方米大的這間平房外表一點也不平房，甚至帶有一點大器的感覺。山形屋頂下方一半的牆面由石材鋪設而成，一面則是混凝土的牆壁，強烈的對比讓人留下深刻的印象。

為了讓屋主享受絕佳的戶外生活，房子的右手邊是大片的戶外露台區，十分愜意。

7. 完美的居家生活

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寬敞的庭院，明亮的室內空間，質樸卻帶有現代感的外型，以及車庫的設計讓這間平房成為營造完美居家生活的最佳居所。

延伸閱讀：7 間讓你住得安心又踏實的平房 (含設計圖)

鄉間住宅：一間為長者設計的貼心住宅

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