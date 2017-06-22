鄉間平房：8 間含車庫的愜意居所

只有單層的平房非常適合喜歡質樸生活的人，這樣的房屋類型給人踏實的感覺，因此有許多擁護者。這一本點子簿所要介紹的八間風格不同的房屋不僅有各自的魅力，最棒的是它們都規劃了車庫的空間，對於有車的屋主來說是非常便利的一件事情。

除此之外，這八間平房都擁有寬敞的庭院以及戶外空間，對於喜歡在外頭呼吸新鮮空氣，或是捻花惹草的屋主來說十分理想。

現在就讓我們一起瞧瞧這 8 間含車庫的平房吧！