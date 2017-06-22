鄉間平房：8 間含車庫的愜意居所

只有單層的平房非常適合喜歡質樸生活的人，這樣的房屋類型給人踏實的感覺，因此有許多擁護者。這一本點子簿所要介紹的八間風格不同的房屋不僅有各自的魅力，最棒的是它們都規劃了車庫的空間，對於有車的屋主來說是非常便利的一件事情。
除此之外，這八間平房都擁有寬敞的庭院以及戶外空間，對於喜歡在外頭呼吸新鮮空氣，或是捻花惹草的屋主來說十分理想。
現在就讓我們一起瞧瞧這 8 間含車庫的平房吧！
白色的牆身是永遠的經典，十分耐看。雖然說房屋的結構質樸而簡單，搭配了大片的玻璃落地窗，更顯現代時尚感。由於房子是採被動式的設計，因此還有節能以及抗熱的優點。
接下來看到的這間平房是由老屋改造而成，專家翻玩陰影，並且增添現代的元素，讓老房子有了新穎的樣貌。
接下來看到的這間平房有著傳統的山形屋頂，與周遭的景物十分搭配，然而專家利用俐落的幾何線條，進而打造出非常有現代感的結構，是混搭風格的典範。
石材與木材結合在一起會產生什麼樣的火花呢？這間平房就是最好的範例。入口處的木頭牆面給人溫暖的感受，下面的石材外牆則讓人感受到大地的質樸味道，是非常棒的組合。
方形的結構簡單又有個性，活脫脫地表現出現代建築的精華。為了讓外表不至於過於生冷，平房也搭配了木頭材質，因此十分地多變豐富。
151 平方米大的這間平房外表一點也不平房，甚至帶有一點大器的感覺。山形屋頂下方一半的牆面由石材鋪設而成，一面則是混凝土的牆壁，強烈的對比讓人留下深刻的印象。
為了讓屋主享受絕佳的戶外生活，房子的右手邊是大片的戶外露台區，十分愜意。
寬敞的庭院，明亮的室內空間，質樸卻帶有現代感的外型，以及車庫的設計讓這間平房成為營造完美居家生活的最佳居所。