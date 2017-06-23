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8 個台灣人夢寐以求的寧靜中庭

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 庭院 木頭 Green
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日本人特別鐘情中庭的設計，原因不外乎是因為他們的生性低調，注重隱私，因此不會被人窺視的中庭就成為享受戶外時光的好選擇。中庭也許在台灣比較不常見，但是對於渴望擁有寧靜的戶外生活的你來說，這是一個可以讓你徹底放鬆，欣賞綠意或是與朋友喝杯茶的好地方。

這一本點子簿為大家整理了 8 個台灣人夢寐以求的寧靜中庭，這些中庭沒有太多繁雜的設計，可以讓你好好拋下雜念，在此與自己對話。

如果你也想要擁有一個這樣的戶外空間的話，現在就跟著我們的腳步，一同欣賞這 8 個寧靜的中庭吧！

1. 讓大樹包圍你

homify 庭院 木頭 Green
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在地板上鋪上小碎石，上面擺放著戶外的木質座椅，以及兩株大樹，你可以在此喝茶，或是看一本想看很久的書，甚至是徹底放空，什麼都不想。

2. 簡約禪風

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構築設計

Light 加減0的生活美學

構築設計
構築設計
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由台灣的專家所設計，這間中庭以外觀簡約的樹木作為中心，打造出淡淡的禪意。當上頭的陽光照射下來時，混凝土牆搭建而成的中庭多了一絲溫度。對於室內走現代簡約風的住家來說，這樣子的中庭十分完美。

3. 渡假風

homify 房子 強化水泥 Grey
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接下來看到的這個中庭有古樸的味道，也帶點渡假感，讓人似乎可以把所有煩惱拋在腦後。

另外一個角度

homify 房子 磚塊 Multicolored
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4. 兩棟建築體的中間

北緯23.5度 23.5 Degrees North of the Equator, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 庭院
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

北緯23.5度 23.5 Degrees North of the Equator

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
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兩棟建築體的中間形成了一個簡單的中庭空間，碎石以及植物是美麗的主角，讓人一看就特別放鬆。

5. 忘憂處

自然。隱逸 - 北歐風格 有容藝室內裝修設計有限公司 露臺
有容藝室內裝修設計有限公司

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有容藝室內裝修設計有限公司
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當你在室內感到煩悶的時候，走到這樣一個空間，是不是可以立刻沈澱下來呢？

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6. 玻璃門外的中庭

Courtyard Ansari Architects 庭院
Ansari Architects

Courtyard

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

有玻璃門的設計，你即使是坐在沙發上，也能欣賞到中庭的景觀，非常適合懶人。

7. 照明的重要性

Residência Alphaville Campinas, RC ARQUITETURA RC ARQUITETURA 溫室
RC ARQUITETURA

RC ARQUITETURA
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當夜晚來臨的時候，溫暖的黃光照射在中庭，讓原本簡約的樣貌更顯溫馨。

8. 簡單造景

LIGHT COURT with PLANTS FURUKAWA DESIGN OFFICE 庭院
FURUKAWA DESIGN OFFICE

LIGHT COURT with PLANTS

FURUKAWA DESIGN OFFICE
FURUKAWA DESIGN OFFICE
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這個中庭空間不是很大，因此以簡單的植物妝點，簡單卻讓人感到無比舒緩。

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