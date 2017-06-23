日本人特別鐘情中庭的設計，原因不外乎是因為他們的生性低調，注重隱私，因此不會被人窺視的中庭就成為享受戶外時光的好選擇。中庭也許在台灣比較不常見，但是對於渴望擁有寧靜的戶外生活的你來說，這是一個可以讓你徹底放鬆，欣賞綠意或是與朋友喝杯茶的好地方。

這一本點子簿為大家整理了 8 個台灣人夢寐以求的寧靜中庭，這些中庭沒有太多繁雜的設計，可以讓你好好拋下雜念，在此與自己對話。

如果你也想要擁有一個這樣的戶外空間的話，現在就跟著我們的腳步，一同欣賞這 8 個寧靜的中庭吧！