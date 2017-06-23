日本人特別鐘情中庭的設計，原因不外乎是因為他們的生性低調，注重隱私，因此不會被人窺視的中庭就成為享受戶外時光的好選擇。中庭也許在台灣比較不常見，但是對於渴望擁有寧靜的戶外生活的你來說，這是一個可以讓你徹底放鬆，欣賞綠意或是與朋友喝杯茶的好地方。
這一本點子簿為大家整理了 8 個台灣人夢寐以求的寧靜中庭，這些中庭沒有太多繁雜的設計，可以讓你好好拋下雜念，在此與自己對話。
如果你也想要擁有一個這樣的戶外空間的話，現在就跟著我們的腳步，一同欣賞這 8 個寧靜的中庭吧！
由台灣的專家所設計，這間中庭以外觀簡約的樹木作為中心，打造出淡淡的禪意。當上頭的陽光照射下來時，混凝土牆搭建而成的中庭多了一絲溫度。對於室內走現代簡約風的住家來說，這樣子的中庭十分完美。
兩棟建築體的中間形成了一個簡單的中庭空間，碎石以及植物是美麗的主角，讓人一看就特別放鬆。
當你在室內感到煩悶的時候，走到這樣一個空間，是不是可以立刻沈澱下來呢？
有玻璃門的設計，你即使是坐在沙發上，也能欣賞到中庭的景觀，非常適合懶人。
當夜晚來臨的時候，溫暖的黃光照射在中庭，讓原本簡約的樣貌更顯溫馨。
這個中庭空間不是很大，因此以簡單的植物妝點，簡單卻讓人感到無比舒緩。