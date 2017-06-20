居家的旖旎風景:25 個佈置夢幻花園的好方法

或許我們無法坐擁山水，或許我們無法輕易地立居於山林之中，但是我們卻對自然的美依舊有所悸動，那麼就值得擁有一座美麗的花園。這次點子簿整理了25個佈置夢幻花園的好方法，無論是在鄉間或都市，讓花園給居家環境帶來旖旎風景，看看這些美麗的設計，一定會讓你急於擁有自己專屬的花園，同時也提供你更多的靈感。
透過落地玻璃門，室內戶外就有了更棒的視覺連結，在室內也能享受花園的美景。
在花園裡讓綠意攀爬牆面，成就植物原始的美麗。
選用不同的顏色及形狀，可以讓花園有更多可能性。
花園小徑的存在，讓你能漫步其中，享受流竄綠意中的美好。
仙人掌值得被廣泛運用，它提供了綠意且容易照顧。
打破制式水平種植的方式，高低錯落可以更提升空間的豐富性。
沒有花園的空間規劃，那麼你也可以在自家建築旁做出這樣的設計。
在屋子的入口設置具延伸感的花園，就是一條美麗的迎賓步道。
準備在你的花園烤肉嗎?那你就該設置這樣的燒烤區。
利用不同的材質區隔出地面的各個區域，可以更方便於維護管理。
鋪石子的地面種植簡易的植株，也能展現不同的禪意。
如果想在花園規劃出戶外的休憩區域，那麼設計遮陽棚來抵抗豔陽是有需要的。
不想讓花園只是觀賞用，那何不讓你的庭院變成小小的菜園，讓生活過得更健康。
適當的修剪花木，可以使花園展現出不同的生命力。
給花園一個主要的形狀，沿著形狀的設計就能製造出焦點。
獨立出一個區域，利用石頭與各種植栽作出大型造景也會相當壯觀。
流水的聲音與姿態是容易讓人放鬆的元素，想有個能放鬆的花園，別忘了添加進去。
想得知更多技巧，你也可以請教我們的景觀設計師。
在你的花園放置桌椅，看要成為用餐區或是單純的休憩場所都很合適。
如果夠幸運能在花園有棵樹，那就把它當成你花園裡的主角，讓它成為美麗花園的靈魂。
使用溫暖的顏色搭配豔陽，你也能在花園創建屬於自己的托斯卡尼。
將植株設計為圍牆，讓花園隱私的美麗只供自己獨享。
想看更多花園的設計，你也可以參考:16 座很容易在家複製的可愛小花園。