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居家的旖旎風景:25 個佈置夢幻花園的好方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
homify 庭院
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或許我們無法坐擁山水，或許我們無法輕易地立居於山林之中，但是我們卻對自然的美依舊有所悸動，那麼就值得擁有一座美麗的花園。這次點子簿整理了25個佈置夢幻花園的好方法，無論是在鄉間或都市，讓花園給居家環境帶來旖旎風景，看看這些美麗的設計，一定會讓你急於擁有自己專屬的花園，同時也提供你更多的靈感。

1.層次的美感

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從瓷磚地板到鋪石子，延續至草皮，透過地面的變化，就能有豐富的層次感。

2.清透的美

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透過落地玻璃門，室內戶外就有了更棒的視覺連結，在室內也能享受花園的美景。

3.攀爬的美麗

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在花園裡讓綠意攀爬牆面，成就植物原始的美麗。

4.變化形狀顏色

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選用不同的顏色及形狀，可以讓花園有更多可能性。

5.花卉與木

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鮮豔的花朵總能賦予更多的生命力，與木材質的搭配又更增添了溫暖的感覺。

6.分配空間

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有效的分配花園的空間，是建造夢幻花園的必備條件。

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7.園間小徑

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花園小徑的存在，讓你能漫步其中，享受流竄綠意中的美好。

8.仙人掌

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仙人掌值得被廣泛運用，它提供了綠意且容易照顧。

9.打破水平線

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打破制式水平種植的方式，高低錯落可以更提升空間的豐富性。

10.別擔心沒空間

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沒有花園的空間規劃，那麼你也可以在自家建築旁做出這樣的設計。

11.延伸的入口

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在屋子的入口設置具延伸感的花園，就是一條美麗的迎賓步道。

12.燒烤區

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準備在你的花園烤肉嗎?那你就該設置這樣的燒烤區。

13.材質區隔

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利用不同的材質區隔出地面的各個區域，可以更方便於維護管理。

14.現代禪意

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鋪石子的地面種植簡易的植株，也能展現不同的禪意。

15.遮陽棚

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如果想在花園規劃出戶外的休憩區域，那麼設計遮陽棚來抵抗豔陽是有需要的。

16.熱帶風情

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種植棕梠樹在自家花園裡，就能輕易營造出熱帶風情

17.天然菜園

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不想讓花園只是觀賞用，那何不讓你的庭院變成小小的菜園，讓生活過得更健康。

18.修剪的藝術

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適當的修剪花木，可以使花園展現出不同的生命力。

19.給予形狀

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給花園一個主要的形狀，沿著形狀的設計就能製造出焦點。

20.獨立區域

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獨立出一個區域，利用石頭與各種植栽作出大型造景也會相當壯觀。

21.靜心的水流

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流水的聲音與姿態是容易讓人放鬆的元素，想有個能放鬆的花園，別忘了添加進去。

想得知更多技巧，你也可以請教我們的景觀設計師

22.放置桌椅

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在你的花園放置桌椅，看要成為用餐區或是單純的休憩場所都很合適。

23.樹是靈魂

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Simona Carcano

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如果夠幸運能在花園有棵樹，那就把它當成你花園裡的主角，讓它成為美麗花園的靈魂。

24.義式風情

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使用溫暖的顏色搭配豔陽，你也能在花園創建屬於自己的托斯卡尼。

25.隱私的美

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Simona Carcano

Simona Carcano
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將植株設計為圍牆，讓花園隱私的美麗只供自己獨享。

想看更多花園的設計，你也可以參考:16 座很容易在家複製的可愛小花園

自地自建：7 間讓你超有面子的氣派住宅
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