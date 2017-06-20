居家的旖旎風景:25 個佈置夢幻花園的好方法

或許我們無法坐擁山水，或許我們無法輕易地立居於山林之中，但是我們卻對自然的美依舊有所悸動，那麼就值得擁有一座美麗的花園。這次點子簿整理了25個佈置夢幻花園的好方法，無論是在鄉間或都市，讓花園給居家環境帶來旖旎風景，看看這些美麗的設計，一定會讓你急於擁有自己專屬的花園，同時也提供你更多的靈感。