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小空間的魔術:9 間小於 3 坪的絕佳廚房

Yungshun Lee Yungshun Lee
Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 廚房
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現代人的都市生活面臨的最大問題莫過於生活空間的狹小，基於空間利用不足的情況下，廚房或餐廳常是最先被捨棄的部分，因此生活品質也隨之下降。這次點子簿就要帶大家正視這個問題，小空間裡還是能夠擁有美麗的小廚房，甚至還能規劃出簡便的用餐區，一起來看看這9間小於3坪的絕佳廚房。

1.極簡主義

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Mimasis Design／ミメイシス デザイン

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簡約、強烈、清晰的線條是最適合小廚房的風格；簡單明亮且宜人的裝飾，甚至有種空靈感，從這裡料理出的簡單食材感覺都會不簡單。

2.懸吊收納

homify 廚房
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homify
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如果你不喜歡擁擠的空間，簡易的吧檯與懸吊的置物架，肯定是解決小廚房中收納問題的絕佳選擇。

3.善用色彩

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Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
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適當的運用顏色可以增加空間的協調性，也可以輕易避免掉雜亂的即視感，替你的小廚房選一個喜歡的顏色吧!

4.最低限度

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa 廚房
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

只需有最基本的設置，不用過多額外的物件，小廚房就可以滿足最簡單的生活需求。

5.聰明收納

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 廚房
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
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善用空間的垂直高度，從下方到上方都能夠設計出巧妙的收納空間，而這樣的方式也不僅僅是用於小廚房喔!

6.化身藝術

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REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

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空間雖小，但若把廚房當成室內空間的主角，採用高品質的建材與廚具，小廚房也能化身為藝術品。

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7.發揮創意

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Ambientta Arquitetura

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無論是怎麼樣的小空間，我們都可以發揮創意，做好空間的區隔，設計一個具有巧思的小廚房。

8.功能性

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Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
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無論多美麗的廚房，一定不能捨棄廚房最基本的機能，而料理烹調的過程就該保持這樣的整潔清爽。

9.融入生活

Studio Wee House The Wee House Company 廚房
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
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廚房本身就是一個生活的空間，不該被獨立於生活之外，因此用最貼近自己生活原貌的設計，就是最好的設計。

想看更多廚房的設計，你也可以參考:半開放式廚房: 11 種獨立又通風的絕佳設計

居家的旖旎風景:25 個佈置夢幻花園的好方法
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