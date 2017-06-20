小空間的魔術:9 間小於 3 坪的絕佳廚房

現代人的都市生活面臨的最大問題莫過於生活空間的狹小，基於空間利用不足的情況下，廚房或餐廳常是最先被捨棄的部分，因此生活品質也隨之下降。這次點子簿就要帶大家正視這個問題，小空間裡還是能夠擁有美麗的小廚房，甚至還能規劃出簡便的用餐區，一起來看看這9間小於3坪的絕佳廚房。
簡約、強烈、清晰的線條是最適合小廚房的風格；簡單明亮且宜人的裝飾，甚至有種空靈感，從這裡料理出的簡單食材感覺都會不簡單。
適當的運用顏色可以增加空間的協調性，也可以輕易避免掉雜亂的即視感，替你的小廚房選一個喜歡的顏色吧!
只需有最基本的設置，不用過多額外的物件，小廚房就可以滿足最簡單的生活需求。
善用空間的垂直高度，從下方到上方都能夠設計出巧妙的收納空間，而這樣的方式也不僅僅是用於小廚房喔!
空間雖小，但若把廚房當成室內空間的主角，採用高品質的建材與廚具，小廚房也能化身為藝術品。
無論是怎麼樣的小空間，我們都可以發揮創意，做好空間的區隔，設計一個具有巧思的小廚房。
無論多美麗的廚房，一定不能捨棄廚房最基本的機能，而料理烹調的過程就該保持這樣的整潔清爽。
廚房本身就是一個生活的空間，不該被獨立於生活之外，因此用最貼近自己生活原貌的設計，就是最好的設計。
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