小空間的魔術:9 間小於 3 坪的絕佳廚房

現代人的都市生活面臨的最大問題莫過於生活空間的狹小，基於空間利用不足的情況下，廚房或餐廳常是最先被捨棄的部分，因此生活品質也隨之下降。這次點子簿就要帶大家正視這個問題，小空間裡還是能夠擁有美麗的小廚房，甚至還能規劃出簡便的用餐區，一起來看看這9間小於3坪的絕佳廚房。