別讓歲月留下痕跡: 9 個方法教你維護戶外木製露臺及家具

木製品總是能夠讓人感受獨有的溫暖，而在戶外的區域使用更能提升過於制式的質感，但這樣的天然建材在維護上面總是不易，除了需要有勤於擦拭除去灰塵的習慣，對於特定的物件更要有特定的保養方式。而設計在戶外的露臺及家具需長期曝曬在陽光下，並且經歷風吹雨打，因此在維護上又需要更下功夫。點子簿這次整理了9個簡單的小方法來教你保護戶外木製露臺及家具，別讓歲月在這美好的場域裡留下痕跡。
當木製品長期曝曬在陽光下時，塗在上面的漆容易氧化，所以幫它做加蓋的保護，可以延緩其氧化的過程。
特有的裝置物件在使用上要特別避免汙漬及損壞，因此在規畫放置的區域時就要更加謹慎。
而在沒有下雨的日子，我們也可以做遮陽棚的設置，除了保護家具外，更能提供良好舒適的休憩空間。
要讓木製的家具維持光鮮亮麗，有些產品你不可不知，例如：中性棕櫚蠟、無色矽蠟、家具拋光及紅木油等。而這些保養的產品大概每半年就要使用一次。
想更了解，你也可以請教專業人士。
大約每15天就做一次小小的清洗來避免灰塵的堆積，並且在下雨後使用軟布來做擦拭。
當要在戶外擺放木製產品時，盡量放置在石磚、碎石或甲板上，避免雜草及泥汙，同時也可以遠離小蟲。
在任何維護保養的建議下，最重要的還是需要依照產品的使用說明，針對不同的物件做出適當的維護。
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