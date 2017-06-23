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別讓歲月留下痕跡: 9 個方法教你維護戶外木製露臺及家具

Yungshun Lee Yungshun Lee
Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo 庭院
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木製品總是能夠讓人感受獨有的溫暖，而在戶外的區域使用更能提升過於制式的質感，但這樣的天然建材在維護上面總是不易，除了需要有勤於擦拭除去灰塵的習慣，對於特定的物件更要有特定的保養方式。而設計在戶外的露臺及家具需長期曝曬在陽光下，並且經歷風吹雨打，因此在維護上又需要更下功夫。點子簿這次整理了9個簡單的小方法來教你保護戶外木製露臺及家具，別讓歲月在這美好的場域裡留下痕跡。

1.加蓋保護

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo 庭院
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
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當木製品長期曝曬在陽光下時，塗在上面的漆容易氧化，所以幫它做加蓋的保護，可以延緩其氧化的過程。

2.謹慎使用

PAISAGISMO CASA PAM, Landscape Paisagismo Landscape Paisagismo 庭院
Landscape Paisagismo

Landscape Paisagismo
Landscape Paisagismo
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特有的裝置物件在使用上要特別避免汙漬及損壞，因此在規畫放置的區域時就要更加謹慎。

3.護木工具

homify 庭院
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在經過雨水及陽光的洗禮，熱漲冷縮的的過程中，木製品的彎曲變形是很難避免的，因此準備隨時的護木工具是必備的條件。

4.遮雨棚

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雨水是木製品的一大天敵，為了避免淋濕的損傷，保護家具的遮雨棚設置也相當重要。

5.遮陽棚

Jardim das Artes, GOMA Arquitetura GOMA Arquitetura 庭院
GOMA Arquitetura

GOMA Arquitetura
GOMA Arquitetura
GOMA Arquitetura

而在沒有下雨的日子，我們也可以做遮陽棚的設置，除了保護家具外，更能提供良好舒適的休憩空間。

6.必備產品

Jardins, Empório Brasil Marcenaria Empório Brasil Marcenaria 庭院 實木
Empório Brasil Marcenaria

Empório Brasil Marcenaria
Empório Brasil Marcenaria
Empório Brasil Marcenaria

要讓木製的家具維持光鮮亮麗，有些產品你不可不知，例如：中性棕櫚蠟、無色矽蠟、家具拋光及紅木油等。而這些保養的產品大概每半年就要使用一次。

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7.防止灰塵

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Daniel Nunes Paisagismo

Daniel Nunes Paisagismo
Daniel Nunes Paisagismo
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大約每15天就做一次小小的清洗來避免灰塵的堆積，並且在下雨後使用軟布來做擦拭。

8.放置地點

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores 庭院
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

當要在戶外擺放木製產品時，盡量放置在石磚、碎石或甲板上，避免雜草及泥汙，同時也可以遠離小蟲。

9.依照使用說明

homify 庭院
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在任何維護保養的建議下，最重要的還是需要依照產品的使用說明，針對不同的物件做出適當的維護。

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