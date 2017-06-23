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睡前的美夢: 15 個絕美的臥室佈置術

Yungshun Lee Yungshun Lee
APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory 臥室床與床頭櫃 木頭 White
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每個人的臥室絕對是專屬於自己的空間，在自己的臥室中總是會毫無保留展現個人的風格與品味，除了整齊乾淨外，再添加更多的想法進去，一定會產生更多不˙同的火花。這次點子簿就整理了15個絕美臥室的佈置術，給你更多佈置個人空間的想法及靈感，在入睡前就能擁有美夢。

1.溫暖的木感

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. 臥室
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

廣泛地在地板及牆壁使用木頭，在視感上較為柔和外，在觸感上也更有溫度。

2.完美的平衡

Arte Decorativo, Arte Decoratvo Arte Decoratvo 臥室床與床頭櫃
Arte Decoratvo

Arte Decoratvo
Arte Decoratvo
Arte Decoratvo

這個房間利用了對稱的方式設計，在黑白與明亮之間達成共生，產生相當柔美的平衡。

3.當代的美感

MODERNIST BEDROOM, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office 臥室衣櫥與衣櫃
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

利用大片的藝術作品裝飾房間，利用中性色調巧妙融合空間的線條，在複雜中表現出現代美感。

4.增加自然光

Bedroom Lujansphotography 臥室
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

小小的空間利用鏡子就能透過反射增加原有的自然光，讓臥室更為明亮宜人。

5.復古的魅力

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Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

回收一些舊門框或窗框，透過打磨拋光整理後，也能成為臥室的一種裝飾，更呈現濃濃的復古魅力。

6.融入風景中

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior 臥室
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

利用整牆的景物輸出來取代壁紙，把臥室融入自己喜愛的風景之中。

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7.以景為牆

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura 臥室 木頭
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

使用落地窗來取代原有的牆面，讓戶外的美景成為房間最天然的裝飾。

8.添加創意

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Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

誰說臥室一定要只趨向特定風格，工業風的吊燈與現代風的設計，搭配的些許復古的時尚，這樣的臥室也頗讓人驚豔。

9.留置空間

dev's bedroom homify 臥室床與床頭櫃 玻璃
homify

dev's bedroom

homify
homify
homify

色塊的玻璃牆帶了些許現代的華美，而在窗旁留置的空間彷彿是要讓人在這美麗的氛圍中稍稍靜下來。

10.內斂的優雅

Yatak Odası Tasarımı, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık 臥室床與床頭櫃
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

現代感的設計，搭配沉穩中性的色調，把優雅的質感淺淺的透漏，讓人越看越覺得有魅力。

11.現代經典風

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture Corndell Quality Furniture 臥室床與床頭櫃 木頭 Grey
Corndell Quality Furniture

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture

Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture

利用白色的色調巧妙地融合了經典風與現代風，獨有一股自在的脫俗感。

12.加強對比

Bedroom Lujansphotography 臥室
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

如果你願意嘗試較大膽的設計，可以多利用對比色，例如黑與白，然後再搭配溫暖的木材。

13.極簡主義

Bedroom homify
homify

Bedroom

homify
homify
homify

有時越簡單反而是越合適的選擇，減少複雜的線條，添加較有溫度的觸感，就會讓臥室很舒適。

14.現代鄉村風

Ermitage, Grange México Grange México 臥室
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

如果你熱愛鄉村風，又捨棄不了現代風的美感，那麼試著融合一下它們吧!

15.結合個人喜好

Bedroom No.2, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık 臥室床與床頭櫃
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

無論你喜愛甚麼風格的臥室，你都應該在其中添加自己的喜好，用這樣的專屬風格打造自己的臥室。

想看更多有關臥室的介紹，你也可以參考:15 個小臥室的佈置絕招

別讓歲月留下痕跡: 9 個方法教你維護戶外木製露臺及家具
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