睡前的美夢: 15 個絕美的臥室佈置術

每個人的臥室絕對是專屬於自己的空間，在自己的臥室中總是會毫無保留展現個人的風格與品味，除了整齊乾淨外，再添加更多的想法進去，一定會產生更多不˙同的火花。這次點子簿就整理了15個絕美臥室的佈置術，給你更多佈置個人空間的想法及靈感，在入睡前就能擁有美夢。
廣泛地在地板及牆壁使用木頭，在視感上較為柔和外，在觸感上也更有溫度。
這個房間利用了對稱的方式設計，在黑白與明亮之間達成共生，產生相當柔美的平衡。
利用大片的藝術作品裝飾房間，利用中性色調巧妙融合空間的線條，在複雜中表現出現代美感。
小小的空間利用鏡子就能透過反射增加原有的自然光，讓臥室更為明亮宜人。
回收一些舊門框或窗框，透過打磨拋光整理後，也能成為臥室的一種裝飾，更呈現濃濃的復古魅力。
利用整牆的景物輸出來取代壁紙，把臥室融入自己喜愛的風景之中。
使用落地窗來取代原有的牆面，讓戶外的美景成為房間最天然的裝飾。
誰說臥室一定要只趨向特定風格，工業風的吊燈與現代風的設計，搭配的些許復古的時尚，這樣的臥室也頗讓人驚豔。
現代感的設計，搭配沉穩中性的色調，把優雅的質感淺淺的透漏，讓人越看越覺得有魅力。
利用白色的色調巧妙地融合了經典風與現代風，獨有一股自在的脫俗感。
如果你願意嘗試較大膽的設計，可以多利用對比色，例如黑與白，然後再搭配溫暖的木材。
如果你熱愛鄉村風，又捨棄不了現代風的美感，那麼試著融合一下它們吧!
無論你喜愛甚麼風格的臥室，你都應該在其中添加自己的喜好，用這樣的專屬風格打造自己的臥室。
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