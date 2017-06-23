睡前的美夢: 15 個絕美的臥室佈置術

每個人的臥室絕對是專屬於自己的空間，在自己的臥室中總是會毫無保留展現個人的風格與品味，除了整齊乾淨外，再添加更多的想法進去，一定會產生更多不˙同的火花。這次點子簿就整理了15個絕美臥室的佈置術，給你更多佈置個人空間的想法及靈感，在入睡前就能擁有美夢。