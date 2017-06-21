12 個美化小花園的創意點子

住家擁有一處花園，大概是每戶人家都夢寐以求的目標。倘若你住的地方剛好有個空間，可以佈置成一處小花園，千萬別浪費了這麼好的資源！只要善加運用一些巧思和創意，你就可以在自家創造出一處很棒的綠化園地，讓所有上門的親友都欣羨不已。今天我們很高興為你展示 12 座漂亮的小花園，它們的造型和設計一定能夠激發你許多的靈感，當你有機會佈置自家花園時，可以將這些創意派上用場！立刻一起來參觀～