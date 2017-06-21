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12 個美化小花園的創意點子

Genie Chien Genie Chien
Jardines Mediterráneos, Viveros Pou Nou Viveros Pou Nou 庭院
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住家擁有一處花園，大概是每戶人家都夢寐以求的目標。倘若你住的地方剛好有個空間，可以佈置成一處小花園，千萬別浪費了這麼好的資源！只要善加運用一些巧思和創意，你就可以在自家創造出一處很棒的綠化園地，讓所有上門的親友都欣羨不已。今天我們很高興為你展示 12 座漂亮的小花園，它們的造型和設計一定能夠激發你許多的靈感，當你有機會佈置自家花園時，可以將這些創意派上用場！立刻一起來參觀～

1. 屋前台階花園

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如果你的院子地面有著高低落差，不妨好好善用這項特點。將植物栽植在不同高低的層級台階上，配合蜿蜒的步道，可以製造出曲徑通幽的視覺效果！

2. 蓮花池塘

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Viveros Pou Nou

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Viveros Pou Nou
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如果能在花園裡打造起這樣一處小池塘，望著水上絕美的花兒，所有煩惱都拋諸腦後，大概會讓你留連忘返不想進屋吧！

3. 花草盆栽

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盆栽是點綴花園的最大利器，你可以運用多種植物的組合，創造出既時尚又有品味的風格，讓你的花園顯得高雅又迷人！

4. 天然綠毯

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Gärten für Auge und Seele

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對於喜愛極簡主義的你，我們建議可以採用照片中這一款簡易的佈置。只要使用小石頭、瓷磚和草坪，就能在院子裡打造出自然美麗的景觀。

5. 耐乾旱植物

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Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

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仙人掌和多肉植物是很耐乾旱的品種，也是佈置花園很理想的選擇。只要在地面覆蓋起砂礫碎石，不需要太多照顧，就能創造出很棒的效果。

6. 另類的佈置法

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倘若你家花園不適合種花草植物，也可以運用這款來代替。只要將各種顏色和形狀的石頭適當搭配，就能創造出不同凡響的美感。

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7. 地中海風格

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採用大片磚壁打造出地中海風格的園林，鐵定讓你的訪客大為驚豔！像這樣帶有窗戶的設計，看似未完工的建築，卻能予人深刻的印象。

8. 美麗的灌木

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採用草叢及灌木的組合，可以輕鬆創造出很和諧的觀感，讓你的花園大大加分！

9. 極簡設計

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花園不見得需要大量的花草，像這款只採用小桌子和造型優雅的椅子，搭配燈具、小水泉及植物盆栽，再加上瓷磚地板及白色牆壁，就營造出濃濃的地中海情調～

10. 混搭設計

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倘若住家有像這樣的空間，可以運用灌木叢及開花植物，搭配石塊及圍籬，就可構造出很吸引人的景觀。

11. 簡單美麗

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忙碌的你大概沒有太多時間照顧花園，這款採用牆壁、石頭及磚塊的設計，搭配豐富多彩的植物，讓你只花少少時間，就能擁有令人大開眼界的小花園！

12. 私密花園

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灌木植物是最佳的天然籬笆，讓你可以隔開所有窺探的眼睛。當你置身於圍牆及植物之後，可以盡情享受清新的空氣，不必擔心有人在偷看你。

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