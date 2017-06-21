你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

裝潢的秘訣：22 個打造美麗花園的絕好主意

Tarsier Tarsier
RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo 庭院
Loading admin actions …

那些含有院子的住宅是非常珍貴的，畢竟現今地少人多，空間愈來愈昂貴。花園除了可以提升外觀之外，它更是家中主要的戶外空間，只要多花一點創意設計花園的裝潢，你的日常生活也會愉快多哦！天然的原材料可是非常好的建材，例如石材、木材，混凝土和板坯等等。想要打造一個完美的花園設計，大家可以考慮找一下專業人士，他們可以提供很多良好的方案和意想不到的解決方法哦！

這個專題裡包括了 22 個打造美麗花園的絕好主意，大家可能會因此獲得啟發哦！

1. 獨特的磁磚設計

Jardim de Ervas, Baccari Interiores Studio Design Baccari Interiores Studio Design 前院
Baccari Interiores Studio Design

Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design

這是一個令人難以置信的美麗花園，景觀設計師使用了紅白相配的磁磚路徑，跟翠綠色的青草地形成了強烈的對比，讓人印象深刻！

2. 散步的好地方

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo 庭院
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

這個花園的中間採用了混凝土造的小板併湊出一條小路徑，非常適合午後過後的小散步，好好享受新鮮的空氣和翠綠的自然景色，正是一個秘密的後花園

3. 隨意不規則的鄉村設計

RESIDÊNCIA JRA, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA 庭院
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

在花園裡，建築師使用了尺寸不同的樹幹圍成了欄杆，不規則的設計給人一種隨意的感覺，增加了休閒的氣氛。

4. 石材鋪設的小花園

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores 庭院
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

在這小花園中，園藝師在鵝卵石的路徑旁種滿了各種美麗的小花和盆栽，製造了一個舒適自在的氛圍。再加上末端木頭造的椅子，就更是完美了！

5. 廣闊寬敞的後花園

Residência Contemporânea, Studio² Studio² 庭院
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

這個房子的後方是一條美麗優雅的花園走廊，木製的涼棚和石材鋪設的路徑加上綠油油的青草地，散發著一種平靜自然的感覺不禁讓人放鬆起來。

6. 日本風情的優雅庭園

Caminho e paisagismo com pedras, Bizzarri Pedras Bizzarri Pedras 庭院 石器
Bizzarri Pedras

Bizzarri Pedras
Bizzarri Pedras
Bizzarri Pedras

在草坪上的石頭路徑通往木造的小橋，配上全木造的建築設計和美麗的小盆栽，真是讓人感覺舒適。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 空間開揚的花園

Olho de água, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul 庭院
Atelier Jardins do Sul

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

這個花園擁有廣闊的空間，園藝師種植了高大的植株和茂密的草地，真是讓人羨慕！

8. 神秘麥田圈的大花園

homify 庭院 石器 Brown
homify

homify
homify
homify

這個花園使用了特別的設計，景觀建築師使用了紅磚頭併成一個一個小圈，遠眺就像一些神秘的園案，充滿了創意和個人特色。

9. 豐富的花園設計

Jardim da Chácara dos Lagos , REJANE HEIDEN PAISAGISMO REJANE HEIDEN PAISAGISMO 庭院
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

這個花園中擺放了不同的景觀設備，地上八角形的園案、不同的小盆栽和奇形怪狀的椅子，真是讓人目不暇給了！

10. 簡單小小的走廊設計

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

這個住宅把走廊的空間變成一個小花園，使用了白色石頭鋪設路徑，再加上木造的階梯和圍棚劃分空間，讓入口變成豐富的小花園。

11. 無限的想像

Residência SF, Danielle Fabrão Arquitetura e Urbanismo Danielle Fabrão Arquitetura e Urbanismo 庭院 Blue
Danielle Fabrão Arquitetura e Urbanismo

Danielle Fabrão Arquitetura e Urbanismo
Danielle Fabrão Arquitetura e Urbanismo
Danielle Fabrão Arquitetura e Urbanismo

雖然這只是一張平面圖，但只要有創意你也可以擁有一個美麗的花園哦！設計師在房子的入口位連接前庭的草坪花園，配上紅磚頭造的小路徑，顯得非常大方得體。

12. 浪漫的皇室氣氛

RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo 庭院
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

這個寬敞的花園散發著一種浪漫的皇室氣氛，全因為它的華麗設計，石材鋪設的地面配上高大的棕櫚樹和楊柳，給人一種高雅美麗的氣派，真是美絕了！

13. 古舊傳統的庭園設計

Pousada na Ferradura em Búzios, Aroeira Arquitetura Aroeira Arquitetura 庭院
Aroeira Arquitetura

Aroeira Arquitetura
Aroeira Arquitetura
Aroeira Arquitetura

這間房子採用了傳統的花園設計，把大門前方的位置建成小草地，再加上一點石材裝飾，顯得相當古典優雅。

14. 受人喜愛的田園風味

Paisagismo com pedras, Bizzarri Pedras Bizzarri Pedras 庭院
Bizzarri Pedras

Bizzarri Pedras
Bizzarri Pedras
Bizzarri Pedras

這簡約的小房把花園打造得非常甜美，圓圓的石塊鋪設在草加坪上，再加上色彩繽紛的花卉，充滿了田園的風味

15. 向空中發展的小花園

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

這美麗的花園中懸掛了不同的小盆栽配上木造的小徑和裝飾品，讓人感覺特別難忘。

16. 現代風的設計

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

這個花園的設計比一般的時尚，小橋般的設計非常現代化，配上粉紫色的外牆和流水的盆景，真是把新舊結合的好例子。

17. 夢幻的秘密花園

Varanda Goumert, Diogo Alvarez Arquitetura e projetos 3D Diogo Alvarez Arquitetura e projetos 3D 庭院 木頭 Wood effect
Diogo Alvarez Arquitetura e projetos 3D

Diogo Alvarez Arquitetura e projetos 3D
Diogo Alvarez Arquitetura e projetos 3D
Diogo Alvarez Arquitetura e projetos 3D

全木造的花園設計配上戶外的桌椅和盆栽，猶如置身於童話故事裡，就像一個夢幻的秘密花園一樣讓人非常驚喜！

18. 粗糙的自然風

Casa De Praia, Leben Arquitetura Leben Arquitetura 庭院
Leben Arquitetura

Leben Arquitetura
Leben Arquitetura
Leben Arquitetura

這種帶一點粗糙的自然風散發著一種休閒的氣色，精緻的空間與草坪上的鄉村石頭和木凳和石頭小徑成了完美的配搭，讓人自然而然的放輕鬆。

19. 燈光浪漫的夜花園

Res. Umarizal, L+A Arquitetura de iluminação L+A Arquitetura de iluminação 庭院
L+A Arquitetura de iluminação

L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação

在夜裡，這個花園的燈光照明把綠油油的小樹和石徑微微照亮了，給人一種浪漫的氣氛，最適合在夜裡散散步、談談心。

20. 華麗的別墅式花園

Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo 庭院
Gil Fialho Paisagismo

Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

這花園實在太美了！它擁有廣闊地空間，除了可以種植各種漂亮的花朵以外，還可以裝設一個大水池，再加上美麗的自然景觀，真是太棒了！

21. 莫內的小河塘

Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo 庭院
Gil Fialho Paisagismo

Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

這家的花園就像莫內畫中的小河塘般，喜歡藝術和園藝的你一定會愛上這個設計，不同顏色的植物構成了豐富的層次，就像一幅美麗的畫一樣，非常不真實！

22. 度假風情的花園

Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

這間小兩層式設計的木屋擁有一個簡單又美麗的大花園，石頭鋪設的小徑引領我們到舒服的沙灘椅上，是享受陽光的好機會！

延伸閱讀：健康居家生活：8-間讓你與自然共生的美麗住家

就要不一樣！9 間造型獨特的現代住家
你會選以上哪一個花園設計呢？快跟大家分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了