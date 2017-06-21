裝潢的秘訣：22 個打造美麗花園的絕好主意

那些含有院子的住宅是非常珍貴的，畢竟現今地少人多，空間愈來愈昂貴。花園除了可以提升外觀之外，它更是家中主要的戶外空間，只要多花一點創意設計花園的裝潢，你的日常生活也會愉快多哦！天然的原材料可是非常好的建材，例如石材、木材，混凝土和板坯等等。想要打造一個完美的花園設計，大家可以考慮找一下專業人士，他們可以提供很多良好的方案和意想不到的解決方法哦！
這個專題裡包括了 22 個打造美麗花園的絕好主意，大家可能會因此獲得啟發哦！
這是一個令人難以置信的美麗花園，景觀設計師使用了紅白相配的磁磚路徑，跟翠綠色的青草地形成了強烈的對比，讓人印象深刻！
這個花園的中間採用了混凝土造的小板併湊出一條小路徑，非常適合午後過後的小散步，好好享受新鮮的空氣和翠綠的自然景色，正是一個秘密的後花園。
在花園裡，建築師使用了尺寸不同的樹幹圍成了欄杆，不規則的設計給人一種隨意的感覺，增加了休閒的氣氛。
在這小花園中，園藝師在鵝卵石的路徑旁種滿了各種美麗的小花和盆栽，製造了一個舒適自在的氛圍。再加上末端木頭造的椅子，就更是完美了！
在草坪上的石頭路徑通往木造的小橋，配上全木造的建築設計和美麗的小盆栽，真是讓人感覺舒適。
這個花園擁有廣闊的空間，園藝師種植了高大的植株和茂密的草地，真是讓人羨慕！
這個花園中擺放了不同的景觀設備，地上八角形的園案、不同的小盆栽和奇形怪狀的椅子，真是讓人目不暇給了！
這個住宅把走廊的空間變成一個小花園，使用了白色石頭鋪設路徑，再加上木造的階梯和圍棚劃分空間，讓入口變成豐富的小花園。
雖然這只是一張平面圖，但只要有創意你也可以擁有一個美麗的花園哦！設計師在房子的入口位連接前庭的草坪花園，配上紅磚頭造的小路徑，顯得非常大方得體。
這個寬敞的花園散發著一種浪漫的皇室氣氛，全因為它的華麗設計，石材鋪設的地面配上高大的棕櫚樹和楊柳，給人一種高雅美麗的氣派，真是美絕了！
這間房子採用了傳統的花園設計，把大門前方的位置建成小草地，再加上一點石材裝飾，顯得相當古典優雅。
這簡約的小房把花園打造得非常甜美，圓圓的石塊鋪設在草加坪上，再加上色彩繽紛的花卉，充滿了田園的風味！
這美麗的花園中懸掛了不同的小盆栽配上木造的小徑和裝飾品，讓人感覺特別難忘。
這個花園的設計比一般的時尚，小橋般的設計非常現代化，配上粉紫色的外牆和流水的盆景，真是把新舊結合的好例子。
全木造的花園設計配上戶外的桌椅和盆栽，猶如置身於童話故事裡，就像一個夢幻的秘密花園一樣讓人非常驚喜！
這種帶一點粗糙的自然風散發著一種休閒的氣色，精緻的空間與草坪上的鄉村石頭和木凳和石頭小徑成了完美的配搭，讓人自然而然的放輕鬆。
在夜裡，這個花園的燈光照明把綠油油的小樹和石徑微微照亮了，給人一種浪漫的氣氛，最適合在夜裡散散步、談談心。
這花園實在太美了！它擁有廣闊地空間，除了可以種植各種漂亮的花朵以外，還可以裝設一個大水池，再加上美麗的自然景觀，真是太棒了！
這家的花園就像莫內畫中的小河塘般，喜歡藝術和園藝的你一定會愛上這個設計，不同顏色的植物構成了豐富的層次，就像一幅美麗的畫一樣，非常不真實！
這間小兩層式設計的木屋擁有一個簡單又美麗的大花園，石頭鋪設的小徑引領我們到舒服的沙灘椅上，是享受陽光的好機會！