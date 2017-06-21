裝潢的秘訣：22 個打造美麗花園的絕好主意

那些含有院子的住宅是非常珍貴的，畢竟現今地少人多，空間愈來愈昂貴。花園除了可以提升外觀之外，它更是家中主要的戶外空間，只要多花一點創意設計花園的裝潢，你的日常生活也會愉快多哦！天然的原材料可是非常好的建材，例如石材、木材，混凝土和板坯等等。想要打造一個完美的花園設計，大家可以考慮找一下專業人士，他們可以提供很多良好的方案和意想不到的解決方法哦！

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