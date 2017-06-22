分隔生活區域：10 種不佔空間又優雅的方案

愈來愈多的人採用開放式住家設計，但是又期望將不同功能的空間略作區分。倘若你希望將兩種或更多的空間作出不同的功能定位，你會如何區隔它們呢？解決空間分割的作法有許多種，如果你能動動腦筋，發揮你的創造力，不僅可以有效分隔空間，還能為它們增添獨特的風格和美感。今天我們要帶你去看看 10 款不同的解決方案，透過這些方法，你的空間將變得更加優雅、更具魅力！立刻一起來參觀～
這款經典的玻璃門可以適用於所有類型的空間。現代風的設計營造出閣樓特有的時尚風情。透明感的視覺效果，讓室內顯得格外通風舒暢！
這組雙面書櫃非常適合用來分隔起居空間，不僅具有實用的功能性，同時也非常美觀大方。
倘若你家空間小巧，這款優雅的滑動門是你的最佳選擇。它不僅不佔用太多空間，還能完美地分隔出不同的空間功能。
採用石膏板或磚石，塗覆上圖案或簡單貼上牆紙，搭配室內燈光，就可以創造出令人驚豔的效果！
運用照明設備來作空間區隔，堪稱智慧型的解決方案！你可以裝置起像這樣的燈光設備，創造出一面迷人的隔牆，讓空間增添一股魔幻氛圍～
對於空間不大的房子，這款多功能隔牆是非常理想的選擇。它可以將你生活上多種需求整合於一處，提升空間運用效率，同時也相當美觀實用！
簡約的住家設計，已成市場的主流之一。因應小住宅的需求，這款可以分隔空間，又可以收納物品的壁櫃，可以滿足小家庭的多種需求。
採用綠色植物，造出一面垂直的小花園，或是單純運用簡單的面板，掛上漂亮的盆栽植物，也可以有效分隔空間。
設計簡單時尚的屏風，可以成為兩個不同空間的邊界。採用鏤空的設計，讓空間不顯得窒礙，也營造出生活的美感。
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