分隔生活區域：10 種不佔空間又優雅的方案

愈來愈多的人採用開放式住家設計，但是又期望將不同功能的空間略作區分。倘若你希望將兩種或更多的空間作出不同的功能定位，你會如何區隔它們呢？解決空間分割的作法有許多種，如果你能動動腦筋，發揮你的創造力，不僅可以有效分隔空間，還能為它們增添獨特的風格和美感。今天我們要帶你去看看 10 款不同的解決方案，透過這些方法，你的空間將變得更加優雅、更具魅力！立刻一起來參觀～