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分隔生活區域：10 種不佔空間又優雅的方案

Genie Chien Genie Chien
​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love 臥室
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愈來愈多的人採用開放式住家設計，但是又期望將不同功能的空間略作區分。倘若你希望將兩種或更多的空間作出不同的功能定位，你會如何區隔它們呢？解決空間分割的作法有許多種，如果你能動動腦筋，發揮你的創造力，不僅可以有效分隔空間，還能為它們增添獨特的風格和美感。今天我們要帶你去看看 10 款不同的解決方案，透過這些方法，你的空間將變得更加優雅、更具魅力！立刻一起來參觀～

1. 有設計感的門

​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love 臥室
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

這款經典的玻璃可以適用於所有類型的空間。現代風的設計營造出閣樓特有的時尚風情。透明感的視覺效果，讓室內顯得格外通風舒暢！

2. 雙面圖書館

HOUSE FV, M N A - Matteo Negrin M N A - Matteo Negrin 客廳沙發與扶手椅
M N A – Matteo Negrin

M N A - Matteo Negrin
M N A – Matteo Negrin
M N A - Matteo Negrin

這組雙面書櫃非常適合用來分隔起居空間，不僅具有實用的功能性，同時也非常美觀大方。

3. 滑動門

MODO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL 家居用品房間隔間與屏風 玻璃 Brown
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
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倘若你家空間小巧，這款優雅的滑動門是你的最佳選擇。它不僅不佔用太多空間，還能完美地分隔出不同的空間功能。

4. 裝飾牆板

Rivestimento Matisse, Area Doc Ceramiche Area Doc Ceramiche 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Area Doc Ceramiche

Area Doc Ceramiche
Area Doc Ceramiche
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採用石膏板或磚石，塗覆上圖案或簡單貼上牆紙，搭配室內燈光，就可以創造出令人驚豔的效果！

5. 照明設備

Trama Parete, Le Meduse s.a.s. Le Meduse s.a.s. 家居用品房間隔間與屏風 玻璃
Le Meduse s.a.s.

Le Meduse s.a.s.
Le Meduse s.a.s.
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運用照明設備來作空間區隔，堪稱智慧型的解決方案！你可以裝置起像這樣的燈光設備，創造出一面迷人的隔牆，讓空間增添一股魔幻氛圍～

6. 多功能隔牆

Attico total white, Falegnameria Abruzzese Falegnameria Abruzzese 露臺
Falegnameria Abruzzese

Falegnameria Abruzzese
Falegnameria Abruzzese
Falegnameria Abruzzese

對於空間不大的房子，這款多功能隔牆是非常理想的選擇。它可以將你生活上多種需求整合於一處，提升空間運用效率，同時也相當美觀實用！

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7. 可供收納的壁櫃

Portfolio, Loft Factory Loft Factory 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

簡約的住家設計，已成市場的主流之一。因應小住宅的需求，這款可以分隔空間，又可以收納物品的壁櫃，可以滿足小家庭的多種需求。

8. 綠色隔牆

Parete verde verticale per interno., Tommaso Magaldi garden design Tommaso Magaldi garden design 商业空间 鐵/鋼 Metallic/Silver 辦公室&店面
Tommaso Magaldi garden design

Tommaso Magaldi garden design
Tommaso Magaldi garden design
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採用綠色植物，造出一面垂直的小花園，或是單純運用簡單的面板，掛上漂亮的盆栽植物，也可以有效分隔空間。

9. 木質元素

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ 餐廳
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
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木材是裝潢住家最棒的元素之一。這款簡單的設計既可創造質樸的美感，也可輕鬆分隔出不同的空間功能。

10. 屏風

Appartamento a tutto colore, Nadia Moretti Nadia Moretti 客廳沙發與扶手椅 皮革 Black
Nadia Moretti

Nadia Moretti
Nadia Moretti
Nadia Moretti

設計簡單時尚的屏風，可以成為兩個不同空間的邊界。採用鏤空的設計，讓空間不顯得窒礙，也營造出生活的美感。

如果你正在尋找分隔開放式空間的點子，一定不能錯過以下文章：

7 種分隔開放式空間的絕招

樓梯下的室內花園：24 個省空間又美觀的設計
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