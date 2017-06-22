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老屋翻新：一個有絕美露臺與浴室的時尚空間

Genie Chien Genie Chien
homify 客廳
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住宅不論剛買的時候是新是舊，經過一段時間的使用，難免出現屋況壞損破舊的狀況。此時，你必須找位可靠的建築師幫你重新規劃設計，依照你的風格及品味，以及家人或個人的生活需求，設計出經久耐用的居家環境。西班牙建築師 MYHOMEDESIGN 團隊是把老舊建築翻新成為現代美宅的高手，經過他們的精心規劃，讓我們見識到真正出自專家手筆的成果，現在就一起來參觀他們的作品！

改造前的滿目瘡痍景象

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但凡需要室內整修的房子，屋況大抵都好不到哪裡去。但是當你打開大門看到這幅景象，難免會倒抽一口冷氣！別擔心，建築師隨後就來接手整理了～

現代風客廳

homify 客廳
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當你有勇氣再度踏進大門時，鐵定無法把眼前景象與之前的屋況連結起來。改造後的客廳已化身為一處舒適無比、充滿自然採光的空間！極具格調的傢俱散發出低調奢華的氣質，大片的落地窗旁還設有簡餐空間，讓生活更具高效率！

令人印象深刻的廚房

homify 廚房
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採用黑白對比的廚房，有著光潔的流理台及大量的儲物空間。先進的烹飪設備一應俱全，在此下廚已成為一種享受。黑白格的地板，帶來宛如棋盤的視覺印象，令人過目就難忘！

私密空間

homify 臥室
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臥室、書房及浴室的動線設計極佳，讓所有個人的隱私活動能夠一氣呵成。從放鬆休息、工作閱讀，到享受沐浴時光，如此便捷的空間安排，任誰都超想擁有！

浴室設計

homify 浴室
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採用石材及混凝土打造的沐浴空間，粗獷中帶有高質感。大片的鏡子搭配自然採光及室內照明，創造出令人神清氣爽的洗滌環境。今天，你想來趟放鬆的盆浴，或是享受俐落的淋浴呢？

戶外休閒空間

homify 露臺
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在面對花園的走廊下，打造出一處有頂蓋的戶外活動空間，讓室內的起居能夠延伸到室外。不論晴雨，都可邀約三五親友在此閒聊歡聚，盡賞眼前的繁花綠意。人生至此，夫復何求？

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