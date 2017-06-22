老屋翻新：一個有絕美露臺與浴室的時尚空間

住宅不論剛買的時候是新是舊，經過一段時間的使用，難免出現屋況壞損破舊的狀況。此時，你必須找位可靠的建築師幫你重新規劃設計，依照你的風格及品味，以及家人或個人的生活需求，設計出經久耐用的居家環境。西班牙建築師 MYHOMEDESIGN 團隊是把老舊建築翻新成為現代美宅的高手，經過他們的精心規劃，讓我們見識到真正出自專家手筆的成果，現在就一起來參觀他們的作品！