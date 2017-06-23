專屬的家居設計：12 星座的理想住宅

你相信星座嗎？每個星座都擁有不同的性格、愛好和個人特色，這些元素難免會帶到他們的生活當中，例如家居的室內設計。今天homify為大家做了一個小統計，按照著 12 星座的特點去分享一些屬於他們的專屬家居。有興趣的你，快點去配對一下最適合你的理想住宅吧！大家快來看看準不準確吧 ！
這間公寓的設計採用了清爽柔和的色調，加上充足的自然光線和空間，散發著大而寬敞的氣氛和清潔優雅的感覺。這種放鬆的設計非常適合享往自由生活、喜歡簡約風的白羊座。
這間公寓的設計在現代和復刻經典之間取得了一個完美的平衡，完美呈現了美麗、古典和簡約的氣氛。客廳和開放式的廚房讓房子節省空間，同時非常有品味，絕對適合高貴的金牛座。
這個家居設計散發著一種鄉村的風味，昏黃的光線和木造的傢俱給人溫暖的感覺。家中的大窗戶展現了美麗的戶外景觀， 最適合喜歡大自然又愛家的巨蟹座。
這個充滿活力的房子充分反映了獅子座的熱心，他們的性格剛烈就像這個優雅又多彩的公寓一樣。 大家怎麼可以不喜歡這橙色的地毯呢？
這間公寓的設計整潔簡單，採用了柔和的色調、現代和半透明的材料，加上明亮的燈光照明和開放通風的空間，最適合喜歡完美的處女座！
這個明亮而溫馨的客廳擁有著溫暖的色調和舒適的家具。 從進去的那一刻開始，你就會感受到家的溫暖！尤其是壁爐的設計，這就是天秤座浪漫的生活空間。
這間房子的設計簡單獨立，擁有清爽的設計風格。這些敏銳的觸覺和實用的設計都反映了天蠍座的性格。
這間房子的設計舒適又豪華，擁有很多代表射手座冒險精神的各種傢飾品和書本，加上粗糙石材鋪設的牆壁和美麗藝術品，真的是充滿了世界的痕跡。
這房子採用了簡單實在的家居設計，它擁有整潔的書架、大大的窗戶和長形舒適的沙發，配上排列整齊的吊畫，非常配合摩羯座踏實工作的性格！讓工作狂的摩羯座盡情工作吧！
這間房子被茂密的叢林包圍著， 再配上美麗的吊燈和大地色系的傢具，散發著自然清爽的氣息，非常適合充滿情感的雙魚座。