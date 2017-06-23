專屬的家居設計：12 星座的理想住宅

你相信星座嗎？每個星座都擁有不同的性格、愛好和個人特色，這些元素難免會帶到他們的生活當中，例如家居的室內設計。今天homify為大家做了一個小統計，按照著 12 星座的特點去分享一些屬於他們的專屬家居。有興趣的你，快點去配對一下最適合你的理想住宅吧！大家快來看看準不準確吧 ！