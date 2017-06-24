家裡的玄關是每天進出的重要之地，但是卻往往被大家所忽略，地位永遠無法和客廳、臥室及廚房相比。事實上，玄關是非常重要的門面，如果你住的房子不是獨門獨戶，通常你無法決定大門的外觀，但是如果你能把自家玄關整理得井井有條、乾淨清爽，一進門就能感受到美好的氛圍，不但自己住起來心情更好，也能給客人一個良好的印象。 homify 為你蒐集 8 種讓玄關更寬敞整潔的收納設計，一起來參觀吧！