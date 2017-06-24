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8 種讓玄關更寬敞整潔的收納設計

Genie Chien Genie Chien
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家裡的玄關是每天進出的重要之地，但是卻往往被大家所忽略，地位永遠無法和客廳、臥室及廚房相比。事實上，玄關是非常重要的門面，如果你住的房子不是獨門獨戶，通常你無法決定大門的外觀，但是如果你能把自家玄關整理得井井有條、乾淨清爽，一進門就能感受到美好的氛圍，不但自己住起來心情更好，也能給客人一個良好的印象。 homify 為你蒐集 8 種讓玄關更寬敞整潔的收納設計，一起來參觀吧！

1. 整面牆的鞋櫃

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最容易造成玄關雜亂的物件，首推鞋類！如果你的鞋子多到無處擺放，一定要考慮這款超大容量鞋櫃。它能把你各種鞋子都收納得有條不紊，出門前只要一拉開櫃門，很容易就可以挑出今天想穿的鞋子，節省許多找尋的時間。

2. 僻靜的角落

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玄關可以是人來人往的出入處，也可以是平心靜氣享受片刻安謐的角落。在玄關處打造起一座置物櫃，可以擺放鞋類物品，也可以放些書籍讀物，等人時就坐在沙發上享受一下閱讀之趣吧！

3. 通風的鞋櫃

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鞋櫃不一定要採取封閉式。像照片中這一款設計，不僅容量夠大，足供一家老小擺放鞋子，而且採取非密閉式設計，讓鞋子可以通風，網格狀的外門則讓你一眼就可以找到想穿的鞋子！

4. 衣帽間

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玄關不僅是鞋類的棲息地，它同時也可以當作簡單的衣帽間。在玄關處裝置起可以收納衣帽的空間，進出都更方便，客人來時也可以吊掛起外套大衣。

5. 牆上創意

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不想打造一整面的收納空間，不妨考慮這款設計。在鞋櫃上方牆壁吊掛起置物籃，可以把雜物分門別類置放，不僅讓空間不雜亂，還平添一種趣味感！

6. 趣味空間

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鞋櫃何必一成不變？採用幾個木盒堆疊成別具趣味感的鞋櫃區，讓鞋子的收納也變成一種造型創意。上方牆壁加裝起吊掛裝置，讓物品各就定位，更加井井有條！

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7. 透明櫥窗

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Bhavin Taylor Design
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這款鞋櫃讓愛鞋子的你，可以盡情秀出自己的愛鞋！擺進玻璃櫃裡的鞋子，創造出宛如展示區的效果，鞋櫃不只是鞋櫃，更成了你展示收藏品的特區～

8. 多功能空間

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玄關處可以成為多功能空間，既可以擺放鞋類，也可以兼具衣帽間功能，皮包、外套、圍巾都可以各就定位。再加上一面大型穿衣鏡，更可創造出更大的空間錯覺！

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